LAS AGENDAS

Un paso atrás en desarrollo económico

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Partidos Políticos ya son una carga muy pesada; independientes ¿una solución? Al parecer las discusiones sobre el dinero de los partidos políticos ya se “enfrío” y como “llamarada de petate” fue un golpe mediático la “voluntad” de algunos líderes políticos anunciar su intención de donar fuertes cantidades de dinero para la reconstrucción de viviendas, escuelas e iglesias afectadas por el sismo del 19 de septiembre.

Pero de todas las discusiones aún quedan en la mesa de debate ¿cuánto le cuesta al país? Seguir manteniendo a tanto parásito político que vive del presupuesto. Hay más preguntas que respuestas, pero también hay muchas preguntas sin responder cómo ¿será necesario tantos partidos políticos que solo sangran el presupuesto? la función del chiquiteaje que a veces ni el 3 por ciento de los votos alcanza ¿cumple una función útil para la sociedad?

Me pregunto también si a estas alturas, no sería mejor un nuevo modelo de dos o solo tres partidos políticos en México y un poco más de apoyo a los independientes; aunque también tendremos que comentar más ampliamente si los candidatos independientes serán capaces de luchar contra la partidocracia y mantener una verdadera posición de independientes.

Hasta ahora, nadie ve a los independientes como una verdadera opción. Lo único que es cierto, es que los partidos políticos ya son una carga pesada y los procesos electorales cada vez más caros, con el dinero que se gasta en las instituciones electorales, partidos políticos y demás, bien invertido en desarrollo y progreso, a México “otro gallo le cantaría”.

Agenda de medios: Lentos avances en créditos para emprendedores, aún en fase de difusión. Hace unos días, leí un comunicado de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tamaulipas, publicado en varios medios informativos, con relación al trabajo de difusión con las Cámaras de Comercio (CANACO) y de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) para acceder a créditos empresariales y para emprendedores, eso además de no ser noticia, es bastante cuestionable, pues parece que van un poco atrasaditos, pues esta administración tiene más de un año en funciones y eso significa que no han entregado recursos aún.

Qué lejos está el cambio, prometido, pues más bien parece que hay un estancamiento económico en la entidad, pues no solo se repiten los errores del pasado, sino además se han generado muchas fobias y filias bastante notorias.

Por lo pronto, la capital del Estado sufre la peor de las discriminaciones, es inminente el cierre de negocios, pues no hay derrama económica, los proveedores no reciben estímulos y está fuera de los beneficios gubernamentales, mientras que la población no tiene solvencia ni poder adquisitivo para sostener el desarrollo económico local.

Pobre Victoria, a ver cuánto resiste.

Agenda ciudadana: Se extiende campaña de apoyo para damnificados, incluyendo a Tamaulipas. Los recursos económicos institucionales para los damnificados en Chiapas, Oaxaca, México, Puebla y ahora también Tamaulipas, fluyen demasiado lento, tanto que la población afectada no ve por dónde le vayan a llegar los recursos no solo para recuperar algo de lo que han perdido, sino lo más necesario para sobrevivir cada día que pasa.

Aunque los casos en Tamaulipas, ocurridos en la frontera, específicamente en Nuevo Laredo y en la zona conurbada en Tampico, Madero y Altamira, no se comparan con los siniestros de los fenómenos ocurridos en el sur y centro del país, hay que resaltar que la desesperación por la que están pasando es similar, hay familias enteras que no tienen ni para comer.

Algunas instituciones mantienen las campañas para recaudar víveres para llevarlos a quienes más lo necesitan, aunque para otros la euforia de salir en la foto, ya pasó.

Hay centros de acopio que permanecen abiertos, la campaña de ayuda se extendió, pues al parecer el dinero institucional, no tiene para cuando.

Comentarios: leticia_santoyoc@hotmail.com