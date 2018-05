David Ed Castellanos Terán

Un periodista menos.

Pusieron alto al latir de su corazón; silenciaron sus preguntas; frenaron su redacción. Se llamó en vida, Héctor González Antonio, y se dedicaba al periodismo.

‪Mi reclamo no es a la autoridad; es a ti colega que tienes los reflectores nacionales, a ti que vuelves a expresar lamentos, condolencias y “exiges justicia” desde la comodidad de la capital del país.

Tú, Pascal Beltrán del Río, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín, Brozo, Adela Micha, Fernanda Familiar y todos los periodistas de corte nacional que hoy con profundo dolor lamentan el asesinato de otro reportero.

¿Cuándo se han apersonado para exigir justicia desde las entidades donde matan uno a uno a los reporteros? ¿Algún día trasladarán su equipo de producción para pedir se esclarezca algún homicidio? ¿Hasta cuándo van a hacer equipo con los corresponsales y reporteros del exterior de la Ciudad de México?

Mi reclamo no es a los tres niveles de gobierno, ellos ya sabemos que seguirán sin detenerse; nadie los va a frenar, tampoco a los delincuentes, es a ti que tienes el poder de la palabra a nivel nacional e internacional.

Fue extraño, le llamé a un colega en Ciudad Victoria, antes de darme la oportunidad de saludarlo me dijo: “estoy devastado compadre, está cabrón”, no supe qué decir, imaginé que había muerto un familiar, yo le hablaba para otros temas, para saludarlo, para dialogar sobre el ambiente electoral. Pero no, él me estaba informando sobre la muerte de su amigo Hector. Quedé sin palabras, no supe qué decir; pero eso si, estaba seguro que en twitter y por todos lados, se verían las condolencias y gritos de justicia de quienes incluso han sido corresponsales de guerra pero que jamás han venido a Tamaulipas para dar crédito de lo que aquí sucede al igual que en otras entidades de México; sigo sin creer que lo vayan a hacer, dudo que dejen su escritorio frente a las cámaras de alta definición, y los micrófonos de grandes edificios en la CDMX.

Ya había pasado la hora de la comida y la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, confirmó que la mañana del martes fue localizado el cuerpo de una persona presuntamente privada a golpes, se trataba del periodista Héctor González Antonio, corresponsal del periódico Excélsior y de Grupo Imagen.

Antes del anochecer, el Gobierno de Tamaulipas, informó que a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, inició una investigación para esclarecer el homicidio de Héctor.

También difundió que habría activado los protocolos de protección y apoyo a la familia del colega asesinado y que había sido iniciada inmediatamente una carpeta de investigación para conocer el móvil e identificar y llevar ante la justicia a la persona o personas responsables del homicidio.

Así el Gobierno de Tamaulipas manifestó su solidaridad con la familia, amigos y la comunidad periodística de la entidad y enfatiza que la investigación se llevará hasta sus últimas consecuencias para garantizar que este crimen no quede impune.

¿Hasta cuándo se hará presente la unión de quienes tienen reflectores nacionales e internacionales?

Descanse en paz, Héctor González Antonio.

