            < Un victorense el abogado de Anaya

Ricardo Anaya candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Por México al Frente” tiene como abogado para el conflicto que enfrenta (lavado de dinero) a un victorense, así de chiquito es el mundo. El caso judicial del panista no es nada fácil y su defensor de nombre Ambrosio Michel Holguera, con especialidad en Derecho Fiscal es cuñado de Jorge Pensado Robles. Efectivamente Michel Holguera es especialista en Derecho Fiscal, incluso fue candidato a dirigir la Unidad Especializada e Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, pero tuvo algunos conflictos fue acusado por abuso de autoridad por excederse contra Julio Scherer Ibarra (hijo del fundador de la revista Proceso) y se truncó el proyecto.

Dicho de otra forma, por servir al gobierno Calderonista de esa época se enfrentó contra Scherer al que le imputó 12 delitos que la propia Procuraduría consideró improcedentes.

De lo que no hay duda, es de que el especialista en Derecho Fiscal es de “carácter”, será interesante ver como procede en este caso donde Anaya tiene en juego primero, conservar la candidatura, luego retener el apoyo de los panistas que le dieron su visto bueno y que por cierto no han salido a dar la cara a defenderlo, lo cual quiere decir que no están muy seguros de su inocencia y tercero conservar las tendencias ciudadanas que se manifestarán en votos el día “D”.

2.- Simpáticas las declaraciones de López Obrador en Nuevo Laredo, por una parte dijo que su fuerte no es la venganza y que no pretender llevar a cabo persecuciones contra nadie, incluyendo a Peña Nieto. Luego expresó: “Pero al parecer eso es lo quieren los del PRI por enfocar sus críticas haciéndome quedar mal, cuando dicen que no perseguiré delincuentes”. Y aquí viene la contradicción, “Lo mejor es que no me busquen”.

Nada más le faltó decir porque si me buscan, me encuentran, que para el caso es lo mismo, no deja de ser una advertencia temeraria. Y por otra parte, el que se lleva, se aguanta. Y AMLO de muchas maneras también <hace quedar mal a sus oponentes> y de eso se trata la guerra electoral en estos tiempos, lodo contra lodo y a ver quién salpica más.

De ideas precisas o datos duros como le quiera Usted llamar dijo lo siguiente: reducir el IVA en la franja fronteriza al 50 %; bajar el ISR a un 20 % y decretar un salario mínimo al doble.

López Obrador llegó al evento donde se reuniría con su estructura acompañado del ex diputado local y exalcalde de Nuevo Laredo Ramón Garza Barrios, quien hasta hace poco militó en las filas del PRI.

Ya que hablamos de los morenos, le comento que Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación en el gabinete de AMLO y además candidata a senadora plurinominal, es cuñada de Mónica García, Directora del Rebsame, de tal manera que se asegura la protección desde el Senado en el último de los casos, para Claudia Sheinbaun, implicada en el caso del colegio luego de su derrumbe por el sismo.

Sheinbaun seguramente será jefa de Gobierno de la Cd. de México y de esta manera se busca protegerla siendo titular del principal blasón de MORENA en el caso de no lograr la Presidencia de la República.

3.- El Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) acordó revocar el acuerdo del IETAM por el que designó a los 43 Secretarios Generales de los Consejos Municipales Electorales. De esta manera desautorizar lo que fue producto de una votación interna de los consejeros electorales organizados dentro del Instituto Estatal Electoral, significa que pone en duda la legalidad o legitimidad de lo aprobado por el Instituto Estatal Electoral en tiempos de Jesús Hernández Anguiano.

La otra cara de la moneda es que abre la oportunidad a acuerdos que darán mayor certidumbre, con miras de llevar a cabo un proceso electoral que no tenga posibilidades de cuestionamiento. Y es que en esta ocasión el TRIELTAM emitió la instrucción de que sean los Consejos Municipales Electorales los que designen sus propios Secretarios Generales.

La cuestión es que la renuncia de Eduardo Hernández Anguiano, como Consejero Presidente del IETAM no es suficiente para garantizar legalidad o legitimidad a los acuerdos que en su momento tomó ese Cuerpo Colegiado que hoy preside Miguel Ángel Chávez García; y del cual, hay que decirlo, están seriamente cuestionados los integrantes de ese Consejo, que por voluntad propia o por acato a la superioridad pudieron haber tomado decisiones como la que ahora se echó abajo.

En conclusión, más vale prevenir que lamentar y en esas condiciones es que el Tribunal Electoral de Tamaulipas que preside el Lic. René Osiris Sánchez Rivas, determinó reponer el proceso de designación de los funcionarios electorales mencionados. Es un hecho inédito por el descrédito que representa para la institución, pero oportuno para que no tenga otro tipo de implicaciones en los resultados del 1 de julio.

LA UAT COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO.- Indudablemente para el rector de la UAT, José Andrés Suárez, estar de regreso en la UAM Reynosa Rodhe, de la que fue Director hace algunos ayeres, debió ser una gran satisfacción, lo mismo que su encuentro con caras conocidas no sólo del plantel universitario, sino del sector empresarial con el cual reanudó vínculos que tiene que ver con la articulación de la investigación académica con las necesidades del sector productivo.

Suárez Fernández entiende el quehacer universitario más allá de lo docente y de la formación de profesionales. En sus más recientes acuerdos testifica su compromiso con el desarrollo y prosperidad de Tamaulipas; asimismo comprende la generación de recursos humanos con características demandantes del sector empresarial y de las áreas donde tendrán desempeño sus egresados.

Por eso la Vinculación y extensionismo universitario como funciones sustanciales de la Casa de Estudios, compromete a la institución en su participación en proyectos de desarrollo impulsados por el gobierno y el sector privado, que hoy lo plasma en el Plan de Desarrollo Institucional.

En esas circunstancias es que durante su agenda de trabajo en Reynosa tuvo lugar un encuentro con INDEX-Asociación de Maquiladoras Manufactureras de Reynosa, tomándose acuerdos que hacen más sólida la relación de ese sector con los universitarios, en el terreno de las prácticas profesionales, que ofrecen capacitación en las diferentes áreas de especialización.

En fin una jornada rectoral de trabajo que fue altamente satisfactoria para la universidad.