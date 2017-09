T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“UNA SIMULACIÓN, LA FISCALÍA ANTI-CORRUPCIÓN”.!

“SE ESPERA UN PRI INNOVADO PARA TAMAULIPAS”….!

LO DE LA POMPOSA y mala llamada “Fiscalía Anti-corrupción que está en proyecto de ser formada, en mi punto de vista, es una verdadera simulación”, porque “todos los que, aspiran a integrarla, son empleados del Presidente”. Y de esta forma, los agravios consumados de manera artera y cruel contra la sociedad nacional por parte de funcionarios y políticos corruptos, “pasarán, naturalmente al olvido” como es la tradicional costumbre en México, detalle por el cual “la formación de esta “representación social de verbena”, a mi juicio “no representará más que una carga económica más para el erario de la Federación”, porque los actores de esta Fiscalía, aun así tengan en sus manos los delitos plenamente configurados, “contra potenciales delincuentes del sistema”, NO HARÁN NADA, o no aplicarán la ley contra “los recomendados, ahijados, amigos y cuatachos de quien manda en México”. Y sino “Pal baile vamos”.

SON TAN RIMBOMBANTES, las cruentas expresiones del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, respecto a las acciones contra la corrupción en México, que hasta parece la mera verdad, pero como “del dicho al hecho hay mucho trecho”, la respuesta en materia anti-corrupción “es la de ver para creer”, pues desde ahora mis amigos lectores, pueden tener la certeza de que los temas de corrupción e impunidad, como saqueos y desvíos millonarios, anomalías en cuentas públicas, defraudación fiscal y otros muchos conceptos ilícitos más, seguirán predominando sin que pase nada absolutamente, todo porque, “los malos actores que tenemos en el escenario público y político, seguirán “tapándose con la misma frazada”.

HOY EN DÍA, penosamente, tenemos ex Gobernadores y ex Presidentes Municipales rateros que han saqueado de manera terrible los estados y alcaldías que tuvieron bajo su poder y dominio y pese a que “salieron archi-millonarios” de sus administraciones, tan solo por ser el mismo partido PRI, al que pertenece el Presidente de la República, no se les hará nada y menos ahora que estamos ante la víspera electoral del 2018, en cuya elección estará en juego la Presidencia de México, además de las renovaciones de las Cámaras del Senado y del Congreso de la Unión y la nominación de los nuevos Ayuntamientos en todo el territorio nacional. Y por esta simple razón “al PRI, principalmente, es al que menos le conviene actuar contra los suyos”, porque sería tanto, como restarle bonos o votos a quien sea su candidato presidencial.

POR ESO Y por otras cosas más, me parece terriblemente infantil e incluso irrisorio que, hoy en día, “pese las drásticas y enérgicas decisiones de palabra” del Gobierno Federal para “abatir los emblemas de la corrupción e impunidad”, veremos sin duda como la mal llamada Fiscalía anti corrupción, será un organismo judicial o jurídico obsoleto o “una cero a la izquierda”, porque muchos de los políticos y ex funcionarios bandidos de todos los partidos, siguen libres, burlándose de las familias proletarias, humildes o vulnerables que creyeron en los nefastos rateros y les dieron el voto, pero estos llegando a los espacios públicos, como es tradición, se olvidaron de sus promesas de campaña y se dedicaron a hacer dinero a raudales para ellos, sus familias, sus amigos y sus grupos. Dejando “en el aire” la esperanza de cambio que ofrecieron a la gente.

POR ESTA obvia razón, les diré que “la Fiscalía Anti-corrupción”, se proyecta formarla solo como “mero parapeto” o apariencia del Gobierno de la República, el que sin medirse, lamentablemente se pavonea diciendo que, con esta Fiscalía, se habrá de accionar penalmente “contra todos aquellos políticos de siete suelas” que cometan delitos, como los ya descritos.

PERO NADA DE ESO VEREMOS en el futuro inmediato, porque si los rateros ex gobernadores de Coahuila Humberto Moreira, de Quinta Roo Roberto Borge, de Nuevo León Rodrigo Medina, de Michoacán Fausto Vallejo, de Aguascalientes Armando Reynoso, de Chihuahua César Duarte Jackes, de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, así como los de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores y el más reciente EGIDIO TORRE CANTÚ, “no han sido molestados para nada”, excepto Rodrigo Medina que “fue encarcelado solo por una hora” allá en la prisión del Topo Chico de San Nicolás de los Garza. Sin olvidar que a Humberto Moreira, “el Gobierno de México FUE A RESCATARLO de una cárcel en España”, donde este fue detenido y aquí “lo dejaron en inmediata libertad”, cuyos ejemplos son las prueba fehaciente, “del proteccionismo a los delincuentes de cuello blanco en México”. Y “por eso estamos como estamos y, por eso nunca progresamos”, con reza la canción.

PRI-TAMAULIPAS, SERÁ UN PARTIDO INNOVADO.

POR OTRA PARTE, les comento que por el dicho del nuevo líder estatal tricolor SERGIO GUAJARDO MALDONADO, “se espera tener en Tamaulipas a un PRI Innovado”, es decir un Partido diferente, en el que, según él, no predominarán las recomendaciones, el amiguismo o el compadrazgo y, si esta, ES la real postura de Sergio, habrá la esperanza y por tanto la oportunidad, para “muchos priistas de hueso colorado” que toda la vida se la han pasado en la banca, o en la fila de espera, tema que ha venido llamando poderosamente la atención entre la grey revolucionaria, porque el dirigente tricolor del estado, recientemente electo, trae consigo una nueva visión en el trabajo político, para obviamente fortalecer al PRI y recuperar los espacios perdidos en la terrible odiosea sufrida por ellos, el pasado 5 de junio del 2016, fecha histórica, por la derrota del Revolucionario Institucional.

Y POR ESTA RAZÓN, Guajardo Maldonado, “ya anda a todo galope, recorriendo el estado, proyectando incluso acciones de plena importancia y haciéndole ver y saber a su gente como habrá de instrumentarse la nueva estrategia de trabajo político, para el ejercicio electoral presidencial del 2018 y la nominación de nuevos de nuevos alcaldes, senadores y diputados federales, temas que, seguramente, no permitirán que Sergio descanse, porque la verdad, tiene encima machismo trabajo que hacer, cuya cuestión habremos de ir contemplando muy de cerca, para ver si todo lo que dice es cierto, porque innovar a un partido como el PRI, es casi imposible que esto se logre de la noche a la mañana, pero como en la vida nada es imposible, si hay o se logra el trabajo conjunto al que aspira Sergio Guajardo Maldonado, su reto y propósito político habrá de convertirse en una tangible realidad.

Y SI EL INCONFORME, ya saben a quién me refiero, analiza el tema de manera profunda, tendrá que entender y por supuesto razonar y comprender que, “ya lo pasado, pasado” y no le quedará más que unirse al proyecto del dirigente priista de Tamaulipas Sergio Guajardo Maldonado y “ponerse a chambear”, porque él, “ya es emisario del pasado, aunque con experiencia y su experiencia, será muy útil para su partido y por ende, tendrá que entrarle “al toro”, si es que realmente “al señor inconforme” le gusta sudar la camiseta del PRI y olvidarse de que es “el jefe de la clase política de Reynosa”. Porque tampoco debe olvidar que gracias a su partido al él y él y a su respetable esposa, les ha ido muy bien.

