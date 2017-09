Hipódromo Político

Por CARLOS Cortés.

UNIDOS POR REYNOSA, COLUMNA VERTEBRAL DE UN GOBIERNO DE RESULTADOS

Desde la semana pasada el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que este lunes, muy temprano, habría de poner en marcha el Plan Reynosa, lo que puntualmente ocurrió en Balcones de Alcalá. Y aunque la expectativa del evento era muy alta, para ser honesto la calidad de la estrategia resultó inédita, y de hecho rebasó por mucho las expectativas de analistas y observadores políticos. Y ello representa un punto bueno para el Gobernador García Cabeza de Vaca.

Este lunes, la sorpresa, la nota diríamos los periodistas, fue que hasta Balcones de Alcalá acudió no sólo el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, sino que se dieron cita todos y cada uno de los miembros de su gabinete legal y ampliado. Y cuando digo todos, me refiero a que no faltó ni uno.

Estuvieron desde el Secretario General de Gobierno, Cesar Augusto Verástegui Ostos hasta el Secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar; desde la Secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, hasta el Secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe López Castro. También hicieron acto de presencia desde la Secretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto, hasta el Secretario de Bienestar Social, Gerardo Peña Flores.

También acompañaron al mandatario tamaulipeco los Diputados por Reynosa al Congreso del Estado, Juanita Sánchez, Ángel Garza, Jesús María Moreno Ibarra y Ana Lidia Luevano de los Santos. Y por supuesto, estuvieron presentes el representante del Gobernador en la Zona Norte del Estado, Francisco Javier Garza de Coss y el jefe de la Oficina del Gobernador, Víctor Manuel Sáenz Martínez.

Sin haber pasado lista de presente, le puedo asegurar que no faltó nadie del gabinete en el importante evento de esta mañana. El objetivo principal de este programa Unidos por Reynosa es restablecer el orden y coadyuvar a la recuperación del tejido social. Hay más, muchos más objetivos, en un programa de la complejidad y tamaño de éste, pero en un sentido estricto, en resumen, digamos, este objetivo es el número uno.

Y le digo que Unidos por Reynosa no es un programa más. Eso se lo puedo asegurar. Unidos por Reynosa es la columna vertebral de la estrategia principal del Gobierno de Tamaulipas, a donde confluyen las acciones de todas y cada una de las dependencias que conforman el poder ejecutivo de Tamaulipas, bajo el esquema de coordinación interinstitucional con los otros poderes.

El jefe de la Oficina del Gobernador del Estado de Tamaulipas Víctor Manuel Sáenz hizo la presentación de la forma en que va a operar el plan Unidos por Reynosa, mencionando que se trabajará inicialmente en dos polígonos donde se ha detectado un mayor índice delincuencial y que por ende requieren de mayor atención y trabajo.

El Secretario de Bienestar Social, Gerardo Peña Flores, mencionó que el polígono número uno, y que estará a su cargo dentro del Plan Unidos por Reynosa, comprende 27 colonias y una población de poco más de 117 mil habitantes, a quienes se les proporcionarán las herramientas y apoyos necesarios, para que de manera unida, salgan adelante junto con sus familias.

El Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Tamaulipas, Vicealmirante Luis Felipe López Castro, tendrá a su cargo el polígono numero dos dentro del plan Unidos por Reynosa. Y reiteró el compromiso de las instituciones de seguridad pública para con la población de toda la entidad, mencionando que en este momento es la frontera la zona donde es más urgente la atención.

La Secretaria de Salud en la entidad, Gloria Molina Gamboa, tendrá bajo su responsabilidad la articulación social del plan Unidos por Reynosa, por lo que aseguró que junto a todo el personal de la dependencia a su cargo, están preparados para cumplir con esta delicada ésta encomienda.

Asimismo, la Secretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto López, es la responsable de la infraestructura urbana dentro del plan Unidos por Reynosa, y en su intervención mencionó que trabajarán unidos por sacar adelante a Tamaulipas.

Asimismo, y dentro del Programa Unidos por Reynosa, inician también operaciones hoy en esa ciudad fronteriza las Patrullas de la Policía de proximidad y las unidades de salud del Programa de atención médica a domicilio “Un Ángel Cerca de Ti”, programas que paulatinamente estarán entrando en operación en todo el estado.

Reitero, este programa es inédito, no sólo en Tamaulipas, sino que no recuerdo que en alguna entidad se haya dado esta sinergia entre dependencias del ejecutivo para lograr objetivos específicos y comunes.

Hay que reconocer que querer es poder y en este gobierno hay la voluntad necesaria para entrarle a los temas de frente, con proyectos y con decisión. Y hay también que reconocer que en el Gobierno del Estado de Tamaulipas las acciones se están haciendo y se están haciendo bien. Es claro que los grandes problemas del estado no se pueden resolverse de la noche a la mañana y tampoco se puede esperar que la realidad cambie en un abrir y cerrar de ojos después de 86 años.

Pero con acciones contundentes y concretas, como es el caso de Unidos por Reynosa, presentado esta mañana, créame que el rumbo del estado, en poco tiempo, va a cambiar.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipódromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.