Tribuna

Por Javier Terrazas

Urge autopista

El aforo vehicular de la carretera Tampico-Victoria-Monterrey, demanda la agilización de los trabajos de la autopista.

Una obra que tiene muchos años de rezago, pues por su importancia debió estar en la agenda de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde hace décadas.

Monterrey es un polo industrial que parte importante de su producción se envía al resto del mundo por vía marítima y su alternativa más cercana son los puertos tamaulipecos de Altamira y Tampico.

Igualmente, por esos puertos marítimos llegan gran cantidad de insumos para esa industria o mercancías que cruzan por las carreteras de la entidad para llegar a los polos industriales o los grandes mercados comerciales.

Si usted viaja de Tampico a Monterrey son cientos de trailers los que en un sentido u otro se desplazan diariamente transportando materiales pesados y múltiples tipos de mercancías.

De los cientos de trailers que cruzan diariamente, la gran mayoría son de doble remolque, para reducir los costos de arrastre de las mercancías.

Son decenas de accidentes los que cada mes registran las páginas policiales y los reportes de la Policía Federal Preventiva, División Caminos, de trailers volcados en su mayor parte.

Otros más participan en accidentes contra autobuses de pasajeros o vehículos particulares.

Los tramos más peligrosos son Victoria a Villagrán y Victoria-Zaragoza. Otro tramo complicado es límites de Estado de Tamaulipas-Linares.

El día de ayer se registró un fatal accidente entre un autobús de pasajeros de la línea Del Norte que iba de Tampico a Monterrey con una vehículo particular, en el kilómetro 36 de la ruta Victoria-Zaragoza.

El aforo vehicular en la ruta Tampico-Monterrey era intenso el día de ayer por ser el fin de las vacaciones para estudiantes universitarios y el magisterio de todos los niveles educativos.

La falta de autopista y la carencia de vigilancia amplia en los periodos vacacionales, así como una mejor señalización, incluyen en éste tipo de percances.

El Presidente Enrique Peña Nieto, durante su campaña política y luego en el arranque del sexenio ofreció concluir esta autopista Límites de estado de Nuevo León-Tampico.

Sin embargo, no le alcanzó el tiempo y el avance aunque importante no fue el esperado por los tamaulipecos ni el comprometido por el gobernante.

Durante los últimos cuatro años del gobierno de Egidio Torre López, a pesar de ser ingeniero civil y constructor, así como tener de Secretario de Obras Públicas a Manuel Rodríguez Morales, ex delegado de la SCT y ex subsecretario de Infraestructura de la SCT, no se hicieron las gestiones necesarias.

Y en los últimos dos años, los recursos federales para ese tipo de obras han sido raquíticos por recortes para aplicar a otras urgencias por contingencias climáticas y sísmicas.

Habrá que replantearlo como una de las urgencias de Tamaulipas al nuevo gobierno que inicia el 1 de diciembre y que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

Ojalá no se repita la historia de los últimos seis años.

La urgente vía ayudará a potenciar el comercio, la industria, el turismo y sobre todo la seguridad de los transportistas y de los cientos de miles de usuarios.

