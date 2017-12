SIN CENSURA

Por: Carlos Carreño Ortiz

Va Cabeza de Vaca con Ricardo Anaya

*Confirma Ricardo Anaya aspiraciones

*“AMLO, ofrece locuras”: ex líder del PAN

*Por llegar a la meta Jaime Rodríguez

*Se reúne Aldape con Francisco Elizondo

RICARDO ANAYA CORTES confirmó este domingo su intención de buscar la candidatura del PAN a la Presidencia de México, donde al iniciar su mensaje, aseveró que el Gobierno priista ha sido un desastre y puso como ejemplo casos de corrupción, la precarización de los salarios, la deuda del País, la inseguridad y la violencia.

“Nunca desde que hay registro, habíamos vivido un año tan violento como el 2017, de seguir en este ritmo, habrá 30 mil homicidios dolosos al final del sexenio”, indicó el pre-candidato azul.

Recriminó RICARDO el lavado de manos del gobierno de PEÑA, señalando: “Y todavía quieren echarle la culpa a los gobernadores y a los gobiernos locales cuándo es su responsabilidad”.

Desde luego que la reunión sirvió para que ANAYA CORTES repartiera golpes por aquí y por allá.

El queretano arremetió por encimita contra el precandidato del PRI, JOSE ANTONIO MEADE KURIBREÑA, de quien dijo “Ese más de lo mismo”.

Pero también dedicó unas líneas al que será candidato de MORENA, sobre quien dijo: “A México no le conviene un cambio hacia al pasado, repleto de locuras como el que ofrece LÓPEZ OBRADOR”.

Agregó el ex dirigente del Partido Acción Nacional que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR tiene ideas viejas y fracasadas como la propuesta de que el Fiscal General sea impuesto por el Ejecutivo Federal, presente en su proyecto de nación, y la propuesta de dar amnistía a los líderes del narcotráfico.

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, gobernador de Tamaulipas atestiguó el evento azul (acompañado por JESUS MARIA MORENO IBARRA, FRANCISCO ELIZONDO y CARLOS GARCIA GONZALEZ), donde también estuvieron presentes los mandatarios de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, Veracruz, Querétaro, Nayarit y el representante del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, LUIS SERNA

Estuvieron presentes los líderes del PRD y del Movimiento Ciudadano, MANUEL GRANADOS y DANTE DELGADO, respectivamente, y la ex presidente del CEN del sol azteca, ALEJANDRA BARRALES.

Otros asistentes fueron: DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS, JORGE CASTAÑEDA, GUILLERMO ANAYA, MARKO CORTÉS, SANTIAGO CREEL y GUSTAVO MADERO, del PAN, así como CARLOS NAVARRETE, JESÚS ZAMBRANO, JESÚS ORTEGA, FERNANDO BELAUZARÁN, ÁNGEL ÁVILA, BEATRIZ MOJICA y GUADALUPE ACOSTA, del PRD.

Ayer mismo el ‘rayito de esperanza’, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, habló sobre el ‘destape’ de RICARDO ANAYA CORTES, diciendo que “Es lo mismo, es muy pirrurris, los candidatos de la mafia del poder son pirrurris, peleles, títeres, los impulsan para que siga el bandidaje oficial, para que sigan robando y saqueando al País, pero eso ya no va a funcionar”.

Y agregó, “Los candidatos de la mafia del poder no conocen el País, no les da el sol, están blancos, ‘pushos’, y se la pasan todo el tiempo en la Ciudad de México, piensan que sólo con los medios de información van a ganar y no es así, porque ya la gente no quiere que se repita el caso de PEÑA, que fue un fenómeno publicitario, lo introdujeron al mercado como se introduce un producto chatarra, entonces eso ya no funciona”.

A propósito, mañana martes se tiene previsto el registro de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, ante MORENA.

Otra nota del plano nacional tiene que ver con JAIME RODRIGUEZ CALDERON, que, de acuerdo con el INE, estaría por llegar al meta del 100 por ciento en la recaudación de firmas para lograr el registro como candidato independiente a la Presidencia de México.

Un último reporte de la autoridad electoral indica que el gobernador de Nuevo León ha reunido 810 mil 51 apoyos, de los 866 mil 593 necesarios para obtener el ‘permiso’.

Un segundo lugar es para la ex panista MARGARITA ZAVALA GOMEZ DEL CAMPO, que acumula arriba de 400 mil firmas.

Por cierto, una vez que ‘El Bronco’ reúna los 866 mil 593 apoyos, éste deberá lograr el segundo requisito: la dispersión de 1% de lista nominal en al menos 17 entidades del país.

De Valle Hermoso avisan que GERARDO ALDAPE VALLESTEROS se reunió este fin de semana con el dirigente estatal del PAN en Tamaulipas, FRANCISCO ELIZONDO.

ALDAPE es la carta fuerte que seguramente el PAN impulsará en aquella ciudad para ganar la presidencia municipal.

Y es que GERARDO ha logrado un crecimiento impresionante, que seguramente tomarán en cuenta los altos mandos de Acción Nacional a la hora de tomas decisiones.

Sobre este encuentro, ALDAPE VALLESTEROS dijo: “los panistas de Valle Hermoso refrendamos nuestro compromiso de trabajar en unidad, con organización y disciplina para fortalecer la confianza de la sociedad”.

Y del PRI tamaulipeco avisan que será esta semana cuando definan si participarán en alianza o coalición con otros partidos políticos en el proceso local del 2018.

El Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social son algunos partidos que pudieran ligarse al tricolor.

Hasta la próxima.