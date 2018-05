EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Va ‘Chito’ García “Por un Matamoros mejor”

El candidato a presidente municipal de la Coalición Por Tamaulipas al Frente en Matamoros, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, sintetizó su propuesta de Gobierno en seis ejes rectores que serán prioridad durante su Administración: Bienestar Social para Vivir Mejor; Estrategia para el Matamoros del Futuro; Educación, Cultura, Deporte e Impulso a las Nuevas Generaciones; Seguridad Pública Inmediata y Efectiva; Tiempos para Proteger tu Salud y Gobierno Abierto, Responsable y Transparente.

Fresco todavía, después de haber encabezado a media noche una brigada de impacto que fue gratamente acogida por los automovilistas que transitaban por la calle Sexta, la principal de Matamoros, GARCÍA GONZÁLEZ tuvo un enriquecedor intercambio de ideas con el gremio periodístico, ante quienes hizo una amplia exposición de su programa de gobierno, y respondió a las preguntas e inquietudes de periodistas, columnistas, editorialistas y reporteros de la ciudad.

Ante ellos hizo una puntualización de los ejes de trabajo que habrá de consolidar durante este periodo electoral, y ejecutar durante su gobierno.

Acompañado de las candidatas a diputadas federales por el III y IV Distrito Federal, CARMEN PÉREZ y VERO SALAZAR, respectivamente, así como de su planilla, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, resaltó que tiene una visión clara de lo que Matamoros como ciudad puede alcanzar.

Explicó sus líneas de trabajo, haciendo hincapié de que es un proyecto de Matamoros, la ciudad necesita un verdadero cambio y la ciudadanía vivir en mejores condiciones.

En estas líneas llevan el enfoque de la propuesta de gobierno, dentro de cada una se detallan cambios verdaderos y aplicables para así tener un Mejor Matamoros.

Las familias de Matamoros no pueden esperar más para recibir soluciones, por ello CARLOS GARCÍA presentó el programa de “Huertos Urbanos”, activación con la cual se contribuye no sólo con la economía familiar, sino además se fomentan la reconstrucción del tejido social a través de la convivencia.

Por cierto, horas antes de su encuentro con la prensa matamorense, ‘Chito’ GARCÍA encabezó la brigada de impacto frente a su Comité de Campaña donde, de la mano de su esposa IVETT y sus hijos TANIA y CARLOS, colocó su primera manta panorámica y pegó sus primeros promocionales en vehículos.

CARLOS fue ‘cuerpeado’ en el arranque de su campaña por el presidente del CDE del PAN, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, así como su Planilla y el Coordinador general de su campaña, diputado federal CÉSAR RENDÓN; la diputada AURORA AGUILAR; la candidata a diputada federal, VERÓNICA SALAZAR y centenares de voluntarios que se sumaron el pegoteo de promocionales.

“Empezamos una campaña de acciones, no de palabras, porque el futuro se construye hoy, y todos juntos podemos hacer el cambio”, pronunció el candidato durante los primeros minutos del lunes, al arrancar su campaña.

Y concluyó:

“Matamoros estará viviendo Tiempos de Cambio este 1º de julio, cuando los ciudadanos salgan a ejercer su voto por la mejor propuesta, que es la de la coalición Por Tamaulipas al Frente”.

Por asociación temática, le comparto que la candidata a Diputada Federal por el Distrito IV de la coalición Por México al Frente, VERÓNICA SALAZAR recorrió este sábado las colonias Nogalar Oriente y Campestre del Río I.

Durante su caminar estuvo acompañada de su padre Don RAMIRO SALAZAR, al cual admira por sus años de trabajo y por haberle enseñado desde los 12 años lo que es el servicio público, a ser responsable y comprometida.

Durante el recorrido, VERO SALAZAR tuvo la oportunidad de escuchar de viva voz a los ciudadanos quienes mencionaron entre sus principales necesidades la pavimentación y drenaje a lo cual VERO respondió: “trabajaré desde la Cámara de Diputados en conjunto con el gobernador y nuestro próximo presidente municipal para vigilar y darle seguimiento a las obras que se requieren por un Tamaulipas al frente, por un Matamoros al Frente.”

Los vecinos de las mencionadas colonias saludaron a VERÓNICA SALAZAR candidata por la Coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y escucharon sus propuestas y compromisos como garantizar una atención médica de calidad.

Por ello, desde el Congreso de la Unión trabajará para tener una Ley que garantice la atención médica oportuna: “Si en el Seguro Social, en el ISSSTE, en el Seguro Popular, o en el servicio de salud de que se trate; no pueden dar la atención oportuna y de calidad; si no tienen las medicinas necesarias, o no disponen de quirófanos o especialistas; entonces que se subrogue al 100% esa atención en una clínica particular.”

Seguros de que VERO SALAZAR es una Mujer de Resultados, los vecinos de la Colonia Nogalar Oriente y Campestre del Río I se comprometieron a darle la oportunidad de ser su Diputada Federal, por ello este 01 de julio le darán su voto de confianza en las urnas.

En Reynosa, por cierto, al acompañar a MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ en el arranque de su campaña por la presidencia municipal, el candidato a Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA expresó: “Hoy una vez más estoy convencido de que Tamaulipas se pintará sde azul”.

El candidato a Senador por la coalición Por México al Frente, acompañó a MAKI durante los primeros minutos de este lunes, en el arranque de su campaña.

“MAKI recupera la confianza de Reynosa y le está cambiando el rostro a la ciudad”, aseguró el candidato a Senador, al acompañar a la alcaldesa con licencia en el inicio de campaña por la reelección, GARCÍA CABEZA DE VACA reconoció el esfuerzo realizado para sacar adelante a esta frontera.

“Vamos a trabajar juntos, de la mano, con una gran mujer como es MAKI ORTIZ, que trabaja todos los días por el beneficio de Reynosa y sus familias”, manifestó.

El candidato a Senador asistió al evento organizado para arrancar la campaña de MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

“Vamos a llevar a Reynosa hacia el futuro”. Indicó al tomar la palabra en el mitin, donde estuvieron presentes JUANITA SÁNCHEZ y NETO ROBINSON, candidatos a Diputados >Federales.

El candidato a Senador recibió grandes muestras de apoyo de panistas y simpatizantes, quienes asistieron al evento.

MAKI ORTIZ se manifestó muy contenta por todo el apoyo recibido y destacó la trayectoria de los candidatos del Frente.

Convocó a los reynosenses a seguir trabajando por el crecimiento y desarrollo de la ciudad.

Por asociación temática, ante una multitud, ERNESTO ROBINSON TERÁN, candidato a la Diputación Federal por el IX Distrito de la alianza Por México al Frente, dijo contundente a la candidata a la Presidencia Municipal de Reynosa: “¡MAKI… estamos listos para la competencia!”.

ROBINSON TERÁN estuvo presente en el espectacular arranque de campaña de MAKI ORTIZ, acompañando además al candidato al Senado de la República, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA; JUANITA SÁNCHEZ, candidata a la Diputación Federal por el II Distrito y a JESÚS MARÍA “Chuma” MORENO IBARRA, representante de la campaña de RICARDO ANAYA, candidato a la Presidencia de México.

NETO ROBINSON refrendó el apoyo tras confirmar el compromiso de hacer un gran equipo con la que seguirá siendo la primera autoridad municipal, a partir del 1 de julio, MAKI ORTIZ.

La búsqueda de la reelección no es casualidad, es producto de un gran trabajo que MAKI ORTIZ ha realizado en la ciudad.

La obra pública y social, educación, becas y una promoción incansable del desarrollo económica, ha permitido que a pesar de la adversidad, Reynosa, sea la ciudad que más empleos genera en el estado.

“No tenemos dudas, que el respaldo ciudadano será para MAKI, su trabajo la avala, su firme vocación de servir y ese gran espíritu humano son, sin duda, la principal garantía de triunfo”, afirmó NETO ROBINSON.

En Río Bravo, entre tanto, el candidato a Senador de Por México al frente, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, aseguró que CARLOS ULIVARRI le dará rumbo a Río Bravo y lo llevará hacia el futuro.

Durante una conferencia de prensas donde acompañó al candidato a alcalde de la coalición Tamaulipecos al Frente, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, CABEZA DE VACA señaló que es un hombre que entiende las necesidades de los riobravenses porque ha vivido en la ciudad toda su vida.

El candidato a Senador lamentó cómo la ciudad se ha ido deteriorando por la fuga de capitales y el abandono de los ciudadanos, quienes emigran a otros lugares.

Destacó que desde el Senado trabajará para que lleguen más recursos a Tamaulipas, y especialmente a Río Bravo.

“Hemos visto con tristeza cómo se ha perdido el empleo; cómo se han ido cerrando empresas y estamos seguros que CARLOS ‘El Tigre’ ULIVARRI va a sacar adelante esta gran ciudad”, apuntó.

“CARLOS ULIVARRI tendrá en los Diputados Federales y Senadores, a grandes aliados”, insistió ISMAEL.

ESTHER ESTORBA A BENITO

Antes de que se me pase, deje decirle que La-Falta-De-Palabra de la diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, está provocando serios problemas en territorio al candidato lubberista a la diputación federal por el II distrito, BENITO SÁENZ BARELLA, pues en sectores populares de la ciudad, como ocurre en la muy poblada colonia Reservas Territoriales, le están echando en cara al candidato del PRI, que MARÍA ESTHER solo vino a engañarlos al solicitarles el voto en campaña, Pues-No-Volvió-A-Pararse en la colonia, pese a que en campaña le ofreció el oro y el moro.

Y ahora BENITO tiene que enfrentarse la incredulidad de los vecinos hacia los candidatos priistas, pues le están echando en cara que MARÍA ESTHER CAMARGO No-Tiene-Palabra, pese a que cuando fue a la colonia a pedir el voto, mostró la mejor de sus sonrisas.

Lástima, era solo un engaño, se quejan los vecinos.

Naturalmente que esa circunstancia es aprovechada también por otras candidatas, como OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA, de la coalición Juntos Haremos Historia, pues ella está cosechando la inconformidad que históricamente han generado los y las “Candidatos Golondrinos” del PRI, como es el caso de MAR´PIA ESTHER.

Cuánta pena.

De otro lado, deje decirle que en Nuevo Laredo, en el marco de las festividades por el ‘Día del Maestro’, este 15 de mayo la Junta Cívico Patriótica contempla tres actividades para homenajear a los docentes en su día, por lo que iniciarán con honores a la Bandera en la Plaza Cívica de Presidencia.

El jefe de Eventos Cívicos, HUGO LÓPEZ MOLANO, mencionó que los honores al lábaro patrio se realizarán en punto de las 8 de la mañana a cargo de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Nuevo Laredo, del que es coordinadora regional la profesora MARTHA GARCÍA MONSIVÁIS.

Posteriormente las autoridades municipales se trasladarán a las 8:40 al monumento al maestro ubicado en la colonia Benito Juárez, en el crucero de Prolongación Tecnológico y Paseo Loma Real, en donde se colocará una ofrenda floral y se recitará una poesía en honor a los docentes.

Para finalizar las actividades, en Panteón Municipal Antiguo, también se colocará una ofrenda floral como homenaje póstumo para los maestros.

En otro tema, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, e integrantes de la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias del Campo (ANMEC), acordaron fortalecer líneas de trabajo orientadas a continuar las historias de éxito en proyectos productivos encabezados por mujeres del sector rural.

Al respecto, el titular de la SAGARPA propuso trabajar conjuntamente en el desarrollo de proyectos para mujeres con esquemas de financiamiento, a través de fondos de garantía, lo que potencializará la mezcla de financiamientos y líneas de crédito de la banca de desarrollo, con tasas preferenciales para este segmento.

BALTAZAR HINOJOSA señaló que la Secretaría impulsa un esquema de seguros catastróficos en las unidades productivas y seguros de vida para los productores y productoras del sector agropecuario y pesquero, y en ese esquema se les podrá dar cobertura a las integrantes de la ANMEC.

El secretario HINOJOSA OCHOA afirmó estos resultados, factibles y palpables se suman al gran momento por el que está pasando el sector agroalimentario nacional, por lo que en este último tramo de la administración federal se definirán bien los programas y componentes para continuar con estas cadenas productivas y de valor agregado a favor de las mujeres.

Por último, por su exitosa trayectoria profesional y de servicios en beneficio de la comunidad, el agente aduanal y empresario EDUARDO GARZA ROBLES recibió el reconocimiento “Orgullo UAT”, otorgado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales (FCAyCS) de Nuevo Laredo.

El Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ presidió el homenaje que ofreció la comunidad universitaria de la FCAyCS al distinguido ex alumno, quien como egresado de esta institución académica ha puesto muy en alto el nombre del plantel y de la Universidad.

“Es un día muy especial recibir este reconocimiento, es un orgullo ser Ex a UAT”, dijo el Licenciado en Administración de Empresas, EDUARDO GARZA ROBLES, quien forma parte de la generación 1975-79 de la Facultad de Comercio de Nuevo Laredo.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.