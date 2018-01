DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Va el PRD sin dignidad y como Rémora

Si alguien lo dudaba, se confirma que el PRD en Tamaulipas no le quedó otra opción más que evolucionar y no tendrá duda en perder la dignidad e ir a aventarle porras al partido que en la elección pasada le aventó pestes, todo con el fin de sobrevivir.

Aún recordamos la elección pasada, donde los perredistas eran los más fieles aliados del PRI Gobierno y no dudaban en gritar a los cuatros vientos que el PAN era un partido que no merecía gobernar Tamaulipas.

Hoy, fiel al dicho que “la política es el arte de tragar sapos sin hacer gestos” el PRD no tendrá más remedio que decir que los panistas son lo mejor de Tamaulipas y que merecen, más que otro partido político, seguir gobernando.

En la elección pasada vimos a los perredistas metiendo zancadillas a los panistas, hoy los veremos poniéndoles la alfombra, incluso ellos mismos tirándose al suelo para que los panistas no vayan a tropezar.

Ya se les acabó la preocupación sobre si iban o no en alianza con el PAN, Ricardo Anaya les vino a solucionar ese problema, ahora los perredistas tienen cosas más importantes en que preocuparse, pelearse y darse con todo entre ellos mismos para agandallar una de las 15 regidurías que les corresponden.

El primer pleito ya se da en Nuevo Laredo, en donde se dice les tocará una de esas regidurías, el problema es que ese rumor indica que van en la posición tres, lo que significa que será una mujer la que tenga que ocuparla, algo que ha puesto muy molestos a los hombres perredistas, pues ya había intentos de agandalle.

El milagro les llegó a los perredistas en Tamaulipas, el santo al que le rezaron les cumplió sus deseos, no les importa si tengan que arrodillarse o tengan que ir como rémoras atrás del tiburón, lo importante es que podrán beneficiarse con algunas regidurías.

Por cierto, esperemos que el líder estatal Alberto Sánchez Neri, ofrezca una rueda de prensa para anunciar cuántos votos le arrimará el PRD al PAN, ya sabemos que no tienen ni militancia, mucho menos votos, pero será harto interesante escucharlo.

Por cierto, quienes ya se andan peleando las regidurías, son precisamente Neri y sus secuaces.

Aquí lo interesante será ver si los perredistas siguen diciendo que harán morder el polvo a los panistas y los enviarán a refugiarse a Gobierno del Estado, tal como lo decían hasta la semana pasada.

ACCIONAN GOBIERNOS POR BAJAS TEMPERATURAS

Este invierno está golpeando muy fuerte a Tamaulipas y en especial a Nuevo Laredo donde las temperaturas de hasta -1 grado centígrado azotarán durante toda la semana.

Por ello el gobernador, Francisco Javier Cabeza de Vaca y el alcalde, Enrique Rivas Cuéllar, siguen uniendo esfuerzos y en esta ocasión es para proteger a las familias de escasos recursos y aquellos viajeros o indigentes que no tienen las condiciones para soportar el intenso frío.

En la frontera, desde Nuevo Laredo, pasando por Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo, se han habilitado albergues para dar cobijo y un techo caliente a los desprotegidos.

También para cuidar a la población estudiantil se determinó a través de la SET suspender las clases para este miércoles y si el frío persiste, que así será, podría haber clases normales hasta el lunes.

Mientras que en las colonias también andan cuadrillas entregando cobijas a quien lo necesite.

ESTE MIERCOLES SALE CONVOCATORIA PRIÍSTA

Se espera que para este miércoles 17 los priístas tamaulipecos emitan sus convocatorias para dar paso a la selección de candidatos.

Habrá que ver si en realidad cumplen con los tiempos establecidos y se dan un tiempecito más para poder calmar las revueltas que aún continúan en ese partido ante las malas decisiones de su líder estatal Sergio Guajardo.

En Nuevo Laredo, dan por hecho que Daniel Peña y Jesús Valdez Zermeño se repartirán las candidaturas a la presidencia y diputación federal, pero habrá que ver si no hay sorpresas porque Ramiro Ramos anda muy movido a nivel nacional y los demás que han levantado la mano no hay que descartarlos… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com