VA EL PRI CON TODO EN CONTRA A LAS ELECCIONES DEL 2017 Y 2018

Con el vuelo que le han dado a Andrés Manuel López Obrador los periodistas de la izquierda que simpatizan con él y sus promesas de campaña y la fobia desatada en contra del Presidente Enrique Peña Nieto por su desatino y mal gobierno, se supone que el PRI va perder las gubernaturas de los estados de Nayarit, Coahuila y del Estado de México, las que junto con las 212 alcaldías de Veracruz, estarán en juego en las elecciones del domingo 4 de junio próximo.

Por lógica así debería de ser, pero, pero, pero, creemos que en política no hay lógica; hay intereses personales y de los partidos, lo mismo que del Gobierno en funciones sin importar su color ni su ideología, por lo para nosotros es muy aventurado además de prematuro el augurar que el Partido Revolucionario Institucional va a perder otra vez el carro completo.

Tanto Peña Nieto como el PRI y los priístas de todo el país saben de la importancia de ganar o perder las elecciones del 2017, ya que el triunfo o la derrota del Partido Revolucionario Institucional –en los tres estados en los que habrá cambio de gobernador– será el preludio del resultado de las elecciones presidenciales del 2018, por lo que creemos que el tricolor con todo en contra va a dar la pelea.

En las elecciones del 5 de junio del 2016 el Revolucionario Institucional perdió siete de las 12 gubernaturas en juego, entre esas entregó a la oposición cuatro estados en los que había gobernado de forma consecutiva durante 86 años : Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas.

Al ser entrevistado sobre los resultados del proceso electoral en el que auguró que por lo menos ganaría nueve de las 12 gubernaturas, el entonces dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo a los periodistas : “yo solo hice lo que me ordenaron” y renunció al cargo seguramente dolido por la traición.

Para nosotros como analistas políticos en las elecciones del 2017 Peña Nieto y el PRI se podrían dar el lujo en el supuesto de perder en los estados de Nayarit y Coahuila, pero no en el Estado de México, que es donde nació el Señor Presidente de la República y cuna del grupo Atlacomulco que hizo famoso el ex regente del Distrito Federal, profesor Carlos Hank González, en donde después de él ahora mandan los Del Mazo.

Con 41 años de edad el candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México es Alfredo del Mazo Maza, por cierto primo de Peña Nieto, pero sin ser la mejor carta del tricolor ya que su experiencia en política se limita a haber sido alcalde de Huixquilucan y Diputado Federal del 2015 al 2017, está obligado a ganar y lo van a hacer ganar, apuéstele. Pero creemos que también le van a meter lana a las contiendas de los otros dos estados y quizás de los dos ganen uno.

Por el lado del PAN y el MORENA, Josefina Vázquez Mota y Delfina Gómez, creemos que las dos se van a matar solas en el Estado de México. El que nos gusta para que pierda es el candidato del PRI a la gubernatura de Nayarit, el senador Manuel Cota Jiménez, ya que no ha hecho nada como senador y líder nacional de la CNC. En Coahuila no sabemos quién es el candidato del Revolucionario Institucional, pero los gringos no quieren a la izquierda de vecinos, por lo que descartamos a MORENA.

Pero no se equivoque el PRI no está muerto, dijo Vicente Fox Quesada el que con esa cara y “la señora Marta” llegó a ser Presidente se México con las siglas del PAN.

El fín de semana el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el Vicealmirante de la SEMAR, Francisco Pérez Rico, comandante de la Primera Zona Naval, encabezaron la tradicional ceremonia conmemorativa del CIII Aniversario de la defensa del puerto de Veracruz, gesta en la que los héroes navas y el pueblo veracruzano protegiéron con honor y valentía la soberanía nacional.

Por cierto en el acto el Ejecutivo Estatal pasó lista de honor a los cadetes y oficiales de la Heróica Escuela Naval y del Heróico Colegio Militar, seguido del Toque de Silencio y Salva, así como el vuelo bajo de aeronaves.

El Vicealmirante y el gobernador como parte de la conmemoración develaron la placa de mención honorífica del Batallón de Infantería de Marina Número Tres y el mandatario estatal saludó personalmente al personal de ésta Unidad que ha tenido una destacada actuación, lealtad institucional y cumplimiento de sus obligaciones durante el desempeño de las operaciones encaminadas a reducir la violencia en el país.

También entregó condecoraciones a quien ha destacado en la lucha contra la inseguridad, lo mismo que por 10, 15, 25, 30 y 35 años ininterrumpidos de servicio activo en la Armada de México y por su disciplina y buena conducta . El gobernador Cabeza de Vaca apuntó que esta ceremonia permite refrendar “nuestro compromiso con el país de instituciones de orgullo de todos, como la Escuela Naval Militar y la Armada de México, bastiones de la defensa de una nación libre y soberana”, remarcó.

A la ceremonia asistiéron el general Gerardo Medina Sánchez, Mando Especial de la Zona Sur; el Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos; el alcalde de Madero, Andrés Zorrilla; de Tampico, Magdalena Peraza Guerra; Altamira, Alma Laura Almarán Cruz y Ricardo García Escalante de Pánuco, Veracruz, además de familiares de los marinos, ceremonia que por cierto según nuestras antenas resultó muy lucida.

Hace mucho tiempo que las fuerzas federales debieron de lleva a cabo la batida que en contra de la delincuencia organizada acaban de llevar a cabo en la ciudad de Reynosa. Lo ocurrido en esa valiente ciudad fronteriza de Tamaulipas trascendió más allá de nuestras fronteras, ya que en los últimos 10 o 12 años habíamos sabido de una cosa semejante, con todo y que Felipe Calderón Hinojosa desde el inicio de su gobierno como Presidente de la República les declaró la guerra.

Hasta parece que el gobierno federal estaba esperando que detuviéran al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yárrington Ruvalcaba, para enfrentar de a deveras a los capos del Cártel del Golfo y Los Zetas, los que por mucho tiempo hiciéron todo lo que quisiéron en la región norte del estado.

Pero según nosotros esto apenas empieza y ahora el papel de las fuerzas federales y del estado deberá ser el mantener el órden y la paz en Reynosa y sus alrededores, porque la gente de los dos capos caídos esta sentida y no dudamos que vayan a querer ajustar cuentas, como creemos que lo supone el gobierno de Peña Nieto.

Desde luego que es buena noticia el que la dirigente estatal del PRI, Aída Zulema Flores Peña, este dando señales de que aún está en activo, ya que acaba de dar a conocer que participó en una reunión con priístas de los municipios de Mante, Nuevo Morelos, Antiguo Morelos, Xicoténcatl y Soto La Marina.

Eso nos deja ver que el PRI ya está empezando a calentar motores con miras a reactivar a los priístas que junto con la dirigencia estatal estaban dormidos en sus laureles, porque según nosotros esto ya está encaminado a la renovación de las dirigencias estatales del Revolucionario Institucional en los siete estados que el 5 de junio del 2016 entregó el PRI a la oposición, entre ellos el de Tamaulipas.

Frente a éstos “preparativos” nos parece importante señalar que la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional ya les lleva mucha ventaja, ya que con la mentalidad de “ganadores” que les dejaron las elecciones anteriores, nos parece lógico que estén pensando en volver a ganar en las del 2018.

“Lo que hace el PRI es trabajar, trabajar y trabajar al interior en una capacitación; las elecciones se ganan con votos y el PRI trabaja para ello, ya estamos trabajando el PRI no se puede quedar rezagado”, dijo Flores Peña, la que añadió que el PRI “ya dio la vuelta a la página” (del 2016) para participar activamente en las elecciones concurrentes del 2018.

De unos días para acá en Tamaulipas se viene hablando mucho de los Notarios Públicos y de las viables reformas a la Ley del Notariado para el Estado, lo que nos da pié para comentar que en Estados Unidos cualquier ciudadano sin ser abogado puede ser Notario Público, no es como en nuestro país en el que los notarios públicos se sienten bordados a mano.

En Estados Unidos el ciudadano que quiere ser notario público lo capacita el Estado, para ello basta que el interesado tome un curso cuya duración es de seis meses y además le pagan el salario mínimo por tomar el curso, al que obviamente terminado aprobado, recibe su certificado legal que lo acredita como Notario Público en Estados Unidos. En México las notarías son algo semejante a un premio que les otorga el gobierno por sus servicios prestados en campaña o algo parecido. Que mal andamos todavía en éste país.

