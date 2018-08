T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

VATICINAMOS DERROTA DE MAGDA PERAZA Y TRIETAM, CONFIRMA TRIUNFO DE CHUCHO NADER EN TAMPICO

POR SU ARROGANCIA y la soberbia con la que evidentemente se estuvo conduciendo la alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA ante las familias del puerto jaibo, ésta por sus desplantes y extra-limitaciones, se fue ganando el repudio del pueblo y por este motivo, el pasado primero de julio, las familias porteñas, le dieron la espalda, votando en su contra y por esta razón fundamental, el 31 de mayo del presente año, aquí en Teclazos, vaticinamos que “Magdalena Peraza Guerra, ya no gobernaría Tampico”. Y hoy el TRIETAM, ha re-confirmado oficialmente su derrota y por ende, el triunfo tangible del alcalde electo JESÚS “chucho” NADER NASSRALAH, quien para las familias de todos los estratos sociales de Tampico, Nader, fue la mejor oferta política para que dirija los destinos del puerto en los próximos 3 años de Gobierno.

EN LA aportación de información y análisis periodístico de esa fecha, dije que, “Magda Peraza, no era la abanderada viable, puesto que ya no era bien vista por la sociedad porteña”, porque eso, en pleno proceso electoral fue muy evidente, lo que generó que, la sociedad del puerto empezara a ver a la mentora Peraza Guerra, “ya no como una aliada, sino como una enemiga del pueblo”, porque ésta, lejos de atender con atingencia y perseverancia las mas elementales necesidades de las familias proletarias de Tampico, obraba por ejercer acciones de provecho personal y de bien para su grupo de amigos y amigas entre estas “su hijastra política” LA PATY CASTRO y otros de sus muy cercanos colaboradores, por cierto muy bien identificados con actos de corrupción e impunidad.

DIJE también QUE las familias del puerto, deseaban un cambio que llevara a Tampico por un mejor sendero, para que la ciudadanía, obviamente tuvieran una mejor calidad de vida y que para ello, tenían que hacer a un lado “LAS VANAS PROMESAS” de la mitómana alcaldesa, porque ésta, a base engaños proyectaba traicionar una vez más a la comunidad porteña y eso, en mi punto de vista, como en la opinión de miles de familias de Tampico, “era una traición más de la mentora”, la que por su voracidad o “su hambre al dinero ajeno”, se estaba dedicando a menesteres de interés personal y no al bienestar colectivo, como habían sido sus promesas de campaña.

REZA EL ADAGIO que, “el que traiciona una vez, traiciona dos veces” y por este tan fundamental motivo, las familias de Tampico, al ver el inadecuado comportamiento de la Profesora Magdalena Peraza Guerra, “se vieron en la imperiosa necesidad de ver hacia un mejor horizonte”, detalle que, condujo a la sociedad voltear hacia el político y empresario JESÚS “CHUCHO” NADER, de quien diremos que, desde el inicio de su campaña electoral, en un marco de obvia apertura política, expresó sus deseos y proyectos para que en el puerto jaibo, haya más empleos, más inversiones nacionales y extranjeras, incluso más turismo y toda una gama de beneficios que, ya en su calidad de Presidente Municipal, habrá de llevar a cabo, para que el cambio que venían demandando las familias de esta pujante comunidad porteña, “SE VEA CRISTALIZADO”.

PUES QUIERO decirles que, Tampico “en el marco de realidades”, no merecía seguir hundiéndose más, porque simple y llanamente, el pueblo veía con desagrado que la gran mayoría de las obras que MAGDA PERAZA había prometido en campaña, se dejaron a la deriva, es decir, en el más claro de los olvidos y eso, desde un punto de vista sensato, cauto y metódico, era una decisión inconcebible e incluso imperdonable, de la mitómana alcaldesa, a la que todo le era ambiguo, ecuánime e indiferente, pero aun con todo lo mal que ejercía su trabajo social para las gentes del puerto, “ella, se sentía segura de triunfar”, pero nunca contó con que el pueblo “habría de cobrarle la factura” y eso, obviamente, fue lo que sucedió el pasado primero de julio, “al recibir certero revés de la ciudadanía, hacia ella”, porque las inconformes familias con la maestra, votaron en su contra.

EL VOTO en contra de doña Magda Peraza, fue el terminante sentir de la gente, porque veían con tristeza que, la Presidente Municipal del puerto, “al estilo mercader”, dedicaba su tiempo “más al beneficio propio que al bien colectivo”, cuestión por la que, las familias porteñas, con gran valentía, es decir “sin temblarles las manos”, se vieron obligadas “a ya no darle el voto a la traidora de la Peraza Guerra”.

Y POR ESTE tan importante detalle, el día primero de julio, la propia maestra, sintió encima “un balde de Agua helada”, al estar recibiendo las boletas electorales, en su contra, a cuya cuestión, “LA PROFESORA QUE YA NO GOBERNARÁ TAMPICO”, no podía dar crédito a lo que estaba observando, porque ella, muy ufana, pregonaba voz en cuello y a los cuatro vientos que, “volvería a ganar y seguiría al frente de la Presidencia Municipal del puerto”.

PERO EL PUEBLO de Tampico decepcionado, le dio la espalda a la mitómana mentora, porque sencillamente, “ya no la quieren” porque aquella Magda Peraza a la que todo mundo respetaba y quería, cambió radicalmente, “por su ambición a lo que no es suyo”, eso es lo obvio y por lo que, la controvertida alcaldesa, “fue objeto de una candente tunda electoral” que, en plan tajante y sin miramiento alguno, le asestó la comunidad porteña, todo por no haber cumplido su palabra. Cuya derrota “ha mantenido a MAGDA PERAZA, llorando bajo la sombra de una árbol”, al estilo del español HERNÁN CORTEZ, quien tras ser derrocado por los aztecas, cuenta la historia, “lloró, en medio de un mar de lágrimas”, bajo la sombra del árbol de la noche triste.

PARA CONCLUIR, les diré que sobre este interesante tema político, el Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIETAM), rechazó terminantemente las impugnaciones expuestas por Magdalena Peraza Guerra, Candidata del PRI la alcaldía de Tampico de la pasada elección el primero de julio y “RECONOCIÓ COMO EL TRIUNFADOR al empresario y político JESÚS NADER NASRALLAH, Candidato de la Coalición “Por Tamaulipas al Frente”. Hoy CHUCHO, ya está investido como el Presidente Municipal electo de Tampico, para el período Constitucional 2018-2021.

