Venezuela dice: sí, sí, sí

Con la imagen presente de la Virgen de Nuestra Señora de Coromoto, Santa Patrona de Venezuela, que siempre cuida e interfiere por sus hijos. Los venezolanos en su patria y el extranjero participaron en la Consulta Popular Soberana para conocer la aceptación o desapruebo del Proyecto Constituyente que impulsa el presidente Nicolás Maduro. Durante la jornada, fueron asesinados al menos tres venezolanos.

Venezuela y sus hijos llevan años yéndose a dormir con una gran angustia, esa que los acompaña al despertar y que les ha robado el sueño en los últimos tres meses como si esa angustia formara parte de la violencia que se vive en aquel país sudamericano en donde no hay que comer, el medicamento no llega a los enfermos, el atún que da el gobierno no lo comen ni los perros y la vida es cada día peor, a tal grado que el exilio es la mejor opción.

Fueron más de cien países donde los venezolanos instalaron casillas de votación por todas partes del mundo y en México no fue la excepción, conocer el sentir del pueblo o bien, validar su rechazo absoluto al régimen Madurista, mediante este su modelo democrático el más efectivo de Latinoamérica, era la gran misión.

En México tuvieron una gran participación los venezolanos de todas las edades, desde el joven que creció bajo el yugo de Hugo Chávez y luego heredado a Maduro, como el adulto mayor al que sí disfrutó los mejores años de un país que trae al mundo personas trabajadoras, llenas de amor, fuerza, unidad y voluntad para seguir adelante. Tan solo en Tamaulipas, participaron en ciudades tan complejas como Tampico y Matamoros, no hubo quien frenara su oportunidad de apoyar a los familiares y amigos que allá se quedaron.

Los venezolanos que hacen valer su Constitución y apegados al Artículo 350 como última instancia para frenar la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolas Maduro, instalaron 33 casillas en 25 ciudades de la República Mexicana donde lanzaron tres preguntas, la respuesta fue depositada de manera libre y secreta por los votantes:

¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro, sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela? Esta cuestión recibió 95 sí.

¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? ¡Exacto, también 95 respuestas aprobatorias!

¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes así como a la conformación de un gobierno de unión Nacional para restituir el orden constitucional? El escrutinio arrojó otros 95 sí, es decir un rechazo total y absoluto de los venezolanos a Nicolás.

Estas fueron las tres interrogantes que se lanzaron en la consulta organizada por la Asamblea Nacional, quien a través de la Meza de Unidad Democrática (MUD) buscó a los venezolanos en el extranjero quienes fueron contactados vía comunicación cibernética por la Comisión de Venezolanos en el Exterior (COVENEX) por lo que correspondió a Janeth Becerra, coordinar el Punto Soberano instalado en Tampico, donde luego de cerrar la jornada de votación de casi diez horas, salió la bebida fría, con fervor el grito de ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! Para terminar de amenizar la tarde con música del grupo Cardenales del éxito y la canción “La grey Zuliana” de ese característico género musical conocido como la Gaita Marachuca, que pone a bailar a cualquiera y alienta todo corazón.

