PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA

< Victoria, “joya de la corona” para el PAN

< Oscar y Xico, en un “quien vive”

< Le soltaron el tigre a Baltazar

1.- Cd. Victoria es una plaza priista, por ejemplo nunca ha tenido un diputado federal de otro partido, si bien en los comicios locales de 2016 donde arrasó el PAN en todo el estado, perdió por primera vez una de las dos diputaciones locales. El único gobierno municipal de oposición que ha tenido fue hace 25 años con Gustavo Cárdenas Gutiérrez quien compitió con las siglas del PAN, pero impulsado por el partido “Cardenista”, así le llamaba la voz popular en esos tiempos a la corriente impulsada por Don Enrique Cárdenas González (+) y en virtud de que en Matamoros también tuvo varios triunfos su hermano Jorge, padre de Gustavo.

Sin embargo el PAN empezó un largo trayecto en el que logró consolidar un voto duro, primero de 20 mil y pico de votos y de más de 42 mil votos en los últimos trienios, sin lograr la victoria, fue de los pocos municipios grandes que sobrevivieron a la debacle del PRI en 2016, cuando se empieza a escribir otra la historia.

Ahora en los comicios de 2018, es la primera vez que el PAN observa posibilidades reales de ganar la “joya de la corona”, así la bautizó el candidato a senador Ismael García Cabeza de Vaca y lo dijo con insistencia, “para nosotros es la joya de la corona”.

Usted sabe que en el argot político bautizamos con ese concepto de realeza a lo más preciado, a lo más importante. En el plano nacional son el Estado de México y la Cd. de México por ser la tajada mayor del pastel electoral, en Tamaulipas son Reynosa, Matamoros y Tampico.

Ismael no anda mal, al calificar a la capital del estado, a la sede de los poderes como la joya de la corona y seguramente es el trofeo que él esperaría que obtuviera su partido. En ese marco de circunstancias y visto fríamente la lucha por la alcaldía de Victoria se da prácticamente entre dos fuerzas políticas, pero las restantes juegan un papel preponderante porque disminuirán a una u otra de esas dos fracciones, estas variables pueden modificar el rumbo de la historia.

En esa perspectiva le comento que este fin de semana se registraron los candidatos a la Presidencia Municipal de Victoria, pertenecientes a las dos principales fuerzas políticas, Frente PAN-PRD-PMC con Xicoténcatl González Uresti, por el PRI Oscar Almaraz Smer. Con esto prácticamente está definido los actores del horizonte electoral para la capital del estado en el que también figuran los independientes Nayma Karina Balquiarena Pérez y Gonzalo Treviño Zúñiga; pendientes por registrarse Mario Arizpe García por el PVEM, programado para el martes a las 19 horas y Eduardo Gattas Báez, bajo las siglas de MORENA aun no agendado.

Hay indefinición en el caso del Partido Nueva Alianza, quien ya ha dado a conocer que no participará en todos los municipios, no va en alianza con el PRI y no sabemos si entre los puntos geográficos donde no tendrá candidato a alcalde está la capital.

De los candidatos menores Nayma Karina y Lalo Gattas, son priistas y representan desde el punto de vista de la operación política, la posibilidad de restarle votos a Oscar Almaraz. Y es el mismo caso de Mario Arizpe.

No hay duda que Oscar Almaraz ha realizado un trabajo intenso, responsable y sobre todo de apertura con todos los sectores, edades y géneros. Enfrentó 40 años de rezago urbano de la ciudad y en el medio rural, pero además reconoció las fallas de su partido, le tocó recoger varas, los primeros meses fueron difíciles porque el reclamo social fue intenso y aún no estaba en condiciones de resolver los problemas inexistentes, porque sólo con varita mágica lo hubiera logrado.

Aquí lo interesante será observar cómo responden los ciudadanos en la primera oportunidad de reelección. Si todo el trabajo realizado por la actual administración es o no suficiente para darle otro plazo, en un nuevo periodo, o prefieren probar con una nueva oferta política.

Oscar antes de decidir si participaba o no, esperó el aval de los victorenses con los que tiene contacto cotidiano y este le favoreció y en esas fue que este domingo cientos de victorenses le acompañaron a su registro ante el IETAM.

En esa ocasión Oscar expresó: “Victoria necesita seguir avanzando, Victoria nos necesita. Esta es una candidatura de la gente, de los ciudadanos, del pueblo, cada uno de los que nos acompañan hoy van a acompañarnos en esta contienda, lo más importante es seguir avanzando en transformar nuestra capital. Victoria es una ciudad que hace un año y 4 meses tuvimos que hacer muchos cambios, tuvimos que ponernos a trabajar desde muy temprano.”

No podemos mantenernos pasivos ante las necesidades que tiene nuestra ciudad lo más importante es que este cambio transformacional lo estamos haciendo de la mano de la gente”.

El Dr. Xicoténcatl González Uresti pertenece a círculos priistas, aunque no ha sido militante del Tricolor, es una carta que puede sumar al voto duro azul de 42 mil votos, parte de los apoyos que obtuvo como candidato independiente y estar en posibilidades de obtener lo que ninguna opción panista lograría. Es pues un adversario de cuidado para el PRI, porque le puede restar algunos votos por cuestiones de amistad y relaciones.

Su registro como candidato el sábado pasado también fue muy concurrido, no tanto como el de Almaraz, pero sin militancia y para ser una opción ciudadana tiene desde ahora buena perspectiva.

Oscar y Xico tendrán que enfrentarse en un <quien vive>, realizar una buena campaña a partir del 14 de mayo para obtener la confirmación de sus conciudadanos en las urnas. No hay de otra es Águila o Sol.

2.- A Baltazar Hinojosa, flamante Secretario de la SAGARPA ya le soltaron el tigre en Tamaulipas, y está merodeando la zona de entre el kilómetro 200 y 2010 de la carretera Matamoros-Victoria, si no hay pago a los adeudos que viene arrastrando el Gobierno Federal están decididos a bloquear nuevamente la carretera, pero ahora con medidas más drásticas.

Lo cual puede ocurrir hoy lunes por la mañana, dado que ya están convocados los interesados para sostener una reunión y a partir de ese momento ejercer las presiones que sean necesarias para garantizar la liquidación de los adeudos, se contempla el bloqueo de manera permanente, son más de 4,500 productores de la zona de San Fernando.

Es un problema añejo, bien definido, con acuerdo y aprobación, ¿por qué no se paga?, seguramente porque no hay el recurso. Sin embargo ya existía el compromiso formal de pagar la semana pasada, lo cual no ocurrió. El arribo de Baltazar a la dependencia no cambian las cosas, si bien será más fácil el diálogo, pero ya está muy platicado, es hora de hablar con los hechos.

Sobre este tema el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca instruyó al Secretario de Desarrollo rural de su administración, quien ya entabló conexión con las oficinas centrales de la SAGARPA en la Cd. de México, porque en lo local ya está muy platicado. Esta muestra de interés y apertura es ante todo un protocolo político que pone a salvo la actuación del Estado, el cual ha permanecido atento a la problemática.

La cuestión es que antes de que se conociera el nombramiento de Baltazar Hinojosa, había la promesa del Gobierno Federal de cumplirle al campo tamaulipeco y no lo ha hecho, ni siquiera en “abonos”.

En papel hay acuerdos con fechas y sumas precisas, pero incumplidas, debieron haberse cubierto la semana pasada. Resulta que de una promesa de pago por 17 millones, sólo llegaron 14 millones, eso dejó fuera a quienes ya contaban con ese recurso.

La cuestión es que el tigre anda sueldo en espera de las primeras gestiones de Baltazar Hinojosa.