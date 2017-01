EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Videgaray… con la bendición de Trump

La designación del ex secretario LUIS VIDEGARAY como sustituto de CLAUDIA RUIZ MASSIEU en la Secretaría de Relaciones Exteriores, desplazó a segundo término el escándalo orquestado por los gasolineros para arrinconar a la Secretaría de Hacienda a cancelar el ‘gasolinazo’, pero en Tamaulipas avivó la llama de esperanza de los seguidores del diputado BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, inminente candidato del PRI a senador de la república.

VIDEGARAY, quien se parapetó en los cuernos de la luna cuando DONALD TRUMP fue declarado ganador de las elecciones de Estados Unidos, había sido mencionado inicialmente como inminente Embajador de México en aquél país, pero su designación como canciller mexicano lo coloca en la antesala de la Sucesión Presidencial, en cuya contienda corre también el Secretario de Gobernación MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG y el muy maltratado Secretario de Hacienda, JUAN ANTONIO MEADE.

Y en Tamaulipas, la unción de VIDEGARAY potenció la imagen y la presencia política del legislador matamorense BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, a quien ya desde aquél famoso Almuerzo de la Gratitud, servido la víspera en la capital tamaulipeca, se le veía imagen de candidato a senador.

BALTAZAR lo negó, naturalmente, pero a partir de entonces canceló su gira de gratitud por Tamaulipas.

Hoy, con nuevos bríos, el legislador tamaulipeco será asediado por tirios y troyanos, pues parece un hecho que influirá en la recomposición del PRI tamaulipeco, pese a que el odiado ex gobernador EGIDIO TORRE haya acaparado las Consejerías nacionales del Ejecutivo Nacional del PRI.

Y claro, de darse, es harto probable que se cumpla el augurio de que el ex secretario de SEDESOL ‘geñista’, MANUEL MUÑOZ CANO asuma el liderazgo tricolor.

Y ora sí, con MUÑOZ CANO en el PRI, ‘p’arriba’ raza maguacatera.

Por cierto, el ahora secretario de Relaciones Exteriores, LUIS VIDEGARAY CASO, llamó al cuerpo diplomático del país, y a los funcionarios del servicio exterior mexicano a trabajar con ahínco para fortalecer la relación de México con el mundo y defender los intereses del país y de los connacionales.

Y en un párrafo premonitorio, dijo:

“Vengo a hacer equipo con ustedes, en un momento en que México nos necesita a todos más que nunca, enorme, las amenazas ahí están, pero las oportunidades y nuestras fortalezas son enormes y una de ellas, tal vez la más importante son ustedes”, señaló el canciller.

El presidente ENRIQUE PEÑA NIETO instruyó al nuevo titular de Relaciones Exteriores a sentar las bases para construir una relación de trabajo constructiva con el nuevo presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP, quien rendirá protesta el próximo 20 de enero.

El canciller LUIS VIDEGARAY convocó a los embajadores y cónsules de México en los distintos países, a sostener una reunión en los próximos días a fin de delinear el trabajo que el cuerpo diplomático mexicano deberá realizar durante 2017.

Lo anterior, en el marco de la entrega recepción de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al nuevo canciller, por parte de la ex secretaria CLAUDIA RUIZ MASSIEU, estando como testigo el secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.

La noticia de la designación de VIDEGARAY opacó la resolución de los gasolineros, le digo, pero ayer en conferencia de prensa el presidente del Comité de Expendedores en Reynosa, RIGOBERTO RAMOS, -un empresario que colaboró en la administración del ex alcalde OSCAR LUEBBERT- (¡ojo, mucho ojo!), anunció que los 120 gasolineros adheridos al Comité, venderán ‘hasta el último litro’ del energético almacenado en sus depósitos, “pero no los recargaremos, ni compraremos a PEMEX, hasta que la Secretaría de Hacienda reconsidere su decisión de conceder un estímulo fiscal a las cadenas de expendedores, porque estamos ante una competencia desleal”.

Por cierto, en la conferencia de prensa de los gasolineros, ofrecida ayer al mediodía en el Holiday Inn, ‘reaparecieron’ el ex director del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, de la administración de PEPE ELÍAS LEAL, MOISÉS GARCÍA FLORES y el ex sub coordinador de prensa del mismo gobierno, CARLOS PEÑA ROJAS, dos reconocidos operadores políticos del también ex alcalde OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ.

Los gasolineros dijeron estar en desventaja y dejaron claro que no seguirán operando con pérdidas, pues se quejaron de que el gobierno federal, a través de la Subsecretaría de Egresos, les está ‘cargando’ el subsidio de 3 pesos por litro de combustible que anteriormente cubría PEMEX.

RIGOBERTO RAMOS subrayó que los expendedores de gasolina “no nos proponemos cerrar”, y afirmó que no tampoco temen perder las concesiones de servicio, “porque no estamos incurriendo fuera de nuestro marco regulatorio”.

Pidió también a los periodistas “no manejar el término ‘amparo’, porque no deseamos pelear con el gobierno, simplemente queremos volver al régimen anterior”, precisó.

A propósito, los expendedores de gasolina agradecieron el respaldo del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien en un comunicado, rechazó el incremento en el precio de las gasolinas y el diesel, “porque será un fuerte golpe a la economía al generarse otros aumentos en productos de la canasta básica y provocar además problemas de abasto de combustible en la zona fronteriza”.

CABEZA DE VACA dijo que los precios de los combustibles se incrementaron No por la Reforma Energética, que sigue siendo necesarias en el país para modernizar e impulsar al sector, sino por el incremento al Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS), para combustibles, considerado en la Reforma Fiscal a la que el Partido Acción Nacional se opuso y votó en contra, porque en pocas palabras, se trataba de una medida recaudatoria aplicando impuestos a las gasolinas.

Comentó el Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, que en la reunión que tendrá con sus homólogos del país y con autoridades de PEMEX y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se planteará la necesidad de un ajuste en el IEPS, al igual que una revisión en los tabuladores bajo los que se aplican los precios, así como el Plan Estímulo para la frontera.

En Matamoros, entre tanto, para mayor tranquilidad de la población, los operativos anti alcohol se mantendrán durante todo el mes de enero, de acuerdo a las instrucciones del Presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, comentó el Director de Alcoholes, JOSÉ DE JESÍUS AGUIAR JIMÉNEZ.

Abundó que la demanda de la ciudadanía es contar con un gobierno con autoridad y firmeza, sin que soslaye el compromiso de poner orden, motivo por el cual dichos operativos se ampliaron a hoteles y moteles de la ciudad.

Los operativos se realizan en diversos puntos de la ciudad, levantándose infracciones a personas que se les sorprende tomando bebidas alcohólicas dentro del vehículo o porque se les detecte aliento alcohólico.

El presidente municipal JESUS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, dio instrucciones precisas para que las autoridades de la Marina Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal, Policía Estatal y de la Procuraduría General de la República, vigilarán para mantener la tranquilidad.

En estos operativos se han infraccionado 10 hoteles de la ciudad por no contar con el permiso de Alcoholes y dedicarse a vender bebidas alcohólicas, y agregó que estas acciones se mantendrán durante todo el mes de enero.

Aquí un paréntesis para agradecer las atenciones de la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien ayer al ofrecer el convivio en honor de los periodistas, refrendó su respeto, su comprensión y su apoyo al ejercicio de esta bella profesión, “La más hermosa del mundo”, dijo parafraseando al Nobel de Literatura GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.

Y de verdad que la alcaldesa nos hizo entrar en confianza al hablar de su convivencia con el gremio periodístico a través de sus 24 años de carrera dentro del servicio público, pues sostuvo que una y otra se complementan en la intención de servir a la sociedad.

También a su jefe de prensa, EDGAR STANFORD, nuestra gratitud por sus atenciones.

Gracias, alcaldesa MAKI ORTIZ, pues sus palabras llenas de sencillez pero de alto contenido, revelaron en usted a una mujer plena, humana, sensible y muy luchadora.

También, caló hondo en el ánimo de los asistentes, al referir los logros de la mujer en su lucha por la equidad de género, pero más, cuando destacó que la mujer no debe luchar por sus espacios basada únicamente en el argumento de la equidad, “sino por su talento”.

Eso, alcaldesa, despertó aplausos de felicitación por su visión de género.

Y al Secretario Técnico, HUGO RAMÍREZ, gracias por ese abrazo fraternal que nos prodigó al recorrer las mesas de los asistentes.

Y bueno, en lo general, el convivio fue muy chévere.

En Nuevo Laredo, por cierto, como muestra de respeto y reconocimiento al ejercicio de los comunicadores, el Presidente Municipal ENRIQUE RIVAS y presidentes de diversas organizaciones de periodistas, colocaron la primera piedra de lo que será el “Monumento a los periodistas”.

En el marco de la conmemoración del Día del Periodista que se celebra este 4 de enero, ENRIQUE RIVAS en compañía de representantes de diversas asociaciones de periodistas y comunicadores, Síndicos y Regidores, colocaron la primera piedra del monumento en la plaza de La Libertad, en la colonia Hidalgo de esta ciudad.

Manifestó tener un respeto profundo por el periodismo, gracias a su padre ENRIQUE RIVAS ORNELAS, reconocido periodista de esta ciudad.

“Reconozco el papel fundamental que representan los comunicadores y periodistas, por ese respeto y reconocimiento a su trabajo, hoy con emoción y agrado colocaremos la primera piedra del monumento al periodista. Como muestra perdurable del reconocimiento del Gobierno de la Modernidad a su invaluable aporte en el pasado, presente y futuro de nuestra sociedad”, expresó el Alcalde .

Previo a la ceremonia de la colocación de la primera piedra del referido monumento, el alcalde ofreció un desayuno a todos los representantes de los medios de comunicación de esta frontera.

“El periodista es el compañero que día a día entra a los hogares a través de la radio, la televisión, prensa escrita y medios digitales. Es quien a través de su función, genera el mejor canal para el ejercicio de la libertad de expresión y nos da la oportunidad de ser mejores servidores públicos”, dijo ENRIQUE RIVAS.

Mencionó que Nuevo Laredo es una ciudad con una gran historia, un presente fuerte y un futuro próspero, que para lograrlo cuenta con el trabajo y el apoyo del Gobernador del Estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Por cierto, nuestra gratitud a quienes llamaron a nuestro teléfono o nos enviaron texto por el Día del Periodista, así como los mensajes de solidaridad de alcaldes y legisladores. A todos ellos, nuestra gratitud.

De Tampico, por cierto, tuvimos la grata llamada del ex gerente general de nuestro amigo FRANCISCO ‘Pancho’ BOLADO LAURENTS, mientras que de Nuevo Laredo se reportaron el Director de Comunicación Social MARCO ANTONIO MARTÍNEZ y JUAN JOSÉ REVALCABA; de Díaz Ordaz llamó MARCO ANTONIO ‘Toño el Aguacate’ GARZA ACOSTA, valioso amigo y heredero de uno de los políticos-leyenda de aquella municipalidad, el ex alcalde GUADALUPE AMANDO GARZA DE LA GARZA, Que en Paz Descanse.

De otro lado, deje decirle que el gremio periodístico se declaró de plácemes después de compartir suculento almuerzo con el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, con motivo del ‘Día del Periodista’.

JUAN DIEGO y sus principales colaboradores convivieron con los periodistas en su día, ayer, en un acto en el que su gobierno refrendó su amistad hacia los comunicadores sociales.

Periodistas de la talla del columnista ALBERTO GUERRA SALAZAR y DANIEL ENRIQUE ROMERO, se declararon complacidos con las atenciones del alcalde riobravense.

Enhorabuena.

¡Ah!, ayer mismo, pero en Matamoros, la Asociación de Periodistas que preside nuestro amigo MIGUEL ÁNGEL GARAY, ofreció su tradicional cena a los periodistas locales, en una ceremonia en la que tradicionalmente se premia y reconoce a los valores del gremio.

¡Felicidades!

Por último, el docente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), ARTURO BRISEÑO GARCÍA, forma parte de un selecto grupo de egresados que a nivel mundial están reconocidos y acreditados como miembros de la Sociedad Internacional de Honor Beta Gama Sigma (BGS) de Escuelas Universitarias de Negocios.

El académico de la UAT, obtuvo este reconocimiento internacional como egresado del Doctorado en Ciencias Administrativas de la EGADE Business School, del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), reconocida en México y América Latina por el desarrollo de líderes empresariales y competitivos a nivel mundial.

El Doctor BRISEÑO GARCÍA, egresado de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) en la carrera de Contador Público y con Maestría en la Aston Business School de Inglaterra, estuvo recientemente con el Rector ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO para compartirle esta importante distinción que recibió en el 2016.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.