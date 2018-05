Tendencias

Oscar Contreras Nava

Viene Meade, el salvador de México

Se anuncia que Meade, el candidato a la presidencia República más preparado, con más experiencia, él que le gusta resolver problemas y es más honesto que todos los mexicanos juntos, estará en Tamaulipas el próximo 30 de mayo en los municipios de Victoria, Altamira y Tampico.

Por ello, les avisamos con tiempo para que ustedes si quieren ir a ver a este fenómeno de la política se preparen y sí usted corre con suerte y agarra un buen lugar podrá sacarse una selfi, saludarlo y hasta pedirle un autógrafo.

Si logra entrar a donde se tienen programados los eventos, usted será de los pocos privilegiados y podrá escuchar todos los buenos deseos que trae en su morral y que harán de los mexicanos, ciudadanos del primer mundo.

Sin embargo, esto lo hará siempre y cuando gane las elecciones, pero como están las cosas creemos que esto le será muy difícil a pesar el mejor de todos los candidatos.

Y es que no es Meade sea todo lo contrario a lo que les decimos, sino que el PRI, el partido que lo postuló tiene entre sus filas a los políticos más corruptos de México y es posible que por esta razón el súper Meade no logre ganar.

Pero bueno, en Victoria estará en el parque de Beisbol de la Colonia México a las 9:30 horas y esperan llenar con unos cinco mil victorenses y priistas de los municipios que conforman el quinto distrito electoral.

En Altamira se presentará en el galerón donde se lleva a cabo la Expo CEBÚ a las 12:00 horas del mediodía y se van a acarrear priistas de Aldama, González y de todo Altamira.

Y en Tampico dará su último mensaje en el Auditorio Municipal a las 16:30 horas hasta se espera que se reúnan dos mil priistas que son los que le caben a ese espacio municipal y después se irá a la Ciudad de México.

Esta gira la realiza Meade a las dos zonas de Tamaulipas –centro y sur- donde se concentra el 40% de los votos de todo el estado y tenemos que entender que no fue a la frontera en esta ocasión, porque ya lo hizo a Reynosa y para evitar que los chicos malos le hagan una travesura, ya ven que andan muy activos.

Por lo pronto, es seguro que alguno de estos eventos escuchemos a los candidatos del PRI al senado, Yalheel Abdalá Carmona y Alejandro Guevara Cobos, quienes volverán a expresar su deseos de debatir con quien sean, como si en la Cámara de Diputados lo hubieran hecho algún día.

Ambos legisladores son de los diputados tamaulipecos que menos subieron a tribuna y cuando lo hicieron solo fue para leer los textos que les daban y si eso es debatir para ellos, pues la verdad que tienen un mal concepto sobre el tema.

En fin, este miércoles estará en Tamaulipas el más fregón de todos los candidatos a la presidencia de la República, ese que defiende lo que hizo Peña Nieto en su gobierno como el subir la gasolina, el gas y la luz; ese que busca vender lo poco que le queda a Pemex, que aprobará la venta de Correos Mexicanos en los próximos días y buscará a como dé lugar refrendar las reformas estructurales que han generado más pobres en México y han vuelto más ricos a Slim, Carlos Salinas de Gortarí y a toda la pandilla que controla el poder.

¿Qué les parece? Y luego dice que le gusta resolver problemas… ¿Será?

Apunte final. Se informa que este martes 29 de mayo a las 10:00 de la mañana se conocerá si Geño es extraditado a los Estados Unidos y muchos están con los nervios de punta, porque si lo envían a Texas es seguro que lo sigan algunos más que están en la lista y que son hasta candidatos.

Sí no lo envían a Estados Unidos y es juzgado en el estado, es seguro que salga libre dentro de muy poco tiempo y eso dará pauta para pensar que hubo mucho más allá que un simple pacto… pero ya sabremos que sucede por lo pronto esta noche algunos de sus amigos y ex colaboradores no podrán dormir muy tranquilos que digamos…

