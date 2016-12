Gaceta

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Vivir con tenencia.

Ya publicado el Decreto del Gobierno del Estado sobre el asunto de la tenencia vehicular, cuyo impuesto quedó contenido en el llamado paquete fiscal enviado por el Poder Ejecutivo al Legislativo, quedó claro que no se trata de un cobro con tintes políticos, sino que, su existencia tiene que ver con pesos y centavos que se destinan al erario público, en especial de los municipios.

A decir de los Diputados que lidera el matamorense Carlos García González, más de 150 mil familias que debieran destinar en el 2017 una parte de los ingresos del hogar al pago del impuesto sobre la tenencia de automóviles, no lo harán más, porque al ahora todo dependerá del modelo de la unidad y el valor real en el mercado.

En el primer caso se redujo el cobro a los que tienen una antigüedad de cinco años y no de 10 como sucedía hasta este 2016.

En el segundo, serán los de 2102 al 2017 los que pagarán tenencia en función de su costo de mercado o lo que llamaron valor depreciado.

Lo otro es que puntos acordados por los Diputados y contenidos en el Decreto, se refiere a los descuentos que se harán en las Oficinas Fiscales a la hora de pagar el impuesto, un 30 por ciento para los que estén al corriente y cuyas unidades sean de modelos 2012 a 2017 y un 20 por ciento a los que tienen algún adeudo, pero, que lo liquidarán en el plazo previsto para llevar a cabo el cumplimiento de la obligación.

La pregunta respecto a que hace tan poderoso al impuesto, se contesta de manera sencilla, se trata de un ingreso del que, los Gobiernos de las entidades del país no pueden prescindir de la noche a la mañana, ya que, para su eliminación deben existir alternativas que lo sustituyan, lo cual no es nada fácil, porque dinero es dinero y no caerá del cielo.

Lo criticable, desde la perspectiva de los ciudadanos es que, los políticos dijeron que lo quitarían y no lo hicieron, aunque hay la creencia de que sucederá más adelante.

Ya habíamos comentado aquí que, en otras entidades del país en las que se habla de eliminación, en realidad no fue así, se quitó el nombre y se redujo el monto generalizándose a todos los vehículos que hay, como lo hicieron el Chihuahua y Coahuila.

Sólo por recordarlo, el impuesto sobre la tenencia de vehículos, nació por Decreto del Presidente Gustavo Díaz Ordaz, para financiar los Juegos Olímpicos de 1968 y se quedó, porque representó un ingreso considerable a la nación, hablamos de casi dos mil 200 millones de pesos de aquellos años y en el entendido de que no todos se usaron para el objetivo planeado, sino, menos del 50 por ciento, el resto se dejó para inversiones del Gobierno de la República.

Tiempo después la Federación utilizó esos recursos para cubrir las participaciones a las entidades, hasta que se los dejó y más adelante los Gobiernos locales transfirieron la mayor parte de los recursos a los municipios, como sucede en la actualidad.

Como la tenencia se convirtió en la forma más efectiva de recaudación fiscal, se quedó por ocho sexenios y no fue hasta el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando comenzó a mutar, porque algunas entidades lo transformaron, que, son los casos de Chihuahua y Coahuila.

El referido impuesto se inventó en la Ley de Ingresos de1962, casi un año antes de que México formalizara su candidatura para organizar los Juegos Olímpicos ante el Comité Internacional, lo que requirió un proyecto de financiamiento, basado de manera especial en el cobro del impuesto.

Posterior a ello, en 1974 el Congreso de la Unión reforma la Ley para otorgar el 30 por ciento del impuesto sobre la tenencia a manera de participación a los estados y al Distrito Federal y es hasta 1977 cuando se abroga la Ley de 1962 sobre la tenencia y se sustituye por una nueva de la misma naturaleza en la que además de vehículos se incluyen yates, aviones y helicópteros.

La historia de la tenencia reseña que es a partir de 1981 cuando se aplica tasa cero a vehículos de más de 10 años y se cobra un impuesto local y para el 2004 se fija una tasa para los vehículos eléctricos. También, para el 2007 se amplía el cobro de la tenencia a motocicletas nuevas con un valor de hasta 200 mil pesos.

Es después de este año como en muchas entidades federativas se pone atención especial a la tenencia que cada vez era más rechazada por los mexicanos, ya que, se consideraba como un cobro ilegal, rebasado, ilógico y hasta corrupto.

Luego hubo comentarios en el sentido de que es de los impuestos efectivos y jugosos en México, ya que, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el año dos mil ingresaron a sus arcar casi ocho mil 500 millones de pesos, al año siguiente más de 10 mil millones, en el 2002 ya eran casi los 12 mil millones y para el 2013 eran alrededor de 12 mil 500 millones de pesos.

La cifra creció para situarse en dos mil seis en los 17 mil 600 millones de pesos y quedar hasta en 2007 en los casi 20 mil millones de pesos, porque a partir de ese año, el impuesto se transfirió total a las entidades del país.

Este 2017 que comienza mañana, se cumplen 55 años de la tenencia vehicular en México y desde entonces han pasado unos Juegos Olímpicos y dos mundiales de la FIFA, aunque ya nadie supo si los recursos de la tenencia se usaron para la última competencia futbolística, es decir, la de México 86.

Respecto a lo que sucederá con la nueva modalidad del impuesto en Tamaulipas, las autoridades deben tener confianza en que la mayoría de los propietarios de vehículos cumplirá, incluso a tiempo, para evitar recargos y aprovechar los descuentos que se hagan conforme al Decreto publicado en estos días.

Lo otro es que, se apliquen medidas punitivas a quienes no paguen, para que el asunto sea parejo, porque de nada vale que unos cumplan y otros hasta se ufanen de no hacerlo, al fin que no pasa nada.

La lógica dice que deben de existir visores, inspectores o agentes que puedan detectar a los vehículos en circulación que no pagan impuestos, para que sean llevados inmovilizados hasta que hagan el pago correspondiente.