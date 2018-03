T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

¿VOLVERÍAN A VOTAR POR CHUCHÍN EN MATAMOROS?

NADA DE LO MALO que se ejerce en un gobierno, “puede quedar oculto para siempre” y por esta razón fundamental, LOS SAQUEOS Y DESPILFARROS, de los que hemos dado cuenta, de manera amplia en este espacio, poco a poco se han venido reflejando y con ello, “despejándose la terrible cloaca”, emergiendo incluso “la extrema podredumbre” del porque el Gobierno Municipal de Matamoros, se encuentra “sumido en la inestabilidad financiera”, esto, gracias a la incapacidad político-administrativa del alcalde JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, todo porque “Cuchín”, ha privilegiado pagar sumas muy considerables a asesores políticos que no le han aportado mas que hundimiento económico, a su quebrantado gobierno, porque les tiene asignados salarios de poco mas de 100 mil pesos mensuales, tema que aquí “en Teclazos”, hemos señaldo de manra incisiva, con “nombres y apellidos”.

DIJIMOS QUE entre los asesores que cobran muy bien sin trabajar, están los ex alcaldes Homar Zamorano Ayala y Mario Zolezi García, ademas de Humberto Zolezi el hermano del ex edil aludido y falta que salga a la luz pública, lo del cobro que en el mismo tenor y por el mismo concepto, se brinda al victorense Alejandro Ostos, “otro gandaya mas” de los que, son muy bien retribuidos finacieramente, sin aportar nada que favorezca al Ayuntamniento de la tres veces Heroica Matamnoros.

PERO FALTA aun que se informe con transparencia, cuanto fue lo que amazizaron en año y medio de operación política el sedciente ex director de comunicación social “Mundo” Lozano Rendon y su compínche Doroteo “Tello “Montes y las mujeres de estos, “las que sin empacho alguno”, tenemos noción que siguen cobrando poco mas de 30 mil pesos mensuales, aparte de los jugosos convenios que, estas tienen “por los pasquines digitales” que estas damas operan, cuyo tema, también “es un secreto a voces” en el Gobierno Municipal de Chuchín de la Garza.

Y FALTA SABER ahora, el porque NORA DOMÍNGUEZ nueva directora de comunicación social en el Ayuntamiento matamorense, incondicional “del satrapa” de GUILLERMO MARTINEZ GARCÍA, de manera terminante, les ha negado el pago de facturas pendientes a compañeros proveedores el área de comunicación, los que honestamente en los ultimos tres meses del 2017 y los tres de este 2018, prestaron un servicio publicitario al municipio y no les pagado, cuya cuestión por cierto, ha venido causando una muy marcada inconformidad e indignación, razón a la que el aclalde DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, debió poner remedio a este grave malestar financiero, pero el muy insensato no lo hizo, todo por tener que pagar caros asesores y “a un reducido grupo de gandayas ya identificados”, de cuya cuestión iremos dando cuenta plena en este espacio, porque repito y reietro, “nada de lo malo que se hace en un gobierno, puede quedar oculto”

HAY QUE señalar que, Chuchín de la Garza, “quien se alista para ir nuevamente por la Presidencia Municipal de Matamoros” bajo las siglas del PRI, dejará a su sucesor interino “una nómina super inflada”, la que aducen supera los 400 millones de pesos, de la que incluso, nadie sabe a ciencia cierta, de este egreso estratoférico, porque en el Portal de Transparencia del Munciipio, “nada de esto existe”, cuyo tema, tengo la plena certeza que, tendrá que ir saliendo a la luz pública, para que el pueblo matamorense, “tenga que pensar y obviamente reflexionar muy bien, SI LE DAN O NO DE NUEVO EL VOTO, al sexagenario Chuchín de la Garza, que tiene sumido a Matamoros, en la vil desgracia social y económica.

PERO ESO NO ES TODO, Porque “CHUCHíN”, hasta hoy en día, “no ha encontrado la fórmula para solucionar el problema del endeudamiento millonario, por el cual atravieza el Ayuntamiento de Matamoros, cuya cuestión “es todo un secreto a voces”. Esto debido, a que el alcalde De la Garza Díaz del Guante, al asumir el Gobierno, traía consigo a “conocidos operadores políticos priistas”, los que como dije al principio, han sido una carga financiera desproporcional, porque el edil les tgiene asigandos salarios “extremadamente decorosos”. Y esto en parte, es lo que a lacerado de manera irremediable las finanzas del municipio.

Y EJEMPLO tangible de lo que aquí expongo, es el caso el ex delegado del PRI ROBERTO GONZÁLEZ BARBA, a quien se le paga la módica suma de mas de 23 mil pesos y al ex regidor del Panal Ulises Pérez le tienen asignado un apoyo económico de mas de 32 mil pesos, los que junto a los ex alcaldes Homar Zamorano Ayala y Mario Zolezi y Humberto el hermnano de éste, además de Salvador Treviño Garza, perciben cada trimestre, poco mas de 800 mil pesos, cuyo monto para el primer trimestre de este 2018, estará acercándose al millon de pesos y eso “la verdad no de vale”. Porque en este engranaje político “TODOS COBRAN MUY BIEN SIN HACER NADA”.

Y ENTRE OTRAS de las cosas financieras graves, que se padecen en el Gobierno Municipal de Matamoros, “están los pendientes de pago a proveedores”, entre los que destacan empresarios de la construcción, comerciantes, medios de comunicación y una serie de empresas que ya no hayan como o de que forma cobrar lo que les debe el alcalde JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, porque, fíjense bien, éste sin pena, ni gloria, ha preferido mantenerse distante de los provedores a los que de plano “no desea pagarles”, como de igual forma NORA DOMÍNGUEZ, directora de Comunicación Social, de manera terminante y con marcada osadía, ya les dijo a varios colegas periodistas “que pierdan la esperanza” de que les vayan a pagar las facturas que les adeuda el Ayuntamiento matamorense, desde el año pasado.

PARA CONCLUIR, les comento que, este intersante tema “DE SAQUEOS Y DESPILFARROS”, consumados por el alcalde CHUCHÍN DE LA GARZA, quien busca reelegirse y continuar en la Presidencia Municipal de Matamoros, es un problema de agudo agravio al contexto ciudadano de este puerto fronterizo, por lo que las familias en general, ya vienen analizando muy detenidamente este problema socio-económico, para que, al momnento de ir a la urnas a emitir el sufragio, “COBRARLE LA FACTURA” al irresponsable Presidente Municipal De la Garza Díaz del Guante el que, “ha sido muy dadivoso con sus amigos”, sin que le haya importado afectar los intereses ciudadanos.

Por mhoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en geneal al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx