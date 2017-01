Tendencias

Oscar Contreras Nava

Volvió el Vicepresidente

El presidente Enrique Peña Nieto reincorporó a su gabinete a su alter ego el tecnócrata Luis Videgaray Caso, pero para hacerlo, dada la complicidad que existe con Carlos Salinas de Gortari, corrió a su sobrina, Claudia Ruiz Massieu y así ya lo pudo colocar en la secretaria de Relaciones Exteriores.

Es importante comentar que Videgaray en su mensaje inicial ante los burócratas de esa dependencia, les confeso que desconoce el tema de las relaciones exteriores, que llega a esa secretaria para aprender y por supuesto hacer equipo. ¿Qué les parece?

Sin embargo, no sabemos si esto lo hizo para justificarse antes de cometer algún error o para demostrar que es casi como un vicepresidente y no importa que no sepa nada del tema, porque así lo nombró Peña Nieto y ahora él es el jefe de esa importante secretaria y se chingan.

Claro que ante esa confesión, pues nadie dijo nada y como buenos diplomáticos de carrera entendieron a la perfección la revelación de su ignorancia sobre la diplomacia.

Su reincorporación a la pandilla, perdón, al gabinete de Peña Nieto, no es ninguna novedad y casi a nadie en el país lo sorprendió, ya que muchos cercanos a este grupo aseguran que Videgaray nunca se fue y lo único que hizo Peña fue darle mando donde siempre había ordenado.

El caso es que existen varias versiones en los trascendidos que se dieron en la prensa nacional y hemos elegidos tres para comentárselos:

El primero de ellos asegura que Enrique Peña Nieto lo puso en Relaciones Exteriores para que siga fortaleciendo las relaciones con Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, ya que este lo reconoce como una maravilla y pueden hacer muchos negocios.

El segundo comentario es que Trump lo eligió para que ocupara esa posición y desde ahí tener un aliado para que ese país termine de apoderarse de Pemex, de la CFE y del gas que hay en la Cuenca de Burgos, es decir, adueñarse por completo del sector energético del país.

Y la tercera y la más creíble, según algunos guionistas de telenovelas de Televisas, es que el presidente Peña Nieto no puede vivir sin Videgaray y aunque esto suene un poco romántico o amoroso, por llamarlo de esta manera y no meternos en problemas de género y la libertad que tienen todos de amar aquien se le pegue la gana, pues ahora nuevamente ahí los tenemos juntos, a Peña y Videgaray y hasta el final del sexenio y ya veremos cómo nos va…

En fin, Peña Nieto por fin después de diez días de vacaciones salió en TV y fue para anunciar la llegada de Vicegaray, pero también para decirnos que ninguna de las reformas aprobadas fueron las culpables del gasolinazo, que se autorizó para salvar la estabilidad económica del país y mantenerlo competitivo en el mercado internacional, sin importar que por esta decisión la endeble estabilidad del país se ponga todavía más en peligro y muchos, no sabemos si miles o millones de mexicanos, se queden sin comer y morir de hambre. Así de simple.

Para finalizar, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, presentó a dos nuevo funcionarios que se harán cargo de la oficina Antisecuestros y de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública.

Es bueno que haya hecho estos cambios, porque desde que esa oficina de antisecuestros se creó, nos da mucha pena decirlo, pero este delito creció mucho más y habría que investigar por qué razón sucedió.

Y en cuanto a la Secretaria Ejecutiva también es muy importante que haya realizado el cambio, ya que ahí, en ese lugar, habían colocado a Joel Vela quien tenía oscuros antecedentes de cuando había participado en el gobierno y por mencionar tan sólo un dato:

En el Veracruz de Duarte de Ochoa a Joel Vela lo sacaron del gobierno porque le tuvieron respeto a la hora de manejar el recurso, imagínese usted, como será que Duarte es el más grande saqueador de la historia del país y a Vela le tuvo miedo.

Por ello, felicitamos al gobernador García Cabeza de Vaca por renovar esa posición y esperamos que estos dos nuevos funcionarios, quienes por cierto traen muchas medallas, reconocimientos, títulos y demás, puedan darle al cuando menos un poco de tranquilidad a la sociedad tamaulipeca. Ni más ni menos.

Al cierre. Los presidente municipales de Nuevo Laredo y Matamoros, Enrique Rivas Cuellar y Jesús “Chuchín” de la Garza Díaz del Guante, se están preparando para la llegada de los miles de deportados que Trump seguramente nos enviará, nos más tome posesión como presidente de los Estados Unidos.

Claro que ambos alcaldes están actuando con mucha inteligencia y si pudieran pensar donde establecer campos de concentración de deportados, por llamarle de alguna manera, donde puedan convivir entre dos o tres mil mexicanos durante varios días, sería excelente, ya que de ese tamaño será la deportación que haga el próximo presidente norteamericano.

El caso es que Maki Ortiz debería de pensar igual y anticiparse a este grave problema que estaremos a punto de enfrentar los tamaulipecos en un breve tiempo y sí no lo creen, lo que le hizo a la empresa Ford es una muestra de ello…

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx/