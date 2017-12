PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Volvió la felicidad al cabildo

Todo sea por la candidatura, así es como se le podría calificar a los videos y fotos en los que hacen de todo con tal de verse más raza con la raza, que ya circulan en las redes sociales de aquellos prospectos a la candidaturas del PRI a las alcaldías, diputaciones y senadurías.

Uno de esos ejemplos lo es el diputado federal Edgardo Melhem, quien junto con Baltazar serían los prospectos que se perfilan a la candidatura a la senaduría, pues ante esta gran posibilidad el legislador de Río Bravo le saco brillo a la suela de su zapato, en el evento del empleo temporal con las despachadoras de Tampico, que de evento formal paso a bailongo por parte del diputado federal, aunque a decir verdad que el diputado se distinga por ser un buen bailarín, pues como que no es su fuerte, pero le echa ganas.

Ahora si amable lector prepárese para lo que viene, porque si creyó que ya había visto todo con los video cómico musicales del alcalde de Río Bravo Juan Diego Guajardo, pues no es así y es que ahora con los tiempos electorales todo sea por la conquista de esas simpatías, que en el 2018 se pueden traducir en votos y todo lo que con ello significan, pues bien vale la pena hasta hacer el ridículo.

Mientras unos bailotean, otros se placean con la excusa de la reforma educativa, y es que el titular de la Secretaria de Educación en Tamaulipas, Héctor Escobar estaba tan preocupado porque maestros de instituciones de nivel medio conocieran más del tema, pues se reunió con estos el pasado jueves en el auditorio de la secundaria No. 2, aunque en realidad no era necesario que dicho funcionario estatal se molestara en venir, por enésima ocasión a Matamoros, para presidir un evento así, ya que por medio de los supervisores era un medio más práctico para aterrizar dicha información a los docentes de las diversas secundarias de la localidad, pero así no podría lucirse quien se perfila a una de las candidaturas por el PAN.

Otra de las que también se menciona como prospecto a la candidatura a la diputación federal tuvo actividades esta semana, pero con el programa de descuentos del 50 y 100 por ciento, que aplicara del 4 al 15 de este mes el gobierno del estado, en la Oficina Fiscal en el pago de tenencia, licencias de conducir entre otros, pues sirvió para que Verónica Salazar, representante del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en Matamoros, tuviera la excusa perfecta para reunirse con los chicos de los medios de comunicación.

Mientras que en Nuevo Laredo la diputada federal Yahleel Abdala Carmona, a la que muchos ven con ojitos de candidata a la alcaldía de ese municipio fronterizo, este viernes rindió su informe de actividades.

Dicho informe se llevó a cabo en el centro cívico Carlos Canturosas, y en el que por supuesto no podían faltar sus compañeros de la bancada en el Congreso de la Unión, el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas y la alcaldesa de Miguel Alemán Rosa Isela Corro, así como ex presidentes municipales, dirigentes de su partido el PRI, empresarios e integrantes de la sociedad civil.

Por ciento andan enojados los partidos políticos, luego de que el INE dejara sin efecto el nombramiento del Secretario Ejecutivo del IETAM, Alfonso Guadalupe Torres Carrillo imponiendo a otro, pasando por encima de la jurisdicción local y como ya habían presentado inconformidades, al considerar que hubo imposición en la designación de Torres Carrillo, pero ni chanza dio el INE para que se cumplieran con las formas para que procedieran dichas inconformidades.

Los representantes de partidos como Morena y Movimiento Ciudadano, están conscientes de que hubo presión en los consejeros del ITEAM para que fue designado Torres Carrillo, de que la hubo de eso no queda duda, pero la manera de como intervino el INE no les gustó mucho, al dejar mal parado a Tamaulipas.

Por otra parte pura felicidad se respiraba durante la sesión de cabildo de Matamoros, celebrada la tarde del jueves, en la que tras inconformidades por la propuesta para el incremento al impuesto predial, en pasadas sesiones, pues ahora regidores de las diversos partidos embozaban una sonrisa y hasta felicitaron al alcalde Jesús de la Garza, aprobando sin chistar la Ley de Egresos del 2018, así como la condonación de recargos en el impuesto predial, pero sobre todo porque el tema que tantos dolores de cabeza había causado en los últimos días, pues se informaba que con esta reorganización económica que se va a hacer, pues el área de asesores desaparece.

Claro esto causo una gran alegría a los regidores, que tanto habían insistido en que estos no justificaban los salarios que percibían, mucho menos su permanencia dentro del ayuntamiento.

Los regidores Norma Leticia Alanís, Antonio Amaro, Leticia Sánchez Guillermo y Jorge Rentería no solo avalaron la Ley de Egresos 2018 sino que hasta felicitaron al presidente municipal por escucharlos y ordenar esta reingeniería administrativa, para aplicar más recursos a los programas sociales, total al término de la sesión de cabildo poco falto para que los síndicos y regidores salieran agarraditos de la mano, muy felices y contentos.

El más feliz de todos era el alcalde Jesús de la Garza por el respaldo recibido por su cabildo, quien ya con los chicos de los medios de comunicación hablo sobre los ajustes que se habrá de aplicar en la nómina municipal, para hacer más eficientes los servicios que brinda el municipio o sea de que habrá limpia, la habrá.

Por lo pronto este viernes se empezó a aplicar el programa de descuentos en la condonación de recargos en el impuesto predial, para lo que estarán abiertas las ventanillas de la tesorería de la presidencia municipal hasta el 31 de este mes.

Mientras que ya comenzaron en las diversas dependencias de los gobiernos estatales y municipales los montajes de los adornos y pinos al iniciar la temporada navideña.

Así ocurrió en el Congreso del Estado donde el presidente de la Junta de Coordinación Política el matamorense Carlos García encendió el pino navideño con lo que marca el inicio de la navidad.

