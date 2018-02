La@Red

VOY A COMBATIR AL CRIMEN ORGANIZADO: RICARDO ANAYA

Luego de rendir protesta ayer domingo como candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, tal como lo hiciéron también ante sus respectivos partidos José Antonio Meade Kuribreña del PRI y Andrés Manuel López Obrador de Morena, el jóven maravilla del Partido Acción Nacional Ricardo Anaya Cortes tronó feo en contra del Partido Revolucionario Institucional y afirmó que su proyecto político es mejor que el de “ya sabes quién”, porque sus ideas son antiguas y viejas, que no llevarán al país a la transformación.

Sobre del PRI dijo que en los 60 días de la precampaña “lo dejó en un lugar muy lejano” ya que no hay duda de que México quiere un cambio. “Ese dinosaurio moribundo que ha intentado destruirme a coletazos e infamias, que ha tratado por todos los medios de acabar con nuestro Frente y coalición, no ha podido ni podrá lograrlo. A mí no me van a doblar y a nosotros, no nos van a vencer”, dijo Anaya Cortes.

En el marco del evento al que llegó con hora y media de retraso arropado de su esposa y sus hijos y como por los gobernadores panistas, entre ellos el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera , la candidata a la jefatura de la capital, Alejandra Barrales y los gobernadores perredistas Arturo Núñez, Silvano Aureoles y Graco Ramírez, Ricardo Anaya dijo que por su parte no habrá venganza, pero si justicia.

“Voy a combatir al crímen organizado, pero empezando por el organizado en los escritorios. Yo si voy a terminar con el pacto de impunidad. No habrá venganza pero si justicia”, apuntó.

Dijo que gobernará para que México recupere la dignidad, gobernará con los mejores mexicanos, “pero si alguien demuestra esa insensibilidad, esa persona de inmediato dejará el cargo”.

Otros que también estuviéron en la toma de protesta de Ricardo Anaya fuéron los perredistas Manuel Granados (líder nacional).

Coincidimos con el “cerillo” en cuanto a que las ideas de López Obrador son “antiguas y viejas”, ya que así las deja ver el mismo tabasqueño cuando se opone a las reformas estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto, principalmente a las reforma Educativa y Energética, ya que su visión no le alcanza para ver los resultados de su aplicación a futuro, por lo que creemos que incluso hasta miedo les tiene porque van más allá de su intelecto.

Lo mismo creemos en el caso de su rotunda oposición a la construcción de que será el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, apreciaciones suyas en los tres casos de las que estamos seguros el mundo no le dará la razón, en el supuesto –sin conceder—de que llegue a ser presidente.

Meade Kuribreña durante la toma de protesta en la que el PRI lo ratificó como su candidato a la Presidencia de la República, se comprometió al igual que López Obrador, a ser implacable en el combate a la corrupción y trabajar para que México sea una potencia.

Lo significativo de su toma de protesta para nosotros fue que de los 19 mil 98 delegados y delegadas priístas que asistiéron al evento 18 mil 920 hayan votado a favor de su ratificación, lo que habla de la unidad que mantienen los militantes del tricolor.

López Obrador por su parte dijo que de llegar a la presidencia actuará “con terquedad y locura para acabar con la corrupción”, como lo dijeron antes los últimos ocho o 10 candidatos a la Presidencia de la República y todo sigue igual, “como cuando estabas tú”, reza una bonita canción.

Ya todo el mundo sabe que se desplomó el helicóptero de la SEDENA en que viajaban el recientemente nombrado Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, en el municipio de Jamiltepec, los que salieron sanos y salvos, pero, pero se habla de 13 ó 14 personas fallecidas y 16 lesionados.

Pero nadie nos ha dicho porque se desplomó el helicóptero, ya que en las fotos que se han publicado se ve que la nave es de reciente modelo. Años atrás leímos un artículo en el que el autor hacia hincapié en lo raro o difícil que los helicópteros se lleguen a desplomar, dejando ver la posibilidad de que los narcos los tumben por andar sobrevolando en su terreno.

Este supuesto accidente aéreo nos recuerda el caso en que murió Juan Camino Mouriño, siendo secretario de gobernación en el gobierno de Felipe Calderón. La versión oficial fue que el accidente se debió a la inexperiencia de los pilotos, por favor. En el caso del helicóptero el titular de la SEDENA, Salvador Cienfuegos, asumió la culpa del accidente pero no dijo porque. Por cierto a las familias afectadas les ofreció todo el apoyo de la Secretaría de la cual es el responsable.

Por cierto para los que no lo quieren, Enrique Ochoa Reza, ya dijo que se mantendrá al frente del Partido Revolucionario Institucional. Su permanencia como dirigente nacional del PRI seguramente Ochoa Reza la fundamentó en el espaldarazo que le dio José Antonio Meade Kuribreña, el cual aseguró a los periodista que lo abordaron sobre del tema que “su labor al frente del partido ha sido buena, en comparación con otros partidos”, en los que dijo ha habido desbandada de militantes.

Frente a los sangrientos tiroteos que se han registrado principalmente en escuelas de Estados Unidos, como el que acaba de ocurrir en la escuela secundaria Stoneman Douglas de Parkland, Florida, los observadores ya están cayendo en cuenta que más que con la venta de armas el problema tiene que ver con la salud mental de los que llevan a cabo éste tipo de ataques masivos, quer es a lo que se debe avocar el gobierno de Estados Unidos, empezando con los estudiantes.

Alejandro Guevara Cobos y Yahleel Abdala Carmona, ambos diputados federales con licencia, ya fuéron confirmados por el PRI como sus candidatos a senadores; pero todavía no se sabe quien va en la posición uno de la fórmula y quién va en la dos. Eso se sabrá hasta el día en que el partido registre su candidatura ante el INE. Entre ambos hasta ahora no ha habido ningún problema. Dice Yahleel que ambos coinciden y son afines en muchas cosas.

El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su esposa la presidenta del Sistema DIF-Tamaulipas,.Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, le hiciéron patente su más sentido pésame a la señora María Antonieta Sáenz Higuera, presidenta del DIF-Municipal en Ciudad Victoria y esposa del alcalde Oscar Almaraz Smer, por el fallecimiento de su señor padre don Oscar Armando Sáenz Hinojosa. Descanse en paz.

Sigue vivo el tradicional abrazo “del 22 de febrero” entre los alcaldes de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, fecha en la que se celebra en Estados Unidos el nacimiento de George Washington. Lo que se acabó fué la pasada libre por dos o tres días al lado americano, esto es sin ningún papel. También se acabó el que los maestros pudieran cruzar la frontera con su credencial de maestro. Pero la amistad sigue entre los dos alcaldes Enrique Rivas Cuéllar y Pete Saenz.

