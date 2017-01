Tendencias

Oscar Contreras Nava

Vuelve Geño al escenario

El ex gobernador Eugenio “Geño” Hernández Flores ha vuelto al escenario político y ha causado los más diversos comentarios, a favor y en contra, y todo porque solicitó a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas una carta de no antecedentes penales y no se la dieron por lo que interpuso un amparo.

Sin embargo, la Procuraduría no le puede negar esta carta, ya que si no ha cometido ningún delito y ni siquiera hay alguna investigación que lo involucre en algún caso, tienen que dársela y no porque lo vaya ordenar un juez federal por un amparo.

Esto confirma que Geño tiene muchas posibilidades de volver al escenario de la política en Tamaulipas y no sería nada extraño que lo hiciera, ya que el exgobernador es el único de los priistas que mantiene su popularidad y pudiera llevar a su partido, nuevamente, al triunfo electoral en el 2018.

Sin duda que esta negativa a darle la carta de no antecedentes penales ha puesto a pensar a sus adversarios y demuestra que le tienen respeto por lo que aún representa políticamente en Tamaulipas, a pesar de lo que se ha dicho y especulado sobre su paso por el gobierno estatal.

La verdad es que sí Geño Hernández no ha cometido ningún delito en el estado, ni en ningún otro lugar de México, está libre de cualquier acusación y esto lo confirma la carta de no acción penal que le otorgó la Procuraduría General de la República.

Por lo tanto, la procuraduría estatal no tiene por qué negarle la carta que solicita y se percibe que esto solo tiene un fin político para que no vuelva a participar en la próxima elección, si eso es lo que busca.

En fin, sí el procurador Irving Barrios Mojica fue quien le negó la carta de antecedentes no penales a Eugenio Hernández Flores, o fue alguno de los asesores del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, creemos que esta fue una equivocación y se cometió un grave error político.

Lo único que lograron fue despertar a los priistas que siguen creyendo que el ex gobernador no le debe nada a nadie, porque nunca ha hecho algo fuera de la ley y con esto, es seguro que el geñismo en el estado, confirme que es la fuerza política que vendrá a rescatar al PRI estatal, quien hasta el momento se encuentra sumido en su derrota.

Así que vamos a esperar a ver que le contesta el juez a Geño y si no le otorga el amparo sabremos que existe “algo”, pero sí lo beneficia, entonces sí que el escenario de la política rumbo al 2018, se pondrá muy interesante, porque el ex gobernador podrá ser candidato del PRI al Senado de la República, a una diputación federal o ser el dirigente de su partido en el estado, porque nadie, ni la ley misma se lo impide y su partido podría volver a la senda del triunfo electoral. Ni más ni menos.

Para finalizar, los funcionarios cabecistas como Chucho Nader y Arturo Soto deben de ponerse de acuerdo, porque uno informa algo y luego el otro lo desdice.

Chucho declaro que el gobierno inició un diagnóstico, cuyos resultados le permitirán implementar medidas para tener un ahorro de poco más de 600 millones de pesos al año, con acciones en las que se contempla como un ajuste de personal en aquellas dependencias donde haya un exceso de empleados.

Y por otro lado, Arturo Soto Alemán, dijo que no habrá despidos en el gobierno estatal, que solo se ajustarán el cinturón para lograr ahorros en viáticos, combustibles y celulares.

El caso es que ambos funcionarios -Nader y Soto- deberían de ponerse de acuerdo en lo que van a decir, porque esto, aunque no causa problemas sociales ni económicos, si denota que la comunicación interna entre los cabecistas no existe y esto si es problema para la administración estatal, porque no se sabe quién tiene la razón, confunden a la ciudadanía y la burocracia se altera.

Y bueno, antes de terminar, les comentamos que Francisco “Kiko” Elizondo, dirigente del PAN Tamaulipas dio una conferencia de prensa para exhortar a los ciudadanos y a los alcaldes del estado a que apoyen las acciones del gobernador para recuperar la seguridad y la paz de la sociedad, ya que es un tema de corresponsabilidad y es necesario cerrar filas y estar unidos con el mandatario estatal. Así de simple.

