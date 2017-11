La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

VUELVEN LOS COLLADO POR LA REVANCHA

Creemos que el abogado, Juan Antonio Collado Mocelo, del prestigiado bufete de Abogados Collado y Asociados del Distrito Federal –que retoma la defensa del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores– debe de explicar porque razón no asistió ninguno de ellos a la primera audiencia por el proceso de extradición, ya que los más de los tamaulipecos le están dando seguimiento al histórico caso.

Hasta ahora no se sabe la verdad sobre el motivo de su ausencia en tan importante evento, ya que está en juego la libertad de una persona llámese como se llame y como no hubo ninguna versión oficial al respecto se especularon dos versiones : una, que había mucha neblina y el avión que los trajo del DF a Ciudad Victoria no pudo aterrizar y la otra simple y sencillamente que no los dejaron bajar, lo que obviamente dió mucho que hablar.

Sobre del prestigio de los abogados de Collado y Asociados trascendió que supuestamente son asesores de Carlos Salinas de Gortari y a la vez enlace del Presidente Enrique Peña Nieto con el ex Presidente de México, cartas de presentación que desde el primer día nos hiciéron creer que son gente seria, comprometida y responsable en el desempeño como profesionales del Derecho

Quizá el abogado Juan Antonio Collado Mocelo, que es la cabeza del grupo Collado y Asociados, no previó que su ausencia en la primera audiencia por el proceso de extradición daría pié a que los detractores del ex mandatario estatal aventaran carretadas de lodo sobre de su persona, como el gritar a los cuatro vientos que si los prestigiados abogados lo habían abandonado era en razón de dar por perdido su caso, optando según ellos por la retirada.

En medio de éste vendaval el abogado Juan Jorge Olvera Reyes de Ciudad Victoria, que también forma parte de la defensa del ex gobernador del estado, puso en claro que él y los abogados integrantes de su equipo atenderían también el proceso de extradición, con lo que se sobreentendió que los Collado y Asociados habían dejado de ser sus defensores a partir de su ausencia en la primera audiencia.

Pero, pero, pero, Juan Antonio Collado Mocelo reapareció el martes como defensor del ex gobernador de Tamaulipas, ello en el contexto de una audiencia que se celebró dentro de un recurso de renovación que promovieron en la causa penal 67/2017.

La audiencia constitucional al parecer ésta prevista para el miércoles 22 de noviembre, esto es dentro de 14 días, que es la fecha en que el juez que conoce del caso negará o concederá el amparo que se tramitó contra el auto de formal prisión del Ing. Hernández Flores, pero no sabemos a que vienen los Collado ni porque se fuéron y regresaron si daban por perdido el caso. Ojalá y que sea para bien con todo y el augurio del abogado Collado Mocelo, el que para reanimar a su representado ya dijo que se pasará el fín de año en prisión.

Desde luego que para nosotros es la mar de interesante que el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, haya convocado en la Ciudad de México a los diputado federales del estado, de todos los partidos políticos, ello con el fín de integrar un frente que defienda un presupuesto que responda de manera adecuada a las necesidades en materia de infraestructrura y desarrollo que demandan los tamaulipecos.

En el encuentro los legisladores acordaron participar con el mismo objetivo en mente, para asegurar que a Tamaulipas se le asignen los recursos suficientes para poder desarrollar los proyectos, principalmente en materia de infraestructura, desarrollo para el campo y atención social, con los que se cuenta.

Los grandes ausentes en ésta importante reunión de trabajo con el gobernador del estado, fuéron el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública Baltazar Hinojosa Ochoa, Mercedes del Cármen Guillén Vicente y María Esther Camargo Félix de Luebbert, por cierto los tres del PRI.

Por cierto el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció ayer miércoles la incautación de más de 12 toneladas de cocaína las que fuéron encontradas repartidas en cuatro bodegas, cuyo valor en el mercado estadounidense es estimado en más de 360 millones de dólares. Desde hace tiempo que dijimos que la marihuana ya pasó de moda, porque además de lo caro “no levanta, como la coca”, dicen los que saben de aguacates y tejocotes.

Vaya nuestra felicitación para la Doctora Ilse Ivonne Padilla Isassi, que es estudiante de la Maestría en Odontología de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por haber recibido el Premio Nacional de Odontopediatría que otorga la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica (AMOP) al haber obtenido el primer lugar por su trabajo de investigación enfocada a la prevención de caries dental en niños.

Por éste logro la Dra. Ilse Ivonne fue ampliamente felicitada por el rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, quien resaltó el orgullo que representa para ésta Universidad ésta importante distinción que confirma a nivel nacional el prestigio académico y la calidad de la educación que ofrece la casa de estudios en el área de odontología.

También queremos felicitar a la directora del Servicio Social de la UAT, Doctora Cinthya Patricia Ibarra González, por haber sido relecta como Presidenta del Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, A.C. (COMACE), organismo que tiene a su cargo la evaluación y acreditación de la calidad educativa de las escuelas y facultades de enfermería del país.

Si viviera que orgulloso se debería de sentir su padre el destacado periodista y gran amigo, Roberto Ibarra Ojeda, por los grandes logros que ha alcanzado su querida hija. Con sus esfuerzos la hizo enfermera, graduada obviamente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Felicidades Cinthya.

Por cierto el director del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONCER), Juan José Elizondo Garza, en un hecho sin precedentes en la historia del estado entregó a Tamaulipas la cédula de acreditación como entidad de certificación y evaluación, así como la placa que da constancia de éste logro enmarcado en éste Poder que es el primero del país en alcanzar ésta meta.

Durante el evento el diputado Carlos Alberto García González y el director de CONOCER, Juan José Elizondo Garza, así como el Secretario General del Congreso del Estado David Cerda Zúñiga, firmaron el acta de integración del Comité de Gestión por Competencias, bien.

La ejecución del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, no se llevó a cabo a las 18:00 horas de ayer miércoles en el penal de Huntsville, Texas, tal como estaba programado y a las 9:00 de la noche su defensa esperaba que la Suprema Corte de Justicia de Estado Unidos aplace la ejecución. El plazo tope para su ejecución concluye a las 23:15 horas de la noche y de no llevarse a cabo, de acuerdo con el protocolo se deberá de fijar una nueva fecha, que podría tardar semanas o meses.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx