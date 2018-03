T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

¿Y DONDE ESTÁN LOS GANDAYAS QUE SE EMPACHARON, GRACIAS AL PRI?

HOY QUE EL PRI sufre la penurias en el ámbito político tamaulipeco, primero por la contundente y aplastante derrota que, en el 2016 les impuso el hoy Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y ahora al ser sancionado el ex invencible tricolor con poco más de 15 millones de pesos, cuyo monto económico le será descontado de la prerrogativas mensuales para la elección 2018, ahora yo me pregunto: ¿Y dónde están los que se empacharon y se hartaron de dinero público, gracias al PRI.?

ESTA ES UNA INTERROGANTE mucho muy importante, como para que haya respuestas inmediatas de parte de los grandes ganones como EGIDIO TORRE CANTÚ y secuaces, además de ex Presidentes Municipales, los que a mi juicio, “no están salvados de pecado”.

POR TAL MOTIVO, quiero decirles que sería BUENO que “la gavilla de políticos oportunistas, malandrines y gandayas” salgan a dar la cara y además “meterse la mano a la bolsa”, para que rescaten a su partido, del marasmo financiero por el que desgraciadamente viene atravesando el Revolucionario Institucional, pero hasta hoy en día, nadie de los grandes millonarios que hicieron uso y gala del PRI, para obtener dinero y cargos públicos, “HAN ALZADO LA VOZ” y tengo la plena certeza que, “NO LO HARÁN”.

TODO porque ahora, se trata de “aportarle dinero al alicaído partido tricolor”. Y por lo visto, los mal agradecidos priistas “no están dispuestos a meterse la mano a la bolsa”, Cuya cuestión confirma que, el PRI siempre ha estado constituido “por potenciales delincuentes de cuello blanco”, entre los que podemos citar a ex gobernadores como EGIDIO TORRE CANTÚ, incluyendo a ex alcaldes, ex diputados federales, además de activos Senadores de la República, y otros muchos priistas que aun gozan de las benevolencias que da el poder público, muchos de los cuales “para nada han asomado la cara, por el obvio temor a ser detenidos y encarcelados” y, naturalmente, correr la misma suerte de los ex gobernadores EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA. Pero su ausencia principal, es porque saben que hoy, están ante serias y muy delicadas disyuntivas, porque les van a pedir recursos para saldar la deuda del PRI-Tamaulipas y por esta razón fundamental, el referido pelafustán Egidio Torre, junto a sus secuaces “se anda haciendo EL OCCISO”.

Y TAMBIÉN me pregunto: “Donde están los priistas de hueso colorado”?. Sí aquellos que expresaban a grito abierto “traer bien puesta la camiseta tricolor” y también preguntamos, donde anda toda la gama de políticos sátrapas e hipócritas que, por lo que veo, están dejando morir al Partido que le dio cobijo y les dio la oportunidad de hacerse millonarios.

ESTO QUE le viene sucediendo al Revolucionario Institucional, la verdad “es un tema que agobia, lacera e incluso entristece” como dijeron varios tricolores de colonias populares, los que de plano, al ver que ya no hay casi nadie en este partido político, también han tenido que emprender su vuelo hacia mejores horizontes, porque están conscuentes que en el PRI estatal, “ya no se paran ni las moscas”, como de igual forma ocurre en la mayor parte de los comités municipales del Revolucionario Institucional.

PERO PESE a la derrota y todas las malas vibras que padecen los priistas, estos en mi opinión, “no las tren todas en contra”, porque RESULTA que, el IETAM por la sanción de poco más de 15 millones de pesos impuesta al PRI, acordó descontarles el 50 % de las prerrogativas mensuales que el organismo recibe, pero el mismo Instituto Electoral de Tamaulipas, si rechazó aplazarles la multa impuesta, misma que por obviedad, pone en riesgo las finanzas del Revolucionario Institucional, por cuyo problema, creo que los priistas tamaulipecos de toda la vida, ya anduvieran “haciendo una coperacha”, pero de eso no sabemos nada, detalle que nos lleva a pensar que los ingratos políticos mal llamados tricolores, “ya no quieren saber nada de su Partido”. Partido al que deberían apoyar y sacarlo del hoyanco político en el que está seriamente sumido. Pero la verdad “ya nadie quiere echarle dinero bueno al malo”, como se dice en el argot político financiero.

Y SI EL PRI para la elección de este año 2018, va a operar con la mitad de recursos para ir por Alcaldías, Diputaciones Federales y Senadurías, la verdad, estará súper difícil que vaya a salir airoso el primero de julio, porque para triunfar, en una contienda electoral, no solo se requiere del voto popular, sino también de la inversión financiera que cada partido tiene que ejercer a través “de sus abanderados”, por lo que el PRI, hoy está navegando en alta mar con motores de medio pelo y eso naturalmente, puede provocar el hundimiento del barco como le sucedió al “histórico Titanic”, pero además “vemos con tristeza que el PRI, va que va vuela hacia la ruina electoral”, es decir a perder más espacios públicos aquí en Tamaulipas. Y ejemplo de ello es el haber definido a Candidatos a Senadores que la verdad, no taren mucho que ofrecer el contexto ciudadano tamaulipeco, porque ambos en sus lugares de origen son evidentemente repudiados. Y sino “pal baile vamos”

Por hoy es todo y hasta mañana.

