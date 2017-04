T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

YA BASTA DE SIMULACIONES, EXIJO RESULTADOS: CABEZA DE VACA

TRAS DIRIGIRSE sin aspavientos, ni cortapisas a los alcaldes de Tamaulipas el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, fue claro y certero al señalar en tono enérgico que, “ya basta de simulaciones, exijo resultados” y para ello, es importante que cada uno de los Presidentes Municipales, “asuman su responsabilidad en el combate a la inseguridad en sus pueblos”, porque mi propósito, es que tengamos un estado en paz y en armonía y, las familias disfruten de la tranquilidad que todos deseamos.

LUEGO ADVIRTIÓ Cabeza de Vaca que, “a mi ningún alcalde me va a venir a platicar que hacer”, yo ya fui Presidente Municipal y “asumí mi responsabilidad” y por ello, creo justo que ustedes hagan exactamente lo mismo, que yo por mi parte, lo estoy haciendo. Y lo que no es posible aceptar, es que volteen para otro lado, es decir que cuando se les pida que actúen a la transito, no lo hagan” e incluso, cuando estén dando permisos de alcoholes a gente rara, que lo eviten, para que en este rubro no sigan permitiendo que haya comercio informal y en el caso especial de que haya gente que está siendo extorsionada y no lo denuncien, eso no lo acepto y mucho menos que se hagan las víctimas.

CABEZA DE VACA dijo que, es importante que los alcaldes digan cuando hay problemas, porque es interés nuestro, saber cuántas veces han ido a denunciar los hechos ante la autoridad, y por ello, reiteró que es de vital importancia que, “cada ayuntamiento asuma su responsabilidad” y si no lo hacen, tengan la plena certeza de que, “los voy a evidenciar”, porque lo que están haciendo, es contribuir al fortalecimiento económico de los grupos delincuenciales y eso, repito, “no lo voy a permitir”.

ENSEGUIDA, el mandatario tamaulipeco exhortó a los alcaldes a que, “denuncien todo aquello que sea ilegal”, que yo le voy a dar el respectivo seguimiento a esas denuncias, pero si no lo hacen, que después “no vengan a quejarse”, apuntando en tono candente el Gobernador Cabeza de Vaca que “ya basta de simulaciones”, porque no vamos a permitir más simulaciones en Tamaulipas, reiterando el ejecutivo estatal que, “voy a señalar a cada uno de los Ayuntamientos que no asuman su compromiso en torno al combate de la prevaleciente inseguridad”, acotó.

ADUCIENDO el gobernador Cabeza de Vaca que, debe comprenderse que, lo que está en juego, “es la seguridad de nuestras familias” y por esta razón, le estoy exigiendo a los gobiernos municipales a que asuman su responsabilidad, y que cuando vean gente sospechosa por las calles que los identifiquen, ese el compromiso de todos los alcaldes y por tanto, quiero dejarles muy claro que, “no estoy engañando a nadie”, porque eso se los dije en campaña y se los dije también cuando tome protesta y hoy “se los vuelvo a repetir”.

EN OTRA PARTE de su mensaje, el ejecutivo estatal dijo que, de hecho “no existe estrategia que funcione contra la inseguridad” sino hay la intervención o la participación de los tres órdenes de gobierno. Y por ello, remarcó Cabeza de Vaca que, “los gobiernos municipales, tienen la ineludible obligación de hacer su parte”, porque en esta lucha, lo que se pretende “es pacificar el estado de Tamaulipas” y unidos, podremos lograrlo, pero cada quien “poniendo su granito de arena” y quien no lo haga, los habré de evidenciar, sentenció el gobernante que dijo habrá de seguir trabajando a carta cabal por el bien de Reynosa su querida tierra y por el bien de todos los tamaulipecos.

Y PARA FINALIZAR, sentenció: “que cada quien haga su parte”, eso será lo más importante e ideal y si en el marco de unidad y responsabilidad trabajamos contra la inseguridad, este buen propósito para nuestras familias, lo habremos de ver cristalizado, así lo dejó en claro el Gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

