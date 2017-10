Por La Libre

Ya no es un mundo ni de espías ni de héroes, Esta es la era de… Los milagros y no hay nada más terrorífico – Barón Von Strocker (Capitán América 2)

Por Edelmira Cerecedo García.

Todo era cambiar de protagonista, pero de película ni quien hable de cambiarla, esta tiene guion para el mismo final, obtener el beneficio ese de premio por el logro de las victorias obtenidas, y no aquí, sino desde arriba, pero más arriba si, desde México, justo en ese lugar DONDE ALEJANDRO GUEVARA COBOS ENCONTRO EL COBIJO Y EL CARIÑO A SU TALENTO POLITICO QUE EN TAMAULIPAS NO SUPIERON APRECIAR, muy parecida la historia, algo casi similar paso, pero esta vez quien dio cobija a varios Tamaulipecos fue el partido verde desde CHIAPAS, por principio de cuenta uno de los operadores fue David Araujo, ganando propiamente y luego dirigiéndose a México para amarrar el triunfo del hoy Gobernador de México Alfredo del Mazo, emigraron en proporción, primero un grupo hasta Chiapas, y en México se reunieron con un poco màs, en la cabeza de este movimiento esta un Mantense Héctor Raúl García González, a quien Araujo deposito en mucho su confianza, un priista que sumo su conocimiento político y fue escalando, apegado a proyectos que al principio triunfaron y al final no logro mantenerse en el objetivo del ultimo, después de pisar el ITAVU Torin como le conocemos, dejo su terruño, asì pues el éxito se ha basado en un grupo de mantenses, que están aprecian y valoran el que se les sumara a el proyecto aunque sea vestidos de tucanes.

Hoy en todo el Estado se puede empezar a notar la caída del Tucan y el despertar de otros cuantos pajaros, EL VERDE muda de dueños, y si, suena de esa manera por la situación en que se manejó el partido, en un círculo de beneficios para una familia, desde el hoy Humberto Rangel Vallejo Diputado por Matamoros pero originario de Mante, que de una u otra manera con la bandera del verde ha podido pedir espacios diversos y ocupar otros, pero el caso que es realmente para dejar de creer en cualquiera que diga que es político el Marco Castillo, quien se adueñó del partido verde, y estuvo a punto de ser exhibido por un cheque que le firmo Alberto Trujillo con la promesa de la regiduría apenas pidiera licencia y en donde el era el suplente, así de enorme el acapare de las posiciones del Tucan Mante donde sin lugar a duda, se sabe que la militancia no es para nada factor de algo, y que no se puede ver este partido como una cosa seria cuando nunca pudo sostenerse para hacer algo por si solo y siempre necesito de alianzas.

Entonces el modos operandi de este tipo de partidos trae una sola finalidad, unos les llaman satélites, que pueden atraer un grupo aunque sea pequeño pero descentraliza la verdad de un fin y puede romper esquemas o fracturar en pequeñas partes la estructura, en fin, la realidad de estos partidos en Mante es para poder obtener una regiduría, y por ende incluso hasta un beneficio de algún negocio que tengan, de esa manera todo se suma, y ahora bien el hermano precisamente de Héctor Raúl García González, ósea Gerardo García González quien estaba hace algunos meses como el encargado de COEPRIS hoy se anunció en todas las redes sociales por expertos y críticos que Gerardo García González será el que ocupe la presidencia del Partido Verde en Mante, y entonces iniciara una nueva era, que será la de los García, y entonces será la misma película, con diferente protagonista pero el mismo FIN, y lo bueno de todo esto es que Héctor Raúl por fin tendrá la dicha de colocar a su hermano en la presidencia de un partido, sueño que tejió cuando se unió a los deseos de Rigoberto Rodríguez Rangel en un tiempo, nunca se supo en si, si alguno de ellos se había roto las medias entre, lo que si es que Rigo tiene un cierto defecto que a muchos de los que se unen a sus proyectos termina por reventarlos, no es nada malo, pero suele ser común, y es que en política no es fácil confiar, y Rigo si algo tiene es justamente eso, tiende a desconfiar, sin embargo, al parecer se ha dado cuenta que no es asì como se va logrando las cosas,EN FIN sin desviarnos, en una mesa de aquellas donde el whisky quedaba aun a la mitad y los hielos se podían disolver en los vasos entre risas y un salud, se escuchaba esa platica de que Gerardo García González era el objetivo de hacerlo presidente del PRI en Mante, acuerdos que no se pudieron dar tras el panorama que fue cambiando y dando de estirones en la política Mantense, donde hicieron de Rigo candidato propuesto por el partido verde a Diputado Local, fue justo cuando la historia les cambio, pues era candidato cuando el candidato a Gobernador era el Dr. Rodolfo Torre Cantú, y entonces el PRI empezaba su desplome tras la muerte del mismo Doctor en mención, terminando de enterrar los sueños de Rigo un grupo llamado UNIDOS POR UN NUEVO MANTE, primero no lo dejaron llegar a ser candidato a la Presidencia, y cuando llego lo hicieron perder en las urnas, pareciendo que este grupo hubiera surgido para desterrar a Rigo incluso del Partido.

Y en esa historia del Partido Verde Castillo, ahora tendrá por nombre Partido Verde García, sin lugar a duda la historia con la que quiso salir Marco por la puerta grande, descubrió la realidad de un Empresario que fue a la política para edificarse en mejor calidad, no es el verde lo que movía a Marco y mucho menos un interés que se apegara a la supuesta doctrina del mismo, si se hubiera quedado y aceptado la llegada de la nueva familia, tan simple como el que la gente hubiera agarrado admiración y entereza real por este grupo que en este momento no se si llamar político o de amigos de Marco.

Y bueno cambiando de rumbo y de partido.

Resulta que esta fuerte el eco de las reelecciones, y por ello los Presidentes del PRI del Altiplano y Nuevo Morelos y Aldama se fueron a visitar a la Cámara de Diputados Federales en grupito, para pedir más beneficios, Ocampo en voz del jefe de la comuna Pedro Javier Muñiz se logró la ampliación del programa de Trabajo Temporal con la Secretaria de Comunicaciones, de igual forma el Presidente de Nuevo Morelos Tony Rivera pidió recursos para proyectos que benefician e impactan a la comunidad.

En los 80 Aniversarios del Mante el Presidente Juan Francisco Leal Guerra estará asistiendo a varios eventos y de igual forma invita a la Ciudadanía a que vengan a disfrutar de una conferencia y de una carrera ciclista.

ENCENDIENDO LA MECHA

Si, debemos de ir definiendo esta brincadera de gente por todos lados y pa todos los partidos, que si se va a tal o se hace independiente, solo quiero decirles algo, pues bien si, es Julio Cesar Portales, el propio Julio se ha mantenido al margen de esto, pues aunque se presuman y digan lo contrario la diplomacia de Julio ha sido muy clara, no se mete, no está aún lado de todo lo que huele a un PRI que no pretende el real objetivo, Julio ha definido en este tiempo su postura….. si algo preocupa a Julio Cesar Portales es regresarle dignidad al tricolor, algo que acostumbraron a pisarle con tanta facilidad quienes llegaban arriba………..la diferencia política de Julio Cesar Portales es…y va para todos los que creen que esto se hace de la noche a la mañana, o con un súper asesor, y hablando con la cúpula, Julio no es asì, el simplemente se mantiene a un lado, si, aun lado de la militancia, de la gente, no hoy , no hace un año, no hace dos, a él no se le ocurrió ser político, o tal cosa, el no nació, se formó, y hoy es realmente político de hombro a hombro con quienes saben trabajar posiciones, y de verdad en verdad, y en eso nadie le gana, por ello se convirtió en un objetivo que todos los partidos y quienes realmente tienen sentido de política, es el único que puede reivindicar el objetivo de un verdadero sentido como administrador del Municipio, pero sobre todo como político y aliado de la gente……SI JULIO, SI, anda en la mira de lo màs grande……para que nada les sorprenda, y empiecen hacer equipo recuerden “JUNTOS PODEMOS “ JP “Julio Portales” o llámelo como usted guste….recuerde soy bruja y traigo una carta de augurio….quiere màs o ya le dejo tarea, mire solo una cosa, se acuerda cuantas veces he fallado en mi augurio?….y revísele haber con cuantos me he equivocado….y no le quiero quitar la chamba a Monhi Vidente. por eso le dejo hasta esa línea. POR CIERTO SI QUIERE SABER POR USTED MISMO SI JULIO SE VA DEL PRI LO ENCONTRARA COMO LO QUE ES EL PRESIDENTE DE LOS COMERCIANTES EN MANTE LA CANACO HACIENDO SU FUNCION COMO DEBE DE SER, APOYANDO AL ALCALDE Y LAS ACTIVIDADES DE ESTE MUNCIPIO EN SUS 80 ANIVERSARIOS DONDE ADEMAS EL COMERCIO ES PARTE SUPER IMPORTANTE DE ESTE DESARROLLO….TIENEN TAREA, HABER A QUIEN LE RESPONDE EL PRESIDENTE DE LA CANACO SI SE VA.