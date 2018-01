La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

YA SABES QUIEN AMENAZA CON PONER EN SU LUGAR A TRUMP

Será posible que Andrés Manuel López Obrador sin ser presidente de México y solamente ser candidato de la Izquierda a la Presidencia de la República, ya esté amenazando desde ahora con que al asumir el poder pondrá en su lugar al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Supuestamente su malestar en contra del mandatario del país más poderoso del mundo, como potencia bélica y económica, es por las amenazas de construír un muro fronterizo entre Estados Unidos y México, pero, pero, pero, creemos que al doctor López, como también ya se le conoce al tabasqueño, se le están cruzando los cables, ya que el mismo sostiene que ese cuento es parte de su propaganda para adelantarse a buscar la reelección en la Presidencia de Estados Unidos.

Sin embargo su aventurada advertencia que de llegar a ser Presidente pondrá en su lugar a Trump, es para nosotros como analistas políticos mucho muy seria, de lo que indudablemente ya tomó nota su gobierno y su amenaza quedó registrada en la lista negra de los enemigos del Presidente Donald Trump, porque ya no estamos en los tiempos del David contra Goliat como lo está creyendo López Obrador, el que dentro de sus arranques se acaba de bautizar como “Andrés Manuelovich”, por el supuesto apoyo que le está dando Rusia en su campaña.

Con esa su muy natural actitud de enfrentamiento que le caracteriza como político formado en el PRI, pero que un día sintió ser el líder líder de la Izquierda, no se necesita tener mucha visión ni experiencia en éstas danzas, para augurar que sería fatal para nuestro país el que López Obrador rompiera lanzas con Donald Trump, ya que en automático vendría el rompimiento de las relaciones entre las dos naciones, como sucedió con Cuba y Estados Unidos, por lo que haya sido-

Quizá por eso desde hace mucho alguien dijo, y con mucho sentido, que Andrés Manuel López Obrador “es un peligro para México”, atinado señalamiento de quien haya sido, porque con el correr del tiempo cobra más fuerza la histórica sentencia, pero, pero, pero, lamentablemente muchos no lo creen así, ni porque están viendo por televisión todo lo que está pasando en Venezuela con un gobierno populista.

Pero esto no es todo ya que el Dr. López también aseguró que de triunfar en las elecciones de Julio “la agenda exterior se irá al carajo”. De pasó llamó a no apostar tanto por el exterior y no preocuparse tanto por lo que diga el Presidente de Estados Unidos, puesto que “en vez de estar apostando todo al extranjero, vamos a fortalecer la economía nacional”, así de fácil.

Creemos que López Obrador debe moderar sus ímpetus de candidato invencible y propietario único de MORENA, ya que así lo demuestra su actuación como abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia”, en la que también participan los partidos PES y PT, ya que creemos que puede meter en problemas a México con Estados Unidos aún a seis meses de las elecciones, en las que nada más él asegura que va a ganar, lo que a decir verdad sería muy lamentable.

Como que va en serio la intención de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados de los partidos PAN, PRD, MORENA y MC, para echar abajo la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada, para lo que ya presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la primera acción de inconstitucionalidad en contra de dicha Ley, la que desde diciembre pasado está en vigor.

Según nuestras antenas el bloque opositor de los dipus rebasó las 167 firmas requeridas para interponer el recurso en el máximo tribunal del país, al reunir un total de 188.

El diputado panista, Marko Cortés, dijo a los medios que impugnaron la Ley de Seguridad Interior en su totalidad y los 28 artículos que la componen, “porque son violatorios a los derechos humanos y al acceso a la información pública”.

“A nosotros nos preocupa en su totalidad la ley, por eso impugnamos su totalidad, pero también los 29 artículos, para que así los ministros de la Corte puedan recibir ésta propuesta”, remarcó.

Por cierto el CEN del PRI ya emitió las convocatorias para elegir aspirantes a senadores y diputados federales por la vía de Mayoría Relativa, en la que ya quedó establecida que la designación de los candidatos será por Convención de Delegados y la Comisión de Postulación, en el caso de que haya que respetar la equidad de género.

Advierten que para el caso de los simpatizantes que busquen llegar al Senado bajo las siglas del PRI, deberán manifestar por escrito su intención de participar en el proceso, a más tardar el día 20 de enero. Hacen hincapié en que los formatos de prerregistro ya están en la página electrónica del PRI y todos aquellos simpatizantes aceptados, así como la militancia, tienen hasta el 27 de enero para entregar la solicitud y sus documentos.

Las resoluciones finales serán dadas a conocer el 29 de enero y será hasta el 16 de febrero cuando se tendrá la declaratoria final de quienes hayan obtenido la candidatura.

Para el caso de los diputados federales por la vía de la Mayoría Relativa, también se aplicará la Elección por Convención de Delegados y por la Comisión de Postulación, según sea el caso.

Las ceremonias de graduación representan para la Universidad Autónoma de Tamaulipas el evento más significativo ante la sociedad, ya que se rinden cuentas del trabajo y los esfuerzos que se hacen en la casa de estudios para formar buenos ciudadanos, dijo el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, al presidir la ceremonia de la entrega de Cartas, que se llevó a cabo ayer jueves, de la Facultad de Comercio y Administración-Victoria (FCAV).

“Es el evento magno de una Universiad, porque vemos el producto del trabajo realizado por muchas personas, en particular en ésta última etapa donde se cumple la misión de formar profesionales útiles a la sociedad tamaulipecas y a México”, remarcó el nuevo rector de la UAT cuya función arrancó apenas el pasado día Primero de enero del 2018.

Suárez Fernández en su mensaje felicitó a los jóvenes graduandos porque culminan toda una etapa desde que empezaron sus primeros estudios, termina esa fase formal e inicia una nueva etapa de perfeccionamiento. “A mi me da mucho gusto como universitario, como profesor y como rector, ver que egresan con éxito al culminar su estancia en la Universidad”.

La ceremonia oficial de la entrega de las Cartas a los que graduaron se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro Juárez, ante poco más de 120 jóvenes egresados de las licenciaturas de Contador Público, Administración y Tecnologías de la Información, así como de Técnico Superior en Administración de Empresas Energéticas.

En el presídium el rector de la UAT estuvo acompañado por el director de la FCAV, José Antonio Serna Hinojosa; el Decano Luis Navarro Rosso, de profesores y padrinos de los egresados; con la representación del alcalde de Ciudad Victoria Oscar Almaraz Smer asistió la regidora Alejandra Cárdenas Castillejos.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx