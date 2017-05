Hipódromo Político

Por CARLOS Cortés

¡YA SE SUPO!: JOSÉ GUDIÑO CARDIEL ESTÁ TRAS EL CONFLICTO EN JAUMAVE

Para quienes se preguntan cuál es el fondo del conflicto en el municipio de Jaumave, el motivo está más que claro. No hay que romperse mucho la cabeza para entender y ubicar quien es el culpable de los movimientos políticos que buscan a toda costa desprestigiar el trabajo del actual alcalde de aquel municipio, movimientos que tienen como objetivo que pierda el respaldo ciudadano, y con ello, que no pueda reelegirse para dejar el paso libre a los grupos tradicionales de poder en ese municipio.

Los regidores de Jaumave hace unas pocas semanas le armaron tremendo pancho al presidente municipal, José Luis Gallardo Flores, “El Gallo”, a grado tal que llegaron hasta el Congreso del Estado. La Síndico, María de la Cruz Bocanegra y las Regidoras, Gregoria Franco Ruíz, María Isabel López Garza y el Regidor Astro Lozoya, llegaron hasta la sede de los diputados de Tamaulipas para pedir al Poder Legislativo emprender una investigación en contra del alcalde de Jaumave, por un “supuesto desvió de recursos públicos”, por no entregar los informes de caja y por favorecer a una sola empresa en la entrega de obras.

Ese es el dicho de ellos. Pero más allá de los dimes y diretes, sin duda hay una mano que mueve la cuna. Y a lo mejor Usted querido lector se habrá de preguntar, ¿cómo concluyó este reportero que hay alguien que le está armando este gregorito a “El Gallo”? Es muy fácil la deducción. Muy simple.

Durante la anterior administración municipal me cansé de denunciar en este mismo espacio a Ramón Eguía, alcalde priista de Jaumave por un sinfín de tropelías, lo que no tuvo mayor impacto ni mediático ni político, porque Ramón “supo aceitar” muy bien a los grupos políticos que se mueven en Jaumave. Y ni el Gobernador Egidio Torre ni el Presidente del Congreso, que no líder, Ramiro Ramos, hicieron nada al respecto. Y Eguía terminó su desafortunado gobierno. De ahí, de ese desaseado uso y abuso de los recursos públicos municipales, nació la enorme deuda que, precisamente, recibió “El Gallo”, de manos de su antecesor, sin que nadie hasta el momento haya hecho nada.

Sin embargo, esos grupos políticos, y hablo concretamente del PRI de Jaumave y de sus cabecillas, lo que quieren es regresar al poder. Ellos son firmes creyentes de la teoría que indica que “vivir fuera del presupuesto es un error” o un horror.

Pero, ¿qué personaje de Jaumave tiene la capacidad de moverse política y mediáticamente en la capital del estado para generar un efecto del vivido hace un par de semanas? Pues hay solo un nombre que tiene las conexiones para generar ese cisma en las tierras que gobierna “El Gallo”. Su nombre es José Gudiño Cardiel, quien se siente dueño del municipio y sus alrededores y se siente con la capacidad de poner y quitar a su antojo a los alcaldes y funcionarios del municipio. Y con su cercanísima relación con la Regidora María Isabel López Garza le da el conocimiento de los detalles finos para poder emprender ese tipo de aventuras.

Insisto. Si hay alguien que presume de poder incendiar al municipio de Jaumave, ese personaje no es otro que José Gudiño Cardiel, ex alcalde de esas tierras, ex Diputado y con el sentimiento arraigado a flor de piel de ser el cacique del pueblo, a pesar de que la sociedad ya quiere superar esos tiempos de podredumbre y corrupción.

Por eso, la gente salió a votar por José Luis Gallardo Flores para que fuera su alcalde. Gallardo Flores es un hombre de ellos, del pueblo, bueno y decente que vive de su trabajo y que está dando buenos resultados al frente del municipio, lo que no les gusta a la nomenklatura de Jaumave, dixit, Gudiño y su gente, quienes quieren seguirse aprovechando del ayuntamiento, de los dineros del pueblo y de la buena voluntad de la gente de ese municipio, lo que el ciudadano de a pie como Usted y yo ya no debemos permitir.

Por eso, Gudiño se cuelga de sus relaciones en Victoria y de sus cómplices para querer incendiar el municipio y recuperar la Presidencia Municipal, a como dé lugar, en el próximo proceso electoral, incluso si para ello debe destruir el prestigio personal y la honestidad de un ciudadano, como lo está queriendo hacer con el Gallo. Y eso no se vale, eso no se debe permitir.

Sé que en la política y el amor todo se vale, pero no debemos perder de vista que vivimos en un estado de derecho, en el que las leyes se deben respetar, privilegiando el diálogo entre las partes, buscando siempre el bien común.

Pero reitero, ya se supo, la mano que mece la cuna en Jaumave es José Gudiño Cardiel. Tiempo al tiempo.

