T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

YAHLEEL ABDALA Y ALEX GUEVARA, “GENUINOS VIVIDORES DEL PRI”.

PORQUE “solo trabajan por el beneficio propio y no por el bien colectivo”, los Candidatos del PRI a Senadores por Tamaulipas YAHLEEL ABDALA CARMONA Y ALEJANDRO GUEVARA COBOS, se han ganado de manera rimbombante, “la etiqueta de GENUINOS VIVIDORES de este partido político”, porque eso, “es lo que este dueto de vivales y oportunistas”, han venido demostrando al paso de los años por los espacios públicos, que gracias al PRI, han venido ocupando”, sin que para ello, hayan dejado en su peregrinar de servicio, huellas imborrables de fecundo y creador trabajo de bienestar social, porque evidentemente “los grandes favorecidos o beneficiados”, solo han sido ellos y, no los pueblos que debieron representar con dignidad”, eso es lo que claramente marca el manual de resultados, sobre el trabajo político que lamentablemente, han venido desarrollando Yahleel y Alejandro.

Y TAL PARECE que al P.R.I., le importa más seguir dándole mayor juego político a “los grandes gandayas” como lo son los integrantes de esta fórmula de aspirantes a Senadores, porque simple y llanamente, YAHLEEL Y ALEJANDERO, son actualmente “Diputados Federales” con licencia, de los distritos I y VI, correspondientes a Nuevo Laredo y Mante, y para ello, quiero decirles que, nadie en sus pueblos, pueden sentirse orgullosos de este par de oportunistas, porque de trabajo de real bienestar social como gestores, “no han dejado, la más mínima huella, que hable bien de ellos”.

DE TAL MANERA que en mismo Nuevo Laredo por ejemplo, “a Yahleel le siguen reclamando, “la pomposa promesa” de nacionalización de autos americanos a bajos costos, que fue uno de los muchos compromisos que, “la destacada oradora” se echó a cuestas, cuando en campaña pedía el voto para ser Diputada Federal y de eso, ella, ya no se acuerda”. Y ahora, sin tal descaro, “la hermosa mujer”, anda pidiendo otra vez el voto, pera ahora, para ser Senadora por Tamaulipas. Eso a juicio de quienes ven con realismo el escenario político, “es un insulto y ofensa de Yahleel, hacia el pueblo Neolaredense que creyó y confió en ella”.

LO MAS GRAVE para la Candidata a Senadora Yahleel Abdala Carmona, es que ella, no ha entendiendo que a la gente de nuevo Laredo, no le importa que ella, “haya sido en su tiempo CAMPEONA NACIONAL DE ORATORIA”, esto al pueblo de Nuevo Laredo, como a todos los tamaulipecos, le es ambiguo, ecuánime e indiferente, porque la gente, lo que quiere y desea “son resultados y no promesas fallidas” o de esas que se quedan en el aire.

Y POR ESTA RAZÓN de mentira y engaños, “Yahleel Abdala, corre el riesgo hasta de perder en su propia tierra”, cuyo detalle no se descarta, porque allá en su pueblo solo hablan bien de ella, sus amigas, amigos del Facebook, parientes, compadres y, “no la gente del pueblo a la que solo fue a mentirles y engañarlos”, esa es la cruda realidad sobre la priista aspirante a Senadora. A la que en el peor de los casos, para la próxima elección del primero de julio, en mi punto de vista, “puede no alcanzarle la votación para lograr el espacio de primera minoría y ser senadora”, al menos eso es lo que se vislumbra en el escenario político tamaulipeco.

CON RESPECTO, al otrora irresponsable y repudiado Diputado Federal del Mante, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, hoy aspirante el PRI a Senador por Tamaulipas, por haber tenido la suerte de ser amigo del Presidente y chofer ENRIQUE PEÑA NIETO, como él lo pregona y presume y, haber tenido valiosos roces políticos con gentes de muy alta envergadura, ha sido tres veces Diputado Federal, por su tierra “la región cañera”, pero eso, a las familias del pueblo, el ingenio, “poco o nada les importa que Alejandro, haya sido tres veces Legislador Federal, porque esa posición en esencia, ha sido favorable para él, su familia y sus pocos amigos, porque luego de ser electo Diputado, jamás se le volvió a ver por ciudad Mante, y hasta del poblado el Limón, le reclaman su presencia, para que cumpla lo que les prometió, “CUANDO PEDÍA EN VOTO” para ser Legislador Federal.

AHORA BIEN, Guevara Cobos, está obviamente en la peor de las circunstancias políticas para la elección del primero de julio, a pesar de ser abanderado del PRI a Senador, porque éste, para poder brillar y, “seguir en calidad de vividor” del erario público Federal, tiene forzosamente que ganar la elección, porque él, no lleva o no tiene la ventaja de su compañera de fórmula YAHLEEL ABDALA, de “tener opción a la primera minoría”, así es que el mantense y cañero ALEJANDRO GUEVARA, podremos vaticinar, sin temor a esquivarnos que, desde ahora, se alude que éste, “ni en sueños podrá ocupar una curul”, allá donde dicen que, “LA PATRIA ES PRIMERO.

PARA CONCLUIR es importante señalar que, afortunadamente hoy en día, el contexto ciudadano tamaulipeco, desde el año 2016 despertó de su letargo político aquí en el estado, al ver la cruda realidad, respecto a los malos Gobiernos del PRI, dándole su voto al hoy Gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien por el voto y el apoyo del pueblo tamaulipeco, le ganó de manera abrumadora y aplastante a BALTAZAR HINOJOSA OCHOA.

Y DE ESTA MANERA, las familias del estado, “sacudirse el gran daño social y financiero que le hicieron a Tamaulipas, al menos los tres últimos ex Gobernadores TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES Y EGIDIO TORRE CANTÚ, los dos primeros ya presos, sujetos de procesos y Egidio, (el último) de quien se dice “no está exento de la acción penal”. Tercia que, en los últimos 18 años de Gobiernos del PRI, les hicieron mucho daño a las familias de Tamaulipas de todos los estratos sociales, afectando también con saña inaudita, a su propio Partido, el Revolucionario Institucional.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx