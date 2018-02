EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Yahleel: “¿Operación cicatriz?… no hay porqué”

YAHLEEL ABDALA rechazó ayer en Reynosa que la designación de la fórmula del PRI al Senado haya provocado inconformidad entre los otros aspirantes, por lo que aseguró que “no es necesaria ninguna operación cicatriz”, en tanto ALEJANDRO GUEVARA sostuvo que la nominación de candidatos jóvenes en el Revolucionario Institucional, “está provocando que los otros partidos muevan sus fichas”.

Al mismo tiempo, YAHLEEL se deslindó de los ex gobernadores TOMÁS YARRINGTON y EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, al sustentar que “cada quien debe ser juzgado por sus actos. El compromiso es que no se vuelvan a repetir”, mientras GUEVARA COBOS esgrimió que no se puede especular en relación con el futuro del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, pero puntualizó su lucha contra la corrupción “porque es el que más ex gobernadores ha encarcelado… van siete; ¿cuántos encarceló FELIPE CALDERÓN?, ¿cuántos FOX?”, preguntó.

En una conferencia conjunta sustentada en el auditorio del comité municipal del PRI [a donde acudieron ayer temprano acompañados de los precandidatos a diputados federales BENITO SÁENZ BARELLA y GUSTAVO RICO DE SARO], YAHLEEL explicó que “el PRI es un partido democrático en el que hubo una Convocatoria para inscribirse como candidatos a Senadores, y solamente acudimos mi compañero ALEJANDRO GUEVARA y una servidora; estoy muy contenta por la apertura democrática de mi partido… y tan democrático, que ahorita somos precandidatos, pero falta todavía la Convención de Delegados”, explicó.

Y remarcó:

“Nuestros compañeros -dijo, refiriéndose a BALTAZAR HINOJOSA y EDGAR MELHEM- siempre nos han manifestado su apoyo, y bueno recalcando que somos sumamente amigos, que nos queremos mucho. Si algo tenemos los diputados federales de Tamaulipas es que somos unidos; en cualquier circunstancia siempre nos hablamos de frente, directo, con la verdad y siempre hemos tenido los mayores acuerdos que se han visto reflejados en todo el beneficio que hemos bajado al Estado”, precisó.

“Entonces -concluyó- no se necesita ninguna operación cicatriz. Allá en San Lázaro -matizó- somos la envidia de los demás Estados, nos hemos caracterizados por esa unidad, somos compañeros que nos respetamos, que nos queremos, que siempre hemos contado con el apoyo. Somos, antes que compañeros, somos amigos”, destacó.

Los precandidatos del PRI coincidieron en que las circunstancias de la política en el país son complicadas para todos, y aseveraron que quien diga que la tiene segura, está mintiendo: “El ciudadano está harto de los políticos, porque han llegado oportunistas”.

En su oportunidad y a pregunta expresa, YAHLEEL afirmó que en la composición de la fórmula para el Senado “no importa quién va primero y quien después. La verdad, somos una fórmula, somos grandes compañeros ALEJANDRO y yo; somos grandes amigos y tenemos muchas cosas en común. Yo no estoy pensando quién va a la cabeza; somos una fórmula y los dos nos necesitamos para ganar. Queremos ser una fórmula ganadora; nosotros estamos concentrados en trabajar y en recuperar la confianza de la gente, en nuestro partido y en nuestros perfiles”.

UNA OPOSICIÓN MADURA

Por su parte, ALEJANDRO GUEVARA COBOS asumió que en el PRI hay suficiente madurez “para entender claramente cuando somos partido, cuando somos gobierno y cuando somos partido en oposición responsable: El PRI sabe jugar perfectamente y hoy más que nunca, lo que es ser oposición con una base social más fuerte, con hombres y mujeres que estamos listos para el debate, para construir ideas, para hacer propuestas y para ganar a través del convencimiento de la sociedad”, expresó.

Más adelante explicó que “con YAHLEEL, somos una fórmula complementaria: YAHLEEL le complementa a su servidor y su servidor le complementa a YAHLEEL. ¿Qué vamos a hacer en Reynosa?… bueno, vamos sin lugar a dudas a convencer cuerpo a cuerpo, uno a uno. Vamos a convencer y a vencer este 1º de julio”

Dijo también que en este momento, “con mucha enjundia, con mucha pasión, con experiencia, con capacidad, con humildad y con madurez, estamos esperando a los demás candidatos: por ahí se dice que algunos han tenido que mover sus fichas. Los queremos esperar y así como en la presidencial va a haber algunos debates, los esperamos para que sea a través de la idea, de la crítica responsable y la auto crítica, la manera en que podamos decirles a las mujeres, a los ancianos, a la tercera edad, a los jóvenes, a los hombres, quiénes tenemos más experiencia y en este momento para poder apoyar a la sociedad en estos grandes problemas que tienen y sin lugar a dudas vamos a vencer, porque tenemos la capacidad y la experiencia para ir por ese segmento electoral que hoy lo está esperando”.

En otros temas, ALEJANDRO y YAHLEEL coincidieron en que el precandidato del PRI a la presidencia de la república, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, está firme y de ninguna manera será sustituido.

REYNOSA, CONFIANZA

A su vez, el candidato a diputado federal por el IX distrito, GUSTAVO RICO DE SARO, admitió que la del 1º de julio va a ser una elección competida, pero para todos: “Aquí va a ganar el que más trabaje”, apuntó y no dudó en señalar que ese será el Revolucionario Institucional.

“Incluso hoy que somos oposición, me atrevo a decir que tenemos la mejor estructura, los mejores hombres, las mejores mujeres. Un 90 por ciento de nuestra estructura está compuesta por mujeres”, apuntó, e indicó que la mujer hará que el PRI gane en Reynosa.

BUSCAN ‘GALLO’

Pese a ese derroche de optimismo, el PRI no ha encontrado candidato a presidente municipal en Reynosa.

Ayer surgió otra especulación:

El PRI buscará a SERAFÍN GÓMEZ VILLARREAL.

SERAFÍN, ex presidente municipal suplente en la Administración municipal del ex alcalde GERARDO HIGAREDA ADAM, quien [huyó a Estados Unidos perseguido por el ex gobernador TOMÁS YARRINGTON], ha sido una opción permanente para los partidos políticos.

Inclusive, se le menciona por la oposici

GÓMEZ VILLARREAL, ingeniero constructor de Petróleos Mexicanos, se desempeñó también como Gerente general de COMAPA, durante el trienio del ex alcalde PEPE ELÍAS LEAL.

Pero de ese tiempo a la fecha, está dedicado a sus empresas.

Inclusive, analistas afirman que difícilmente SERÁN aceptaría la candidatura, “porque la política solo le ha causado pérdidas, enemistades y dolores de cabeza”.

Hoy es esperado aquí el Delegado especial ROBERTO GONZÁLEZ BARBA, quien tiene la encomienda de operar en esta frontera para conducir la elección interna -y la constitucional- a buen puerto.

En Tampico, por cierto, la fusión de corrientes azules en torno al todavía Secretario de Administración, JESÚS ‘Chucho’ NADER, reafirma lo que aquí le habíamos anunciado con bastante anticipación, en el sentido de que con ‘Chucho’ NADER en el Ayuntamiento jaibo, Tampico recuperará su calidad de capital de las Huastecas.

Ello, como consecuencia natural de la suma de voluntades en torno al proyecto de NADER, ante quien se disciplinó el ex diputado priista EDUARDO ‘Lalo’ HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, así como el ex diputado federal GERMÁN PACHECO DÍAZ, cuya operación política rumbo al 1º de julio hará posible la victoria del PAN en esta privilegiada porción territorial de la zona conurbada del sur tamaulipeco.

Con ello, el Jefe Factual del PAN en Tamaulipas ‘amarra’ uno de sus más importantes proyectos políticos para el 1º de julio, en tanto que Matamoros empieza a tomar forma concreta; Nuevo Laredo ya casi está listo, y Reynosa está en proceso de composición.

Esté usted pendiente.

En Matamoros, entre tanto, para seguir avanzando en la transformación de la heroica Matamoros y constatar la calidad en la ejecución de las obras de pavimentación, el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA, supervisó este lunes los trabajos que se llevan a cabo en el sector comprendido entre las colonias Palmitas, La Amistad y Vista del Sol.

En su visita a la colonia Palmitas, constató los trabajos de construcción de banquetas, cordones y de pavimentación, que se realizan posteriormente, a la rehabilitación de tomas domiciliarias de agua y descargas sanitarias.

Acompañado del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, IVÁN ROBLES FLORES, el presidente precisó que estas obras se realizan con recursos federales, a través del programa de fortalecimiento municipal, que en conjunto representa una inversión de 14 millones de pesos y están próximas a concluir.

En esta última etapa del proyecto, -en este sector-, se trabaja en la construcción de la pavimentación asfáltica e introducción del drenaje sanitario en la calle Nevado de Toluca, la cual se suma a otras vialidades como la Flor de Palma, Durazno y Palmares, entre otras.

Más adelante destacó que al igual que en 2017, este año se busca ejecutar un paquete obras, similar, para continuar abatiendo el rezago en la pavimentación de calles, de todos los sectores de heroica Matamoros.

Lo que nos recuerda que con la develación del huésped distinguido y de nuestro orgullo matamorense, así como la elección de la Corte Real 2018, iniciaron las actividades de las “Fiestas Mexicanas”, en su edición número 80, en un acto celebrado en el Teatro de la Reforma.

PATRICIA SOLÍS de PÉREZ, presidenta del Comité de Fiestas Mexicanas, dio a conocer que el actor FERDINANDO VALENCIA, es el huésped distinguido y RAÚL BRINDIS, locutor de Radio nuestro orgullo matamorense, darán realce a estas tradicionales fiestas, por lo que estarán en nuestra Heroica a partir del día 21 de febrero para participar en actividades como el Saludo Binacional y el Desfile Internacional, que hermana a Matamoros y Brownsville.

Posteriormente al anuncio se abrió paso a la selección de la Corte Real 2018 de Fiestas Mexicanas.

Las y los participantes tuvieron la oportunidad de colocar su nombre en un sobre y meterlo a una tómbola, asistentes del público e invitados especiales eligiendo al azar los sobres, de donde resultaron los ganadores, de la siguiente manera:

Como Reina Juvenil 2018, ANA MARCELA GARZA CAVAZOS; GRECIA VALERIA BARBA CHAPA, como Duquesa y como Princesa, KARLA PAOLA GARZA GARCÍA.

La Corte Real 2018, será coronada por el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE y su esposa BLANCA TREVIÑO de DE LA GARZA, el domingo 11 de febrero, cuando se inauguren oficialmente estas festividades, y que por esta ocasión se realizarán en el Parque Olímpico.

Por cierto, al cumplirse 101 años de la promulgación de nuestra Constitución de 1917, autoridades civiles, militares y educativas, encabezadas por el presidente municipal, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, recordaron que nuestra carta magna es la expresión máxima de valores y principios y resumen de nuestro ideal de justicia, nuestra perspectiva de progreso y el afán de todos los mexicanos de sr una sociedad de leyes.

Mientras que en Reynosa, el Gobierno Municipal que preside la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, desarrolla obras en distintos sectores de la ciudad, algunas de las cuales por la naturaleza de su condición requieren de un mayor tiempo de preparación y ejecución, por lo que al ser estas de beneficio común para los reynosenses se recomienda tomar medidas precautorias a fin de no sufrir contratiempos en sus traslados.

Entre las obras que por necesidad se han tenido que cerrar algunos accesos a las colonias, como es el caso del bordo del canal Rhode, en su tramo de acceso al fraccionamiento Las Camelias, El Olmito y hacienda Las Fuentes, Sectores 1 Y 2, sin embargo al término de esta, será de gran beneficio para todo el sector.

El cierre temporal de las vialidades en las que trabaja la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, permite contar con suficiente tiempo para la ejecución detallada de la obra de pavimentación, para que el resultado sea el especificado en el proyecto ejecutivo, por lo tanto el gobierno municipal solicita la comprensión de las y los ciudadanos

Cambio de orientación temática para me3ncionar que el Nuevo Laredo, El alcalde ENRIQUE RIVAS regresó al parque Silao de la colonia Las Torres para atender peticiones de la ciudadanía mediante el programa ‘Gobierno en tu colonia’, que impulsa el gobierno municipal y estatal para acercar beneficios de atención y servicios a la población.

RIVAS CUÉLLAR y funcionarios del gobierno del Estado, como ROSALÍA ZALDIVAR REYES, delegada de Bienestar Social en Nuevo Laredo y OSCAR VILLA GARZA, Comisionado Estatal COEPRIS, iniciaron el evento protocolario y refrendaron su compromiso de servicio a la comunidad.

“Nos encontramos en el parque Silao donde regresamos con mayor convencimiento. El deseo y las ganas de los que hoy ocupamos un lugar en el gobierno municipal y del Estado son el poder generar prácticas de bien, venir a tu colonia y preguntarte de manera directa en qué más te puedo ayudar eliminando todos los laberintos burocráticos para que inmediatamente se te pueda atender y resolver tus peticiones. El único objetivo que tenemos como gobierno es atender a la gente de frente”, mencionó el alcalde.

Los módulos instalados que brindaron servicios por parte del gobierno municipal fueron; Secretaría del Ayuntamiento, Bienestar Social, Servicios Públicos Primarios, Seguridad Pública, Sistema DIF Nuevo Laredo con asistencia médica, nutricional, psicológica, trabajo social.

También acudió personal del Instituto Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de Prevención de Adicciones, Conductas y Tendencias Antisociales, Desarrollo Económico, Obras Públicas, Cultura, Deporte, Contraloría, Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) y Secretaría de la Defensa Nacional con el módulo de canje de armas.

En otro tema, con el propósito de fomentar la participación con sentido social en las y los jóvenes, el Gobierno del Estado que dirige FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y la Secretaría de Bienestar Social, a través de Jóvenes Tamaulipas, que titula MON MARÓN, llevarán a cabo el casting Poder Joven Radio.

La convocatoria está dirigida a jóvenes entre 16 y 29 años de edad, que tengan el gusto por la locución y conducción de eventos masivos, así como tener el compromiso en ser parte de las soluciones ante problemáticas sociales que atraviesa nuestro Estado.

El casting se llevará a cabo el día martes 06 de febrero en punto de las 10:00 am en las instalaciones de EXA MVS RADIO ubicado en calle primera #209 Col. Lomas del Chairel en Tampico.

La esencia de Poder Joven, son los jóvenes que participan activamente como guionistas, locutores, conductores, productores, investigadores y colaboradores filántropos en sus comunidades, logrando una red nacional de comunicación y cooperación dirigida a la población en general y en particular por y para los jóvenes.

Comprometiéndose a apoyar y difundir los programas, convocatorias, estudios, eventos, y diversas actividades que realicen el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y Jóvenes Tamaulipas.

El Gobierno del Estado y Jóvenes Tamaulipas, invita a los jóvenes a participar y ser parte de los 5 nuevos integrantes del programa Poder Joven, que le darán voz a la juventud del sur de Tamaulipas y toda la entidad.

Por último, investigadores del Cuerpo Académico de Ecología y Conservación de Ecosistemas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), participarán con expertos de la Universidad de Texas, en un proyecto que busca rescatar una especie de arbusto catalogado en peligro de extinción en los Estados Unidos.

Se trata de estudiar un pequeño arbusto de nombre “Manihot walkerae”, que tiene una distribución muy amplia en Tamaulipas y el sur de Texas. En Texas se distribuye todo lo que es el Bajo Valle del Río Grande; y en Tamaulipas se encuentra en Abasolo, Soto La Marina, Jiménez, Burgos y Cruillas.

El investigador del Instituto de Ecología Aplicada (IEA), Dr. JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ AVALOS, explicó que con el cambio de uso de suelo en territorio texano se ha puesto en peligro a esta especie.

Detalló que la agencia de parques estatales y la vida silvestre en Texas (Texas Parks & Wildlife) aprobó un proyecto con la finalidad de rescatar a las especies y repoblar las zonas donde ha dejado de existir.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.