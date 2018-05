T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

YAHLEEL Y ALEJANDRO, “SON CARTUCHOS QUEMADOS”

*NO SIRVIERON COMO DIPUTADOS Y QUIEREN SER SENADORES.

POR MAS QUE intentan convencer a la gente en los municipios que vistan, “la ciudadanía les sigue la corriente”, porque a todo ellos hablan, les dicen que sí, qué está bueno y que, “les van a dar el voto”, pero la realidad es otra y ellos lo sienten, al grado de que “al tú por tú” y “acá entre nos” le preguntan a la gente “sí vas a votar por mí, cuya cuestión refleja inseguridad, tema que es evidente, porque esto nadie lo pasa desapercibido y eso por tanto, es la clara preocupación de los Candidatos del PRI a Senadores de la República YAHLEEL ABDALA CARMONA Y ALEJANDRO GUEVARA COBOS, todo porque ambos “SON CARTUCHOS QUEMADOS”, porque siendo Diputados Federales en sus respectivos Distritos, “no cumplieron a cabalidad las promesas que hicieron” y por consiguiente este “par de mitómanos”, se encuentran “ENTRE LA ESPADA Y LA PARED”.

POR EJEMPLO La Neolaredense Yahleel Abdala Carmona, a quien hay que reconocerle que es una magnifica oradora, presume “VOZ EN CUELLO” ser la que más participación ha tenido en la Tribuna del Congreso de la Unión, pero yo le pregunto a esta bella mujer: Porque no logró el proyecto trazado por ella de la rehabilitación de la carretera a Monterrey, desde Nuevo Laredo hasta el ejido “La Gloria”?. Y encima de ella y de su proyecto, “ESTE TRAMO CARRETERO FUE CONCESIONADO A UN PARTICULAR”, a eso, es a lo que yo creo YAHLEEL debe RESPONDER y no lo ha hecho aún, porque en lugar de traer o lograr un beneficio en tal sentido, como fue su promesa, trajo un lamentable perjuicio más para las familias de su querido Nuevo Laredo. O no?.

PERO ESO NO ES TODO: Porque recordemos que YAHLEEL, desde que inició actividades como Diputada Federal por el primer Distrito que es Nuevo Laredo, también en plan de reto se echó a cuestas ante la población de su tierra, “pugnar hasta las últimas consecuencias”, para LOGRAR LA NACIONALIZACIÓN DE AUTOMOVILES, y por ende, “este buen propósito, también se quedó en el aire”, porque su propuesta no ha sido aprobada. Cuya cuestión confirma dos cosas: La primera es que Yahleel, es una legisladora ineficiente o bien irresponsable, porque todo lo deja a la deriva o “perjudica más a su gente, en lugar de ayudarlas”, eso lo confirman los hechos de sus actos, como Diputada Federal.

Y AHORA que esta guapa “supuesta servidora pública”, anda pidiendo el voto en todos los rincones del estado, la gente que se ha venido percatando de “lo mentirosa” que es YAHLEEL ABDALA CARMONA, las familias, repito, “nomás le siguen la corriente”, como dije al principio, porque saben que YAHLEEL, NO ES UNA MUJER CONFIABLE y en consecuencia, no es la opción de los tamaulipecos para que ella luche por lograr las promesas y proyectos que anda exponiendo, ahora que busca el voto del pueblo para ser Senadora por Tamaulipas. Y por eso a donde quiera que llega, ella sabe perfectamente bien que “LA GENTE YA NO LE CREE” y solo se dedican a escucharla, porque la ciudadanía que va a sus eventos, son gente acarreada y no personas voluntarias que realmente deseen escucharla. Porque esencialmente “YAHLEEL es uno de los cartuchos quemados del PRI”.

SI COMO DIPUTADO NO SIRVIÓ, COMO SENADOR MENOS.

POR OTRA PARTE, el mantense Priista ALEJANDRO GUEVARA COBOS, también abanderado del PRI a Senador de la República, al igual que su compañera de fórmula presume pomposamente “haber sido ya tres veces Diputado Federal” por Mante, pero eso de nada le ha servido a las familias de aquella región cañera, porque este ineficiente Legislador Federal, también “POR MENTIROSO” es repudiado y en esencia la gente de Mante, así como del poblado del Limón y de todo el Distrito VI, “nadie lo ve con buenos ojos” porque nada de lo que este prometió, ha cumplido.

HAY QUE mencionar que el viernes pasado, al anunciarse la visita de ALEJANDRO GUEVARA COBOS a las 9:30 horas de la mañana AL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, el irresponsable Candidato a Senador, “hizo esperar a la gente cuatro horas”, porque “el angelito” muy fresco y como si nada hubiera pasado llegó a las 13: 30 horas, sin importarle a éste la molestia de la gente, “POR HABER ESTADO TODO ESE TIEMPO EN EL SOLAZO”, allá en la colonia solidaridad, gente misma que expresaron palabras altisonantes contra Guevara, porque saben que, “ALEJANDRO ES MAS DE LO MISMO”.

Y COMO LAS FAMILIAS saben que el aspirante a Senador del PRI Guevara Cobos, no es digno de confianza, por eso también “le siguen la corriente”. Y este preocupado porque no despega, en cada evento que termina, acude ante los presentes pidiéndoles que “VOTEN POR ÉL”. Y le dicen que sí. Pero también le enmarcan “POBRE ILUSO”, Ya te conocemos, porque “si no le respondiste a tu gente allá en Mante”, donde por cierto lo odian y repudian, porque en nada las apoyó, LA GENTE DE RÍO BRAVO y de del resto del estado, ESTÁN CONVENCIDAS EN BUSCAR UNA MEJOR OFERTA POLÍTICA, porque simple y llanamente YAHLEEL Y ALEJANDRO, “SON LETRA MUERTA para los pueblos de Tamaulipas”, porque aducen que ambos Candidatos del PRI a Senadores, “son políticos que solo buscan el beneficio propio y no el bien colectivo”.

PARA CONCLUIR les diré que LO MÁS PENOSO de la actividad proselitista que taren YAHLLEL Y ALEJANDRO, “como un par de cantaletas más de sus mentiras”, es que andan ofreciendo a las familias de Tamaulipas bajar el IVA en la Frontera e impedir “LOS GASOLINAZOS” cuya cuestión es una falacia más de estos prospectos a Senadores del Partido Revolucionario Institucional, porque ellos también tuvieron que ver mucho en la aprobación de los aumentos a los productos combustibles y peor aún andan ofreciendo también “acabar con el problema de la inseguridad”, lo que en serio HA VENIDO CAUSANDO hilaridad o RISA EN GRADO SUPERLATIVO, porque ambos no se miden con lo que hablan, cuyos temas, la gente por nada del mundo se los cree.

Por hoy es todo y hasta mañana.

