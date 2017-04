AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Los peces gordos de la Semana Santa

Yarrington, Duarte ¿Quién más sigue?

Los ex alcaldes en líos con Auditoría Superior

Cuando en octubre de 2016, el abogado RAÚL CERVANTES ANDRADE llegó a la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR), en sustitución de la ex protegida de Televisa ARELY GÓMEZ, hizo el compromiso de ir tras “los peces gordos”. Es decir que iría por los ex gobernadores acusados de diversos delitos, ya que así se lo había exigido el presidente de la República ENRIQUE PEÑA NIETO.

El entonces titular de la PGR, aseguró que- “México ya no podía esperar que se esté generando impunidad en los temas de anti-corrupción, tenemos que cumplir en la procuraduría”.

Dijo que la detención y encarcelamiento de esos “peces gordos”, sería un tema de “alta prioridad para la PGR”.

Un mes después, y aunque se dijo que la PGR habría colaborado en la detención del ex gobernador panista de Sonora, GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, los medios informativos nacionales habían dado a conocer que el ex mandatario acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal se entregó de forma voluntaria a un Juez Federal que lo estaba requiriendo.

PADRÉS ELÍAS aseguró en ese entonces ser inocente y confió en que no tendría más acusaciones, pero la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo otro mandamiento por delincuencia organizada y lavado de dinero; por este último ilícito también fue detenido su hijo GUILLERMO PADRÉS DAGNINO, quien no contaba con ningún amparo.

Cuando PADRÉS ELÍAS se entregó ante la justicia, se dijo inocente y perseguido político del Gobierno Federal, pero la verdad es que dejó a Sonora quebrado financieramente hablando.

Con la detención y encarcelamiento de PADRÉS, tanto el Gobierno Federal de ENRIQUE PEÑA NIETO y la PGR de RAÚL CERVANTES dieron un chispazo de credibilidad a la raza mexicana, cuya mayoría pensaba que los “peces gordos”- jamás caerían en manos de la justicia, pues consideraban que el propio gobierno los protegía.

Y aunque una gran parte de la sociedad, también considera que esos llamados “peces gordos” han estado cayendo dado a que el PRI se juega su futuro político en los estados de México, Coahuila y Nayarit, claves para el proceso federal de 2018, donde se disputará la Presidencia de la República, la realidad es que la administración federal del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO se fijó como reto para este 2017 castigar a los hampones de cuello blanco, así como también a muchos criminales que tanto daño le han hecho a nuestro país.

En tiempo y forma al presidente PEÑA NIETO se le informó sobre las investigaciones que se seguían contra el ex gobernador de Veracruz, JAVIER DUARTE.

¡El que la hace la paga!, así de tajante fue la expresión que salió de Los Pinos, lo cual deja en claro que ese tipo de ex gobernadores “pillos”, y demás ex funcionarios y actuales servidores públicos que han cometido todo tipo de corrupción y de delitos no son protegidos por el presidente.

Ni siquiera las manos, pudo meter por el ex gobernador de Tamaulipas, TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA detenido apenas hace unos días y en vísperas de la Semana Santa en Florencia, Italia.

En tiempo y forma, la propia PGR había dado a conocer que el ex gobernador tamaulipeco, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, había sido detenido en colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y autoridades del gobierno italiano.

En Tamaulipas y tras conocer sobre la detención de YARRINGTON RUVALCABA, el actual gobernador panista FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, aplaudió el hecho, pero también se colgó esa medallita al asegurar que fue gracias a su gobierno que denunció que varios ex gobernadores que tienen cuentas pendientes con la justicia, tenían o tienen también escoltas que eran pagados con dinero del erario público.

“Hicimos la denuncia correspondiente y es allí donde surge la recompensa de 15 millones de pesos para la ubicación y captura del ex gobernador y por supuesto que es interés del Gobierno del Estado recuperar lo que es de los tamaulipecos”.

El gobernador de los vientos de cambio, lamentó que a este caso no se le hubiera dado seguimiento durante muchos años, pero aplaudió y reconoció la labor de la PGR.

DEL ARCHIVERO…

Lo de PADRÉS, de lo de YARRINGTON y ahora con la captura de JAVIER DUARTE, ex gobernador priista de Veracruz, no son casos suficientes para calmar el hambre de justicia de muchas familias agraviadas por estos ex gobernadores perversos y corruptos.

Para que una buena mayoría de mexicanos cansados de tanta corrupción e impunidad sigan creyendo en las instituciones, encargadas de aplicar la justicia, incluso en los partidos políticos, tendrían que ir a parar a la cárcel muchos peces gordos más y uno que otro charal impune. Ojalá y eso suceda aunque corramos el riesgo de quedarnos sin nadie en el Gobierno ni en los partidos políticos, plagados de tantos bandidos y de falsos redentores.

A propósito también de la PGR, tenemos que esta dependencia en 2018 se transformará en Fiscalía General de la República (FGR), dependerá la Fiscalía Anticorrupción entre cuyas atribuciones se encuentran solicitar a otros países información sobre algún funcionario mexicano bajo investigación; requerir datos de cualquier servidor o ex servidor público de orden estatal o municipal, que pudiera estar involucrado en desvíos, y hasta solicitar a las instituciones bancarias información del movimiento de recursos sospechosos.

Ambos son piezas claves para avanzar en el combate a dos males que aquejan la vida nacional: la corrupción y la impunidad. Su tarea no será nada fácil, pero lo importante es que como dijo aquel ex mandatario nacional de origen panista- “haiga sido como haiga sido” van cayendo los “peces gordos” y eso, es una buena acción que se le debe de reconocer a la PGR y al Gobierno Federal.

En cambio, llamó mucho la atención que el gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA recientemente declarara que durante su gobierno se aplicará la ley y buscará que no se dañen más los intereses de los tamaulipecos.

Advirtió que no va a permitir más simulaciones, no más impunidad, pues indicó que eso es algo de lo que ha adolecido el estado durante tantos años y sin odios y sin rencores, simplemente aplicando la ley, la justicia y recuperar lo que es de los tamaulipecos.

Posterior a esa declaración, se dio a conocer que a dos meses de asumir el cargo como Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO, ordenó aplicar 38 procedimientos contra ex alcaldes para que regresen 52 millones 712 mil pesos del ejercicio fiscal 2016, 2015 Y 2014.

Se informó que de los 38 procedimientos que se instauraron, 11 actos son para el financiamiento de responsabilidades resarcitorias y 27 son multas. Los 11 procedimientos resarcitorios ya se aplicaron contra las COMAPAS del Mante, Tula, Villagrán, Padilla, Guerrero, Universidad Politécnica de Altamira, está pendiente Palmillas que se encuentra en valoración de pruebas lo mismo que San Nicolás y existe emplazamiento (notificados) para la Comapa de Villagrán y Mainero.

El caso más polémico por el daño económico en la entidad, es el Ayuntamiento de Tula y en contra del ex alcalde JUAN DÍAS CRUZ, quien tiene iniciado un proceso para resarcir 23 millones 891 mil pesos.

En el caso de la cuenta pública de Palmillas del año 2012, aunado a que deberá resarcirse el daño económico, se iniciará un procedimiento penal contra el ex alcalde JORGE MONITA SILVA sin pasar por alto que aún está en revisión la cuenta pública del ejercicio 2013.

En estos casos están involucrados los ex alcaldes antes citados, ex síndicos, ex tesoreros municipales y ex contralores.

En cuanto hace a la COMAPA Mante, se sabe que aún se llevan a cabo sendas auditorías, pero ha trascendido que efectivamente la dependencia sufrió terrible daño económico, por lo cual podrían ser llamados a cuentas cuando menos cuatro ex gerentes. Ya veremos.

El apunte final es para destacar que de acuerdo a la información proporcionada por voceros de los alcaldes de la zona centro- sur de Tamaulipas se pudo lograr una Semana Santa Blanca.

En el vecino municipio de González, donde el alcalde es el panista GUILLERMO VERLAGE BERRY se reportó que algunos ciudadanos que rechazan el progreso y el desarrollo del municipio realizaron daños a un letrero simbólico que se ubica en el entronque González- Victoria a la altura del Libramiento que dice GONZÁLEZ con letras de diversos colores y que recientemente fueron colocadas a la entrada de esta población.

El simbólico letrero amaneció este domingo con daños, así como también hicieron destrozos a otros adornos que le daban una hermosa imagen a este entronque vial, situación que causó polémica en las redes sociales, por lo que pidieron investigar al respecto, además de hacer un llamado a la sociedad a que no causen ese tipo de acciones negativas, pues las letras GONZÁLEZ, que incluyen la imagen del Cerro del Bernal fueron diseñadas para orientar principal al turismo.

Es lamentable que el letrero simbólico de GONZÁLEZ que se instaló hace poco tiempo, en este momento ha sido dañado por personas que no tienen interés en que dicho municipio mejore en muchos aspectos.