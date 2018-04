La@Red

YARRINGTON PODRÍA ALCANZAR SU LIBERTAD BAJO FIANZA

Vaya sorpresa que nos ha dado el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yárrington Ruvalcaba, declarándose NO CULPABLE de los once delitos de que se le acusa en Estados Unidos, entre éstos extorsión, narcotráfico y fraude, juicio que se le sigue en la Corte Federal de Brownsville, Texas, en donde seguirá detenido sin derecho a fianza. En su comparecencia el otrora mandatario estatal c estuvo acompañado de su nuevo abogado defensor de oficio, Carlos Monarrez.

La siguiente audiencia, según su abogado Monarrez, quedó programada para el próximo 31 de mayo, previéndose que ese día podría expuesto su caso ante los integrantes del Jurado que participarán en el juicio instaurado en su contra, el que en su momento lo declarará culpable o inocente, como se estila desde hace muchos años en Estados Unidos y apenas empieza en México.

Por cierto el Juez que conoce del caso, Ronald Morgan, dejó abierta la posibilidad de que si hay algún cambio en la “información” de Yárrington, la defensa podría pedir a la Corte la opción de dictaminar una fianza para que el ex gobernador pudiera salir tras el pago del monto designado.

Antes de concluir la audiencia se recordó al ex gobernador tamaulipeco que cuando sea capaz de contratar un abogado privado y dejar de ser defendido por un defensor de oficio nombrado por la Corte, deberá no solo avisar de ese caso, sino además pagar los costes acarreados hasta entonces.

Durante ésta que fuera la segunda audiencia de Yárrington Ruvalcaba varios de sus familiares acudieron a la Corte Federal, incluso un pastor de nombre Sam Honnold, el que llevó consigo una pancarta a favor de Tomás, al que consideró inocente.

Para el ex alcalde de Ciudad Madero, Guadalupe González Galván, la situación legal que está enfrentando su amigo, el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yárrington Ruvalcaba, “es algo que les duele a los priístas y quienes tienen afecto hacia el otrora mandatario.

Fue Felipe Calderón Hinojosa del PAN el que siendo Presidente de la República etiquetó a Andrés Manuel López Obrador como “un peligro para México”, así lo aseguró en aquel entonces el ex dirigente nacional de ese mismo partido político, Manuel Espino.

La estocada de Calderón la lleva López Obrador en todo lo alto y a pesar de los años que han transcurrido no se la ha podido sacar, por lo que ahora que es candidato presidencial por tercera vez sigue jurando y perjurando a los mexicanos que él no es un peligro para México, como lo va volver al exhibir a través de spots en cine, radio y televisión la coalición –Todos por México– que conforman PRI-PVEM-MC.

Para nosotros como periodistas y analistas políticos López Obrador, aunque él lo niegue, si es un peligro para México y en toda la extensión de la palabra y no bordamos en el aire nuestro razonamiento ya que sus amenazas las hizo públicas desde el mismo inicio de éste proceso electoral 2017-2018 que ya se encuentra en la recta final, en el que los encuestadores de paga lo declaran puntero.

Entre las amenazas que a estas alturas ya no desconocen los más de los mexicanos, es que de llegar a ser el próximo presidente va a echar abajo la Reforma Educativa porque no está de acuerdo con su contenido; otra reforma del Presidente Enrique Peña Nieto que tiene en la mira es la Reforma Energética, porque la ve mal de punta a punta, porque Pemex es de los mexicanos.

Otra decisión que también López Obrador ya tiene tomada es la de parar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de MEXICO, más que nada por su alto costo, pero, pero, pero, los de arriba no lo apoyan por el gran daño que le haría al país la suspensión de magna obra y los de abajo no han dicho nada porque no viajan en avión.

Otra amenaza igual de seria o más, es para nosotros el que haya hecho público que está contemplando en su mandato el otorgar la amnistía a los capos del narcotráfico para devolver al país la paz y la tranquilidad, sin que hasta ahora hayamos escuchado voces a su favor; por el contrario sus cuatro adversarios en la contienda por la Presidencia de la República en su plena cara, durante el debate, le hiciéron patente su total rechazo a esa su ocurrencia.

Pero eso no es todo ya que López Obrador a su estilo muy personal se ha confrontado en una más de una vez con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que le desde México le prometió que de llegar ser el nuevo presidente de los mexicanos “lo va a poner en su lugar”, como la ve, cuide su voto, vale más de lo que se imagina.

Organizaciones de periodistas con presencia a nivel internacional tachan a México de ser el segundo país del mundo más mortal para ser periodista y para una mejor o mayor ilustración nos comparan con Siria, país que está en guerra desde hace siete años, además de ser foco de tensiones militares globales.

Desde un siempre hemos lamentado que esas organizaciones de periodistas no se hayan dado cuenta de que en México los mexicanos y el gobierno estamos viviendo también una cruda guerra entre los capos de los carteles de las drogas, enfrentamientos en los que todos los días hay muertos y desaparecidos en el país, al igual que en Siria ó la mejor más.

Erróneamente esas organizaciones –no sabemos si de buena o mala fé– culpan al gobierno de tantas muertes y desaparecidos, asegurando incluso que esto se da por la impunidad que hay en México, lo que creemos que está totalmente fuera de foco, ya que para nosotros en las guerras no hay impunidad, son muertos en guerra, aún tratándose de inocentes.

A muchos de los periodistas los matan porque –según nosotros– con paga o sin paga agarran partido y la parte ofendida con sus publicaciones no perdona. El tema es de mucha profundidad, ya le seguiremos.

Por lo que sabemos al candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, le fué bien en la ciudad de Matamoros, ya que sin querer queriendo logró reunir alrededor de tres mil 500 persona, cifra que no es cualquier cosa; en síntesis en su mensaje a los matamorenses les precisó que en su gobierno no habrá tregua ni perdón para los delincuentes.

Agregó que cambiará la estrategia de seguridad que no ha funcionado y habrá cero tolerancia al crímen, además de que en el marco de su programa de gobierno impulsará el desarrollo regional de la frontera norte del país. De Río Bravo y Reynosa no recibimos información, sorry.

Por cierto en la UAT se llevó a cabo el “Segundo Congreso Nacional de “Valores, Profesión y Sociedad”, evento al que se estima asistiéron más de 400 alumnos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y de diversas Facultades del Centro Universitario Sur (CUS). El evento se llevó a cabo durante los días 12 y 13 de abril en el auditorio “Benjamín Mora y Aguilera” del Centro Cultural Misión XXI del FADU y lo inauguró el director del plantel, Gildardo Herrera Sánchez, bien.

