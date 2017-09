Por La Libre

“Yo no hablo con letras, hablo con palabras y las conozco todas.”

Por Edelmira Cerecedo García.

Bien va muy enserio la reelección del Presidente del Mante Juan Francisco Leal Guerra y es que lo que se especulaba ya se dio por efectuado, la salida de aquellos que el Alcalde sintió a traición por no estar cooperando con el proyecto de volver a estar al frente del municipio, incluso algunos estaban ya en otro barco anotándose para la campaña prometedora que dicen y amasan desde hace hace más de 6 meses, sin embargo en esta lucha de poderes veremos lo que las misma militancia pudiera dictar, esto porque al parecer el proyecto del PAN trae nombre pues el Presidente del Partido Ricardo Najera se a especializado en estar para escuchar y también pedir que lo incluyan y asì el mueve el partido en todo momento a favor, asì lo marcan fotos y hasta presentaciones con miembros de alto rango en el PAN, asì que la sacudida no para, todo puede suceder y en situación de saberes debe quedar claro que nada está definido aún, pero lo que si es verdad es que el Alcalde Juan Francisco Leal Guerra es el Presidente abanderado por el PAN y ahora si que pues el tiene todo el derecho a reelegirse, asì que ahora veremos como quedan las piezas del rompecabeza que empieza han separarse.

Y bueno ya les había comentado que Gobernador del Estado de Tamaulipas Francisco Garcìa Cabeza de Vaca tuvo un gesto màs solidario para con el pueblo Mexicano, sin lugar a duda el no realizar los Informes foráneos tiene hoy un ahorro de casi 20 millones de pesos, lo que suma una cantidad bastante considerable, por ello debe de ser una muestra clara que cuando el trabajo puede presumirse, se pueden ahorrar una gran cantidad de dinero y ahora sí que Tamaulipas no dejara dinero enterrado en los escombros, será levantado en muros de eso se trata el cambio cuando los vientos soplan aun contracorriente.

Hablando de Gobierno, déjeme le digo que las brigadas DIF de Un GOBIERNO CERCA DE TI, han movido a muchos Secretarios, pero a quien últimamente he visto en la participación constante es a Pedro Hugo Medina Salazar, quien es hoy en dìa un delegado federal de verdad, humano, con sentido, que se ha podido sumar a la lista de verdaderos líderes de mando que ven por su gente, que sabe formar equipo y que vive en constante lucha por hacer del CONAFE un lugar especial, donde la educación inicie, motive y continúe, y eso en cada comunidad hoy en día se puede ver, se puede sentir y escuchar por la Señora Mariana Gómez de Garcìa Cabeza de Vaca.

En otro renglón hablemos de Xicoténcatl y su Presidente Municipal Vicente Verastegui Ostos sigue la obra pública, esperando que en Diciembre los puentes peatonales y los caminos de algunos Ejidos estén listo, así como el Centro de Salud que se va a reconstruir, las obras que se tienen proyectadas son un total cambio para Xicoténcatl donde se suma el progreso y el respaldo a la sociedad a través de sus autoridades.

Y EN LA GRILLA

Si, ya casi que sacan sus eslogan los que quieren participar en las próximas campañas, desde la terna de la Senaduría, la Diputación Local y la Presidencia Municipal se juegan muchos nombres por todos lados, los colores estarán de moda, ya no nada más el Partido tricolor será el que nos ponga a vigilarle sus movimientos, por cierto “vende caro tu amor aventurera”, si fue real y muy cierto y mucho andar pegadito el chaparro diputado verde Humberto Rangel, quien parece màs bien de la bancada azul, pero ya salió el peine, su líder estatal hizo buenas migas y como les gusta el poder pues ya andan por deshacer su pacto con el PRI, que lastima que seres como este Diputado Humberto Flores Rangel sean una etiqueta de mala presentación, es originario de Mante, de origen humilde un hijo màs de un obrero, pero siempre se sintió galán y màs que cualquier gente, aun en un suru que traía se sentía con potencial de Jaime Bond, y asì pues tras irse de Mante hoy en dìa Humberto sigue en su misma situación de extrema pobreza, pues teme quedarse pobre por eso no es capaz ni siquiera de pagar las cuotas del seguro social de sus empleados de la compañía telefónica, pues si se les descuenta dicha aportación pero no se cumple, esto se dio cuenta una de las empleadas que necesito con urgencia el servicio y se lo negaron, pues bien es justamente este el alfil del Verde del estatal para hacer sus cuestiones de negociaciones con la gente que según ellos dicen los siguen y tienen en su militancia, habrá que ver como se juega el 2018 y si quieren este tipo de personas en el PAN para que sean símbolo de una coalición, que al final es màs para mantener al Partido Verde que para que le aporte algo al PAN, ahora si que ni falta que les hace.