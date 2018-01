La cuesta de enero y ansias políticas

Yunes Linares y su reloj presuntamente valuado en 6 millones de pesos

De golpe y porrazo, ya nos encontramos en un nuevo año, lleno de movimiento y de incuestionables ansias políticas, mientras que el resto de los ciudadanos nos encontramos en la vorágine de la innegable cuesta de enero.

Ya pasada la euforia decembrina, con las conmemoraciones navideñas y la embriaguez del año viejo, ahora viene la resaca de enfrentar un año que los economistas predicen será de grandes problemas y desafíos.

Porque nuestro país se encuentra en un indescifrable proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde la posición de los Estados Unidos ha querido hincar a México, e incluso a Canadá.

En ese carril, frente a las elecciones intermedias en EEUU que se llevarán a cabo a finales del presente año, los especialistas pronostican que Donald Trump podría radicalizar su postura y salirse del TLC y dejarnos sin acceso al más grande mercado internacional.

Ante esa perspectiva, nuestro país deberá agilizar su estrategia de diversificar sus socios comerciales y prepararse ante el peor de los escenarios económicos de las últimas décadas, con un impacto directo en los hogares de las familias más vulnerables.

A modo de ejemplo, podemos poner como base el inmisericorde incremento de los combustibles, como el del gas licuado, mejor conocido como gas butano que uno de los tanques más pequeños, a principios de año pasado, se podía llenar con 120 pesos y cerró el llenado con 180 pesos, además de las frutas y verduras que su precio está por las nubes.

Pero al mismo tiempo, iniciamos un año eminentemente político en donde estarán en juego puestos de elección popular, ya que se renovará el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión con 500 diputados federales y 128 senadores de la República; además de que habrá elecciones en 30 entidades federativas, en 9 de ellas se renovarán las gubernaturas, en 27 los congresos locales y en 26 también los ayuntamientos. Lo que refleja un total de 3 mil 326 cargos de acuerdo a información del INE.

En Tamaulipas, son muchos quienes aspiran a una curul en el Senado de la República, como el ex candidato del PRI a la gubernatura, Baltazar Hinojosa; los diputados federales Edgar Melhen Salinas, Yahleel Abdala Carmona, Alejandro Guevara Cobos, el ex presidente de la Junta de Coordinación Política Ramiro Ramos Salinas, el ex diputado federal y ex presidente municipal de Ciudad Victoria, Enrique Cárdenas del Avellano.

Por el Partido Acción Nacional, aspiran al Senado de la República, el Secretario de Bienestar Social Gerardo Peña Flores y Francisco Elizondo.

Mientras que por el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, cuatro personajes aspiran a una curul del Senado y son: Enrique Torres Mendoza, José Ramón Gómez Leal, Américo Villarreal Anaya y Felipe Garza Narváez.

En lo que concierne a Nuevo Laredo, cabecera del I Distrito Electoral de Tamaulipas, se agregó a la lista ya manejada de los aspirantes a la diputación federal por el Partido Acción Nacional, el nombre el ex presidente de la Barra de Abogados, Arturo J. López Córdova, quien está mostrando mucha movilidad para ser tomado en cuenta.

Ya que estamos hablando de los aspirantes al Congreso de la Unión, se están jugando algo más que ganar un puesto por 3 años, porque la reelección se permitirá hasta 2021, por lo que quienes lleguen al Congreso en 2018 podrán contender por un nuevo periodo inmediato en 2021 y 2024, según sea el caso de diputaciones y senadurías. Esto será relevante no sólo para las campañas políticas, sino también para los procesos internos de los partidos políticos, porque quienes resulten seleccionados y posteriormente ganen, prácticamente se sacarían la lotería reeleccionista.

Yunes Linares y su reloj presuntamente valuado en 6 millones de pesos

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, inició el año 2018 de manera polémica, a partir de que usuarios en redes sociales captaron como durante una reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, ocultó nerviosamente un reloj que de acuerdo a los expertos, tiene un valor de 6 millones de pesos.

Porque en un video del evento, que se llevó a cabo el sábado 30 de diciembre, se puede observar como el gobernador lleva puesto el reloj para luego quitárselo discretamente y ocultarlo bajo la mesa.

Esta actitud sospechosa, levantó una polémica al grado de que el periódico El Universas mencionó que el reló es de la marca Richard Mille, con un costo aproximado de 280 mil euros, que son 6 millones de pesos.

Al ser exhibido a nivel nacional, el mandatario veracruzano, mencionó que ese reló se lo regaló él mismo, por su cumpleaños, no costó 6 millones de pesos, sino 200 mil y no es un Richard Mille, además de que interpondrá una demanda por daño moral en contra de El Universal.

Mientras son peras o son manzanas, muchos ciudadanos se preguntan…¿Pues en qué trabaja el muchacho? Porque concediendo que no cueste esa joya los 6 millones de pesos y solo cueste 200 mil pesos, de todos modos, es mucho dinero, para que los traiga el gobernador exhibiendo en su muñeca, en un estado de alto contraste y donde existen regiones de extrema pobreza.

Por hoy fue todo, para cualquier aportación de ideas, aclaración o dudas, dirigirse al correo electrónico librealbedrio57@gmail.com, además le invitamos a escucharnos en Parámetro Informativo de Radiorama de Nuevo Laredo, en el 101.5 de FM y en la página de Facebook Radiorama en Vivo, de las 14:00 a las 15:00 horas, los lunes, miércoles y viernes y de lunes a viernes en La Verdad en Noticia de las 20:00 a las 21:00 horas.