Tendencias

Oscar Contreras Nava

Zorrilla siempre tuvo la razón

La decisión que el Tribunal Electoral de Tamaulipas tomó al inhabilitar la candidatura de Adrián Oseguera Kernion, por haber violado la ley electoral es un hecho, que le da la razón al candidato Andrés Zorrilla Moreno, quien busca reelegirse en la presidencia municipal de Ciudad Madero representando a la coalición “Por Tamaulipas al Frente”.

Y es que estando al frente del cabildo maderense, la administración de esta ciudad de acuerdo con el Código Municipal le negó a Oseguera la carta de residencia porque nunca demostró el tiempo que tenía de vivir en Madero y esto fue uno de los principales argumentos que el tribunal tomó en cuenta para tumbarle la candidatura.

Así como también la impugnación que presentaron militantes de Morena porque falsificó su acta de nacimiento al decir que había nacido en Madero cuando en realidad fue en Tampico.

Pero bueno, ha quedado claro que este órgano electoral actúo conforme a derecho, interpretando con claridad lo que establece la ley y esta decisión es una señal que envía a todos los partidos políticos y a sus candidatos para que se manejen y actúen dentro de los márgenes legales que se establecen y no realicen ningún acto irregular que los ponga en peligro de recibir una amonestación o el retiro definitivo de la contienda como sucedió en este caso.

Oseguera Kernion aseguró que sus abogados y los del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, impugnarán la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Tamaulipas, en la segunda sala del Tribunal Electoral Federal en Monterrey de tal manera que Morena no elegirá a ningún candidato más a la presidencia municipal de Madero, porque confía en que en esta misma semana el TRIFE le devuelva la candidatura.

Por su parte, el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al pasar por Tampico rumbo a Huejutla, Hidalgo declaró que “no les va a funcionar porque la gente ya está decidida a que se acabe la corrupción” y aseguró:

“Vamos a ganar Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, estamos a 20 puntos de ventaja”.

Pues los 20 puntos los tendrá él, porque en Tamaulipas sus candidatos a las 43 presidencias municipales, al senado y a las nueve diputaciones federales, no le llegan a los candidatos panistas y creemos que no ganaran ningún espacio electoral, porque volvemos a repetirlo:

Una cosa es Andrés Manuel López Obrador y la otra… los candidatos de Morena. Así que será muy difícil que AMLO los arrase con la ola de sus buenas intenciones y se los lleve hasta hacerlos ganar por dos razones:

Una. AMLO tiene casi 20 años en campaña y en Tamaulipas a penas lo conocen, porque realmente su fuerza política está concentrada en el centro y sur del país.

Y dos. La mayoría de los candidatos de Morena en el estado son ex priistas que buscan el fuero o el respaldo de la política, para que no los metan a la cárcel después de que participaron con mucho entusiasmo en la gran fiesta dela impunidad y corrupción que vivieron durante 24 años seguidos.

En fin, con la decisión de Tribunal Electoral de Tamaulipas, el candidato de la coalición Por Tamaulipas al Frente a la presidencia municipal de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla Moreno, demostró que siempre tuvo la razón y renovó la confianza y credibilidad que le dieron los ciudadanos cuando triunfó en el 2016 y empezaron hacer una nueva historia para Madero. Ni más ni menos.

Para finalizar. El candidato Xico sigue creyendo que es independiente y como tal, aún está confiado en que ganará la elección de Victoria sin el apoyo de sus aliados, pero si no reacciona a tiempo a esa ciega obstinación, perderá la elección porque enfrente no tienen a cualquier candidato, tiene al priista Oscar Almaraz Smer, quien es un operador político que tiene siete campañas municipales ganadas y Kiko debe saber que si ya le ganó en una ocasión siendo independiente, puede hacerlo una vez más… si no sucede algo “extraordinario”. Así de simple.

Apunte final. Víctor Joffre, el limpio, incorruptible y eficiente ex tesorero del ladrón Oscar Pérez Inguanzo, será el hombre clave en el manejo de las finanzas de la candidata Alma Laura Amparán en Altamira y esto podría generar fuego amigo, porque ya lo ven como el próximo tesorero municipal dad la experiencia que tiene en el manejo de los recursos públicos. ¿Qué les parece?

Esta sí que es toda una sorpresa, porque sabíamos que estaba acusado por el gobierno de Egidio Torre Cantú por peculado y hasta dormía con un amparo bajo el brazo, pero como dijo el clásico: “los muertos que vos matáis gozan de cabal impunidad”, perdón, quisimos decir de “cabal salud”. ¿Increíble, verdad?

https://oscarcontrerastamaulipeco.mx/