Corren a Sinvergüenza funcionario del Gobierno estatal

*Saúl Rivera Caballero, es cesado de su cargo como sub director regional de Protección civil de la zona sur, por desviar recursos y por hacer uso del personal como sus empleados

Por: Gerardo Meza

Altamira Tam.- El sinvergüenzas y tranza de Saúl Rivera Caballero, fue corrido de cargo que ostentaba como sub Director regional de protección civil en la zona sur, por ello el titular a nivel estatal Pedro Granados optó por removerlo de su puesto debido a las inconformidades que se presentaron de parte del 99 por ciento de los trabajadores de esa dependencia.

Se tiene conocimiento que 15 de 17 empelados hicieron oficios y los llevaron a la oficina del Gobernador del estado, así como a la secretaria general de Gobierno, donde les recibieron de enterados de esta situación que prevalece en la sub dirección regional de protección civil, donde su titular en ese momento, desvió recursos económicos y humanos que son para ser utilizados en las unidades de bomberos y ambulancias de P.C.al Servicio de cualquier contingencia que se presente.

Ahora se determinó que está cargo será ocupado interinamente por Luis Turrubiates, elemento de esta corporación que tiene más de 20 años de servicio, lo cual cuenta con gran experiencia y capacidad para estar al frente del despacho de la sub dirección regional de protección civil zona sur.

Por lo tanto el cínico y desleal ex funcionario del gobierno estatal, Saúl Rivera Caballero, fue corrido de su cargo y tiene estrictamente prohibido ingresar a las instalaciones de Protección civil, hasta que no se resuelva su situación legal, o sea en síntesis este sujeto por Corrupto ya no regresará a ese cargo.