Llama IP a legisladores a no distraerse y pugnar por la conectividad carretera

*Exigen se cumpla el compromiso presidencial

María de Jesús Cortez

La cúpula empresarial del sur de Tamaulipas pide a los diputados federales que no se distraigan de su misión de gestionar la terminación de las vías carreteras que conectan hacia esta zona como es la Tampico-Tuxpan y la Tampico-Ébano, para que se cumpla con el compromiso presidencial, y que si queda algo pendiente de la última sea mínimo para incluirlo en la cartera de proyectos sin concluir que presentarán a los nuevos legisladores que este mismo año deberán ya estar ejerciendo funciones.

En tales términos se expresó el presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, CIEST, Eduardo Manzur Manzur, al señalar que se designaron recursos mínimos para trabajar -que no hay cifras oficiales de que eso se haya avalado y esté caminando- pero que se dijo son para esas rúas con el que alcanzarán a cubrir un pequeño porcentaje, lo que no servirá de nada.

“Estamos atorados por un inversión de 2 mil millones de pesos cuando la zona genera muchísimo más y de esos son más o menos mil millones de pesos lo que cuesta terminar la Tampico-Ébano, estamos hablando de 45 kilómetros en malas condiciones pero transitables, a diferencia de las que tenemos hacia Veracruz, sobre todo hacia Tuxpan que es el compromiso que estamos exigiendo que cumpla el presidente Enrique Peña Nieto”, resaltó.

Puntualizó que de esa rúa la vía libre está abandonada, sin mantenimiento y es un gran peligro para la gente que se mueve en una carretera.

Refirió que si bien es cierto asignaron recursos para esas carreteras pero los calificó de mínimos pues ejemplificó que con la Tampico-Ébano se hablaba de 300 millones de pesos cuando necesitan mil y eso equivale que si son 45 kilómetros van a ser 15 sólo en los que trabajen y van seguir faltando 30 kilómetros. “En lo que terminan esos 15 ya se echaron a perder los otros y nunca vamos a tener una vía cien por ciento terminada”.

Dijo que para la carretera Tampico-Ozuluama hablaban de cien millones cuando necesitan mil esto es de 45 kilómetros van a arreglar cuatro.

Hizo ver que la zona conurbada genera mucho más y está mucho más que soportado regresarle la conectividad que merece porque detona comercio y turismo.

El sector empresarial pidió que los directores de puertos -que pertenecen a la SCT- también se sumen a la exigencia porque eso también es una forma de incentivar más carga hacia los puertos de Tampico y Altamira que, resaltó, han tenido bastante crecimiento en carga pese a la mala conectividad.

“También queremos que se sumen a la modernización ferroviaria porque también depende de la SCT, que se sumen a hacer gestiones para ser más competitivos hacia la zona, que llegue más carga y detonar lo comercial de los puertos Tampico y Altamira”, enfatizó el entrevistado.

Por parte de la cúpula empresarial, Manzur Manzur dijo que van a seguir presionando a través de las diferentes instancias como la Secretaría de Turismo porque consideró que todas las acciones que se pretendan hacer para detonar ese rubro, sino están comunicados vía terrestre donde el 75 por ciento del turismo es carretero entonces están trabajando en un sentido ilógico o no coordinado para detonar el potencial de esta zona.

Hizo ver que hay recurso a nivel federal y que la Tampico Ozuluama es una autopista que trae un costo de 3 mil 500 millones de pesos pero que no le va a costar a la Federación pues lo concesionó a un particular que a través de esa concesión será rentable la inversión, “lo que quedaría como asignación de presupuesto fiscal serían los mil millones de pesos de la carretera Ozuluama-Tampico que no pinta comparado que la pura Aduana de Tampico que por movimiento portuario ingresó más de diez mil millones de pesos el año pasado”.

Eduardo Manzur detalló que en la última visita a la SCT les hablaron de que están analizando la alternativa de terminarlas a través de la licitación, en donde la constructora lo hace, tiene concesión por 20 años de construcción y mantenimiento y se le va pagando a la constructora “eso que no les cuesta al usuario no es de cuota sino libre pagado con recursos fiscales en esquema multianual pero con el beneficio inmediato de que se termine y mantenga por parte de la compañía que gane, eso creemos que es bastante atractivo como también lo fuera que extendieran la concesión de la empresa ganadora en la Tampico Ozuluama en la ganadora de Tuxpan-Ozuluama extiendan concesión hacia Tampico”.

Sin embargo, Manzur Manzur recalcó que buscan que antes de que termine el actual sexenio se cumpla con el compromiso presidencial en su mayoría y que quede pendiente sólo un tramo de la Tampico-Ébano,

“Estamos elaborando la cartera de proyectos pendientes en la zona y es tema prioritario la conectividad para abordarlo con los nuevos legisladores federales”, finalizó.