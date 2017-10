Persiste Falta de Credibilidad y Mala Imagen hacia PP y Funcionarios; Además, no Cumplen sus Promesas: Manzur

*Advierte aspirante independiente a la diputación federal por Tampico que cumplirá con los requisitos que pide INE para registrar su candidatura

Francisco Herrera

A pocos días de haber comenzado el proceso de recabar firmas ciudadanas para que el INE pueda avalar la candidatura a la diputación federal, Juan Manzur Oudie subrayó que impera el hartazgo hacia los Partidos políticos tradicionales y sin duda, dijo, que los abanderados independientes tendrán la tarea de contrarrestar la mala imagen que se tiene de la política y mal servicio público.

El ex priista abundó que en estos primeros días de contacto con la población le han patentizado el respaldo a su aspiración por ser candidato independiente, sin embargo también le han dicho que la desconfianza impera hacia la mayoría de los servidores públicos y la falta de credibilidad sigue siendo el principal aspecto a contrarrestar.

Menciono que hasta el momento ha logrado recabar casi 1500 firmas de 5800 que se requieren para que el órgano electoral otorgue la candidatura, allá por el mes de Marzo.

“Voy por la candidatura, en eso estoy, pero también debo decir que el hartazgo político está presente, y sobre todo de las promesas incumplidas”, añadió

Manzur, estima que al próximo 15 de Noviembre complete el número de firmas, tiempo restante que utilizará para continuar con el contacto ciudadano.

“A Nadie le debo nada, antes no me dejaron ser candidato y en estos días me ha gustado tener contacto con la gente”, expuso

Finamente, el aspirante a la diputación por el 8 distrito resaltó que no basará sus intenciones en el golpeteo y la calumnia hacia sus contrincantes, ya que eso, expuso, está más que visto y repudiado de parte de la población.