Próximo Mes Liberará PRI Procedimientos para Obtener Candidatos a Alcaldías; 16 actuales Decidirán si Van o No

*También los regidores irán a análisis para saber si cumplen con los perfiles que necesita el Instituto Político

Francisco Herrera

Será en diciembre cuando el Consejo Político Estatal del PRI decida en asamblea los procedimientos que habrán de utilizar para la selección de los 43 candidatos a Presidentes Municipales, aunque de entrada los 16 alcaldes actuales tienen la decisión de dar a conocer si participarán o no en la reelección “Pues queremos a los candidatos que nos den reales posibilidades de triunfo” señaló, Sergio Guajardo Maldonado.

El Presidente del CDE del tricolor subrayó que el mes entrante el Consejo político estatal decidirá el esquema y procedimientos a seguir para la selección de candidatos a las alcaldías así como pedir a la asamblea la autorización para comenzar las pláticas con otros partidos políticos y ver la posibilidad de ir coaligados.

Mencionó que sin embargo los dieciséis alcaldes que actualmente gobiernan bajo las siglas del PRI y de la coalición “tienen mano” en buscar la reelección, pues sólo es cuestión que se decidan para después ir a la valoración del CDE.

“La decisión está en ellos si quieren o no” y reiteró que en el caso de Tampico “Platicamos la semana pasada con la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra y hasta el momento no tiene decidido si habrá de contender, pues tiene hasta antes del Consejo para darlo a conocer”.

Guajardo, estableció que los 16 cabildos también están siendo analizados de manera concienzuda para saber que ediles cumplen con el perfil para repetir en el cargo.

Subrayó que el coordinador de síndicos y regidores, en el CDE, ya visitó Tampico para platicar con los regidores y hacerles ver las condiciones políticas que enfrentarán en el 2018.

Manifestó que la presencia que le han dado al instituto político y el apoyo otorgado en este tiempo serán factores a evaluar.

“Y quien no cumpla con estos primeros requisitos que mejor no pierda el tiempo juntando papeles, pues no va al cabildo, la revisión sigue pues el pase no es automático”, sentenció

Finalmente y en torno a la alianza histórica que han venido haciendo con el PVEM y PANAL puntualizo que en diciembre iniciarán las pláticas con estos partidos políticos para sopesar si existen condiciones para ir en coalición, luego de que se ha dicho que el PVEM podría ir solo y que el PANAL ya estaría alineado al Partido Político en el poder.