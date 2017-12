Afirma nuevo grupo de maestros que SNTE los traicionó y entregó al gobierno

María de Jesús Cortez

Al considerar que el SNTE ya no le sirve a los trabajadores de la Educación porque ya no defiende sus derechos, sino que por el contrario los entregó al gobierno, surgió un nuevo gremio que comenzará a aglutinar al magisterio del país que no compagine con el otro sindicato.

Homero Pólito Domínguez, Secretario Técnico del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación en el país dijo en entrevista que durante 3 años lucharon por su registro y aseguran que no tienen ningún compromiso político.

“En Tamaulipas se establece este día la estructura directiva estatal por su siglas GNTE como cuerpo ejecutivo y a partir de hoy se abre la filiación mayoritaria en Tamaulipas. Este sindicato de reciente creación a nivel nacional lo integran 3 mil 600 trabajadores y ya están integradas las estructuras directivas de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Puebla también se hará hoy, y en los días siguientes Baja California, Hidalgo, Yucatán, Aguascalientes y Guerrero”, precisó el sindicalizado nacional.

Criticó al sindicato convencional (SNTE) ya que dijo que en lugar de defender los derechos de los trabajadores los entregó al gobierno federal, entregó sus derechos y ha dejado que la arbitrariedad de la institución educativa nacional atente contra los trabajadores, el gremio nacional viene a asumir la defensa de estos trabajadores que hasta hoy han sido abandonados por la organización que los llevó a representar.

Ante ello, Pólito Domínguez aseveró que tienen dos compromisos centrales: la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajar por una educación auténtica, porque hasta hoy a lo que le dicen reforma educativa para ellos no es más que una simulación.

“Qué bueno que ya se fue el simulador, creemos que los tiempos cambiarán, y nosotros como organización sindical comprometidos con la educación, le expresamos al pueblo de México y Tamaulipas, que estamos comprometidos con la educación de los niños y jóvenes, esa es nuestra función y la habremos de cumplir. Afectó los derechos de los trabajadores Aurelio Nuño, atentó contra los derechos de los trabajadores, lastimo a los trabajadores, pero lo peor es que lastimó la educación de México, hasta hoy no podrá decir Aurelio Nuño en dónde esta el avance educativo nacional”, resaltó.

El agremiado nacional añadió que la responsabilidad de que en alguna entidad la educación este en niveles bajos, es precisamente porque debieron iniciar con la reforma a los planes y programas educativos, con la reforma de la currícula en el normalismo nacional, y a partir de ahí se da una reforma educativa y no cesando a los trabajadores como hasta hoy se recreaban la Secretaría de Educación Pública.