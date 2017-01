Alcaldesa asiste a ceremonia cívica en la Primaria 5 de mayo

*Anunció el inicio de la construcción del Comedor Escolar.

Con la tradicional ceremonia cívica de cada lunes, la Alcaldesa de Tampico, Madgalena Peraza Guerra empezó la semana de trabajo en la Escuela Primaria “5 de Mayo”, de la colonia Americana de este municipio.

Durante la ceremonia, la Alcaldesa rindió honores a los lábaros patrios, mientras que los alumnos destacaron el valor del mes, que en esta ocasión fue “Respeto”, además se mencionaron las efemérides de la semana.

Al dar la bienvenida a la Escuela 5 de Mayo, su directora, Elia María Solís Burgos agradeció los beneficios que la Alcaldesa ha logrado para este plantel, entre los cuales se encuentra, el barandal de protección frente a la entrada principal, que brinda mayor seguridad para los niños al salir de clases.

La profesora dirigió unas palabras a los niños y personal que labora en esta escuela: “Yo quiero seguirlos invitando, papás, mamás, maestras y maestros, niños, hoy son tiempo de que ustedes estudien mucho, son tiempos que en nuestros niños inculquemos valores, pero no nada más con las palabras, sino con el ejemplo, porque hoy tenemos muchos problemas, una sociedad cada vez tiene más problemas y solamente unidos vamos a poder hacer a este México un cambio y eso nosotros como maestros y ustedes como padres de familia tenemos la palabra para que nuestros niños el día de mañana sean personas de bien”.

Como parte de los números que los alumnos de la escuela prepararon, destacó la interpretación de la canción “You’ve got a friend” por parte de los alumnos de quinto año “A”.

Posteriormente el Coro de la escuela “5 de Mayo”, también presentó un número dónde interpretaron la canción “La Cumbancha” del compositor e intérprete mexicano Agustín Lara.

Peraza Guerra confirmó la construcción de un comedor escolar que permitirá un espacio más amplio y en mejores condiciones para la elaboración de los alimentos para los niños de esta escuela de tiempo completo: “Venimos con mucho gusto porque en breve iniciaremos aquí la construcción de un comedor, esta es una escuela de tiempo completo y requiere de tener un espacio donde se puedan preparar los alimentos y donde los niños puedan comer, por eso este Gobierno de la Ciudad, está iniciando la construcción de 9 comedores en 9 escuelas de la ciudad, con una inversión aproximada de 11 millones de pesos, que invertidos en educación, es la mejor inversión que un Gobierno puede hacer, y hoy con mucho gusto les digo que en esta semana se iniciará en esta escuela 5 de Mayo la construcción del comedor”.

Se espera que la construcción de este comedor escolar concluya en un periodo aproximado de 2 meses y medio, para después comenzar a operar para comodidad y en beneficio de los alumnos del plantel.

Por otra parte, la profesora felicitó al equipo de fútbol de la escuela por ser campeones en el torneo local de su categoría, con lo que ganaron su boleto para representar a Tampico en la etapa regional, en donde se proclamaron subcampeones, al caer en tanda de penales ante el representativo de Altamira.

También aprovechó para felicitar a la alumna de sexto grado, Paola Fernanda Urbina Solano, quién representó a la escuela “5 de Mayo” en la Olimpiada de Matemáticas, obteniendo un honroso segundo lugar, además de exhortarla a seguir luchando por sus sueños y objetivos, aprovechó para también darle reconocimiento a la maestra Martha Ceballos, artífice de este gran logro.

A la ceremonia asistieron: La Regidora y Presidenta de la Comisión de Educación del Ayuntamiento de Tampico, Silvia Guzmán García; el Titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Tampico, Pablo Arguello Castillo; la Directora de Educación del Gobierno Municipal, María de los Ángeles de León Vargas; el Coordinador de Secretarios Generales de la Sección No. 8 del SNTE, Jaime Olvera Cárdenas; la Jefa del Sector Educativo No. 21, Marta Guadalupe Hinojosa Sánchez y la Supervisora Escolar de la Zona No. 47, Leticia Miranda González, al Secretario General de la Delegación Sindical No. 43, Sergio Antonio Lara Cornejo, además de síndicos y regidores del Ayuntamiento de Tampico.