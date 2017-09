Alrededor de 40 negocios se han aperturado durante el actual gobierno de Tampico

Tras repuntar las inversiones en la ciudad derivado de la confianza que ofrece el actual gobierno municipal a los empresarios tanto locales como foráneos, en los últimos meses han abierto sus puertas alrededor de 40 negocios de diferentes rubros, así lo indicó la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra.

La edil tampiqueña, señaló que como gobierno municipal se brindan todas las facilidades para que los empresarios puedan iniciar sus negocios, generando con ello fuentes de empleo que ayudan a reactivar la economía.

“Ha sido una derrama importante en la ciudad pero sobre todo yo me voy más por la generación de empleos que esto trae consigo, con ello reitero, es una manera de combatir la delincuencia que tenemos en cuanto al delito del fuero común. He inaugurado alrededor de 10 negocios en Altama y en otros sitios al menos 30 más de diferentes ramos no solamente de gastronomía”, precisó la alcaldesa.

La edil porteña, añadió que continúan las inversiones en la ciudad como lo son: la construcción de la Plaza Laguna, frente a la laguna del carpintero; Plaza Jardín sobre la avenida Hidalgo; entre otros proyectos en puerta.

“Vamos bien, y vamos a dar a conocer otros proyectos de construcción que compartiremos cuando tengamos mayor certeza, pero creo que la zona sur de Tamaulipas es propicia para invertir, vamos a tener un buen cierre de año”, concluyó la presidenta municipal.