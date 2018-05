“Altamira no merece calles empedradas, vamos por 100 Km de pavimento”: Carlos Toral.

Altamira, Tamps.- Carlos González Toral candidato a la Presidencia Municipal de Altamira recorrió las calles de la Col. Adolfo López Mateos en donde reiteró el compromiso que está asumiendo con cada uno de los ciudadanos.

González Toral externó que la ciudadanía “demanda un buen gobierno, que lleve las despensas a la puerta de su casa, que no las condicionen por ningún apoyo, voto o por ningún partido político, un gobierno que escuche, atienda y de resultados, así mismo que esté cerca de la gente, por ejemplo, hay abuelitos en situación vulnerable que no reciben ningún tipo de apoyo, ustedes los medios de comunicación en éste recorrido son testigos de ello, de igual forma un buen gobierno que repare las más de 20 mil lámparas que están fundidas, unas prenden de día y se apagan de noche…las calles empedradas ¡altamira no merece esto! por ello vamos por 100 kilómetros de pavimento” declaró.

“Seguridad, pavimento, alumbrado público, empleo, un gobierno que no solo cada año, sino cada tres meses rinda cuentas a la ciudadanía de los estados financieros del municipio, el dinero de los altamirenses se manejará de forma transparente, Carlos Toral tiene un historial limpio y así vamos a seguir y si predicó con el ejemplo todo mi equipo trabajará de la misma manera” concluyó.