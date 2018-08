Amplían veda de camarón; la quitarán hasta el 18 de septiembre

María de Jesús Cortez

Un mes más se amplió la veda del camarón de Altamar debido a que no alcanzaron la talla por la falta de lluvias, por lo que será hasta el 18 de septiembre termina esta medida que deben seguir acatando 180 armadores que conforman la flota camaronera de Tamaulipas.

Raúl Ruiz Villegas, Secretario de Pesca y Acuacultura de Tamaulipas informó que se tomó esta determinación y ahora verán cómo se apoya al sector.

“La veda de camarón de altamar se corrió hasta el 18 de septiembre porque de acuerdo a los viajes de prospección que hemos hecho el camarón está muy pequeño todavía y no vale la pena ir a pescar. El 70 por ciento de camarón está muy chico y hay que esperar a que agarre un tamaño más grande para que tenga mejor valor un comercial”, detalló.

Indicó que el año pasado también se amplío la veda a 4 meses, antes era de tres meses.

“Lo que incidió para que no alcanzará la talla el camarón fue la falta agua, no ha habido lluvia y parte importante es el cambio climático, siento que la temporada va bien atrasada porque en San Fernando tuvimos buena producción pero en Matamoros no y eso creo que fue por lo mismo y ahorita se está mejorando la producción”.

Ante esta situación, dijo que los armadores van a tener que buscar una forma de financiamiento para los pescadores, que son aproximadamente 1500.

A pesar de ello, considera que sí se va a tener una buena producción, el año pasado se tuvieron como 12 mil toneladas, pero ahorita al no dejarlo pescar se está dejando crecer al crustáceo, que cada quince días cambia su talla.

El funcionario estatal aseguró que esta medida que entró en vigor el primero de mayo es muy estricta en altamar.

“En Tamaulipas hay 180 embarcaciones que integran la flota pesquera y 300 en el Golfo de México”, finalizó.