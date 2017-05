Analiza municipio de Madero expropiar terreno de ex basurero.

Omar Lara Martínez

Madero, Tamaulipas.- Debido a que no se puede realizar ningún tipo de acción en el ex basurero de Ciudad Madero al estar ubicado en un terreno que es particular, las autoridades municipales contemplan la posibilidad de iniciar algún proceso para la expropiación del terreno, esto tras el incendio registrado la tarde del jueves.

El alcalde de Ciudad Madero, José Andrés Zorrilla Moreno, dijo que en primer término se debe resolverse el tema jurídico del lugar, debido a que se tiene el interés hasta de la federación por hacer una inversión.

Mencionó que por ello es que no se puede hacer ningún tipo de trabajo, mucho menos una remediación, algo que se requiere de manera urgente para tratar de evitar se presente incidentes en el ex botadero.

“Hay que recordar que es una propiedad privada, el ex basurero municipal, que tendría que ser nuestro para poderle invertir en una remediación, pero estamos trabajando en el tema, porque si fuera necesario hablaríamos de una recuperación del espacio a través de lo que el marco jurídico nos permita efectuar”.

Señaló que desde el 2007 este lugar fue cerrado para evitar que siguieran arrojando desechos sólidos y con ello continuar contaminando el lugar.

Destacó Zorrilla Moreno que se ha planteado la posibilidad de concretar proyectos, pero no se ha podido debido a que continúa como una propiedad privada.