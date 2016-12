Andrés Zorrilla pone en servicio espacio para la convivencia de las familias maderenses

Con el objetivo de brinda espacios para la sana convivencia de los maderenses y a la vez fortalecer el tejido social, el presidente municipal Andrés Zorrilla puso en servicio y entregó a los habitantes de la colonia Tinaco la Plaza de Usos Múltiples Doña Cecilia.

“Quiero agradecer a la gente de la colonia tinaco su presencia para la habilitación de la obra que nos comprometimos a hacer y poner al servicio de la ciudadanía; nos responsabilizamos a entregarla en estas fechas, época de vacaciones y en que los niños no tienen clases; es un muy buen momento para ponerla en servicio”, expresó Andrés Zorrilla durante la inauguración de la obra.

Se realizó la rehabilitación de la cancha de fútbol, reja perimetral y sistema de luminarias, así como la reparación de guarniciones, construcción de una rampa para discapacitados, plantado de árboles; colocación de señalética, cestos de basura; instalación de juegos infantiles y módulos de gimnasio al aire libre.

Se espera que con estas mejoras y atractivos se incremente el número de visitantes al parque Doña Cecilia y colabore a la mejora de la imagen urbana de este sector de Ciudad Madero.

Ramón Ontiveros Villegas, residente de la colonia Tinaco, señaló que anteriormente se habían hecho gestiones para la rehabilitación del espacio público en las que se realizaban remodelaciones superficiales sin embargo “en esta ocasión no hubo ninguna limitación, al contrario, hubo mejora de propuestas, sólo falta la conclusión de un par de baños sanitarios que ya están preparados para terminarse, pero esto está concluido en un 95% del proyecto que original se hizo por la petición del consejo vecinal”.

Manifestó que “estamos muy contentos toda la colonia y sobre todo la comunidad infantil con este proyecto que se cristalizó, se hizo realidad; se mejoró, se rehabilitaron esta cancha, el área de parque y juegos, todo está muy bien”.

El niño Jesús Antonio Silva Reyes, señaló que el lugar “antes era de pavimento y me raspaba mucho; ahora no, ya me parece bien, ya no me raspo nada”.

Acompañado de la regidora María Angélica Montalvo de Leija de la comisión de Obras Públicas, el secretario de Obras Públicas Gustavo Stringel Luna, además de otros funcionarios municipales, el presidente maderense señaló que “nos comprometimos a trabajar por Madero y estamos laborando en diferentes horarios y fechas incluso el domingo, vamos a salir a supervisar; son días para mí muy importantes porque me permite contactar con la gente de las colonias y con sus familias”.

Dijo la primera autoridad que “quiero estar en contacto con sus líderes, en los que estamos confiando; con los líderes con los que vamos a seguir teniendo conexión, pero a los que les vamos a exigir que también les cumplan; vamos a ocuparnos como han venido ellos trabajando aquí por su gente con liderazgo; vamos a respaldarlos pero en esta ocasión van a tener un alcalde que va a salir a supervisar que las cosas estén funcionando de manera equitativa en las colonias. Vienen muy buenos tiempos”.

Es interés del Gobierno de Ciudad Madero realizar las mejoras de las áreas deportivas existentes, así como la transformación de espacios dignos y con mayor infraestructura para actividades recreativas de la ciudadanía.