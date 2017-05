Ante rellenos en lagunas de Madero, solicitaran apoyo de la gendarmería ambiental para tratar de acabar con esta práctica.

Omar Lara Martínez

Madero, Tamaulipas.- Las autoridades municipales en Madero llevaron a cabo la solicitud a la gendarmería ambiental para que realice vigilancia y supervisión en las lagunas y de esta forma tratar de detener a quienes llevan a cabo rellenos en los vasos lacustres.

Silvia Mancilla Herrera, regidora de la comuna maderense, mencionó que el propósito es lograr la detención de quienes realizan esta ilícita actividad, pues es una acción que se sigue llevando a cabo.

Dijo que por semana le reportan hasta cinco personas que rellenan la Laguna de la Ilusión, una de las más afectadas con estas situaciones.

“A mí me reportan, pero yo no puedo señalar nombres, si he visto y he reportado, lo llevamos a obras públicas, a la semana me reportan hasta cinco personas, la gente lo que hace, la necesidad lo hacen rellenar pero no los justifica porque pueden dañar”.

Añadió la edil maderense que no es área factible para regularizar, por lo que no se les puede engañar a la gente y se les tiene que dejar en claro que hay una Gendarmería Ambiental que no les permitirá que continúen rellenando los vasos lacustres.