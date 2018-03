Arranca Campaña Charo González; Eliminar Gasolinazo e Impulsar la Reforma Energética

*Señala que de ganar los comicios del 1 de Julio estará al pendiente de su distrito

Francisco Herrera

Tras arrancar de manera formal la campaña política en las oficinas del Comité Directivo Municipal y con la presencia de un buen número de militantes y simpatizantes, Rosario González Flores, ofreció, de entrada, dar marcha atrás al denominado gasolinazo en un 50% así como cuidar el entorno ecológico y el sistema lagunario que abastece del vital líquido a la zona sur, además de dar fuerte impulso a la Reforma Energética que traerá beneficios a los tamaulipecos.

Postrada en un entarimado montado a las afueras de la oficina panista, la candidata a la diputación federal por el 8 distrito señaló que la coalición “Tamaulipecos al Frente” que integran MC y PRD traen una plataforma de trabajo completa que habrán de dar a conocer en los 90 días de campaña.

Acompañada de su suplente, Claudia del Sol de la Fuente, y de funcionarios estatales, González pidió a los tampiqueños y maderenses analizar su voto, desde ahora, e inclinarse por la fórmula que integran Ismael García Cabeza de Vaca y Maria Elena Figueroa Smith para el senado, además del Candidato a la Presidencia de México, Ricardo Anaya.

Resaltó que el bienestar de los adultos mayores y de las familias serán otros puntos que abordará en la cámara baja si el voto le favorece, además de respaldar las iniciativas del candidato a la Presidencia de la República

Subrayó que irá a las colonias para solicitar el voto con la promesa de que “Yo si regresaré al distrito, no seré una candidata que sólo vaya a pedir el voto en tiempos de campaña y de resultar electa.

“Ya no regresan, no me gusta escuchar eso de la población y claro que yo volveré a mi Distrito si el voto me favorece”, acotó

La abanderada a la diputación federal fue acompañada por el dirigente del PAN en esta ciudad, Hugo Cabrera así como de las diputadas locales Maria de Jesús Gurrola y Maria del Carmen Tuñon así como del Gerente de Comapa, Adolfo Cabal, del Secretario de Pesca, Raúl Ruiz Villegas; del edil Nestor Luna, representando a Movimiento Ciudadano además del precandidato a la alcaldía Jesús Nader y del enlace para este distrito, Victor Meraz Padrón