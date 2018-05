Arrancan campañas para las alcaldías: una va por reelección

María de Jesús Cortez

Este lunes Magdalena Peraza Guerra, Jesús Nader Nasrallah, Rosa Muela y Alejandro Acevedo de la Garza, arrancaron campaña en la ciudad, en busca de la presidencia municipal. Uno de ellos, Magdalena Peraza se lanza por la reelección y dice que va por la “Tres de Tres”.

Fue esta última quien inició sus actividades proselitistas, doce minutos después de la media noche. En la plaza de Armas reunió a nutrido grupo de personas para dar a conocer su plataforma electoral, en donde dijo que le da gusto ver que asistió mucha gente de manera voluntaria a acompañarla en el inicio de esta actividad.

“Vamos a llevar una campaña de paz, de altura, donde los ciudadanos conozcan las propuestas para que ellos libremente decidan por quién van a votar, y seguramente van a elegir por la maestra Peraza porque la conocen. A lo largo de mi vida he demostrado congruencia entre el decir y el hacer, en dos administraciones he recibido deuda y las hemos pagado dejando cuentas limpias en el gobierno que he presidido”, agregó.

Horas después, a las 7 de la mañana, asistió a una misa de acción de gracias en la Iglesia de María Auxiliadora para luego sostener una rueda de prensa en donde estuvo acompañada de representantes del PRI estatal, nacional y sus compañeros de fórmula tanto de Tampico como de Ciudad Madero.

Por su parte, Jesús Nader Nasrallah, candidato de la coalición “Por México al Frente’ inició sus actividades de campaña asistiendo a misa a la iglesia de Lomas de Rosales.

Al terminar la misa, el candidato a la alcaldía porteña declaró: ” Aqui estamos, después de varios meses de estar esperando estos momentos tan importantes en mi vida personal y la de mi familia en la cual nos hemos preparado para empezar esta contienda electoral que será de muchas propuestas, contienda alegre, vamos a convertirla en una gran fiesta ciudadana en la que vamos a escuchar muchas voces de todos los rincones y colonias de Tampico para llevar el próximo primero de octubre a esta ciudad todas y cada una de esas respuestas para mejorar la calidad de vida de la gran mayoría de todos los tampiqueños”.

Dijo que serán un gobierno que trabaje muy de la mano con la ciudadanía, un gobierno muy cercano a la gente y que van a trabajar también para modernizar y transformar la ciudad, “una ciudad que requiere de mucha calidad en los servicios públicos, vamos a ser un gobierno honesto donde no vamos a dar cabida a la corrupción ni a la impunidad y así vamos a trabajar cada hora, cada minuto, cada segundo los próximos tres años”.

Por su parte, Alejandro Acevedo, candidato a l presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista coincidió en la misma iglesia con el abanderado Jesús Nader.

De su trabajo para lograr la presidencia, Alejandro Acevedo dijo: “Son 45 días de intensa campaña donde estaremos recorriendo los 192 seccionales y escuchando a la gente sobre todo escuchando las inquietudes de la población las necesidades para transformarlas en nuestros proyectos y hacer una mejor ciudad”.

Entre sus propuestas destaca que pretende detonar la economía local y que será un gobierno gestor donde habrá acceso a fondos de financiamiento -que actualmente no se tienen- precisamente por esta desatención

“Hay fondos federales, y mundiales que están allí para que uno acceda hay que llegar con proyectos que nos harán que el empleo se fomente en la ciudad, de esa forma van a cambiar la calidad de.vida de los tampiqueños”.

Por otro lado, habló de la intención de hacer una revisión y reordenamiento vial, ordenamiento urbano para tener una ciudad mejor planeada.

Por último considerará siempre la Seguridad Pública y la ecología pues dice que está en un partido que enarbola las causas ecológicas “y en ese sentido nuestra mejor intención es aplicar mayor esfuerzo y conocimiento para lograr políticas aterrizar gestiones en materia de ambiental y lograr sanear laguna Chairel de donde tomamos agua y la del Carpintero que es ejemplo nacional en materia ecológica”.

Por cuanto hace a Rosa Muela, quien va en busca de la alcaldía por Morena, arrancó su labor proselitista en la plaza de La Libertad.

Allí dijo saludó a ciudadanos a quienes dio a conocer su plataforma electoral para posteriormente dirigirse a la colonia Revolución Verde donde recorrería casa por casa para darse a conocer entre el electorado.