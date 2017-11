Asegura INE que inseguridad no ha afectado procesos electorales.

Madero, Tamaulipas.- A partir del 2009, el Instituto Nacional Electoral, lleva a cabo de manera diaria la emisión de un reporte en torno a la seguridad que priva en cada una de los distritos electorales de Tamaulipas.

El Vocal Ejecutivo del INE en el 07 Distrito, Francisco Xavier Muñiz Manzano, dijo que estas acciones se tomaron desde ese años, ya que fue cuando se comenzó a vivir en la entidad situaciones de riesgo y pese a que ya no se presentan se continúa se continúa con este procedimiento por instrucción del Consejo Local y Consejo General.

Indicó que se les pidió realizar un reporte sobre cualquier situación que pudiera afectar un proceso electoral, al instituto o al personal que labora en el mismo, sin que hasta el momento se haya registrado algún incidente.

Reconoció que en años anteriores se presentaron algunas situaciones cercanas al personal sin que estas afectaran un proceso electoral, pues explicó que solo se llegó a detectar un contacto del personal con personas ajenas a los comicios, sin que pasara a mayores.

Aseguró Muñiz Manzano que desde el 2009 hasta este 2017 no se ha registrado ningún tipo de ataque ni a las instalaciones ni en casillas durante los procesos electorales por lo que no hay reporte sobre una afectación en un proceso y esperan que el 2018 no sea la excepción